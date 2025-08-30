Teurer geht immer: Die krassesten Luxuswohnmobile mit Ferrari-Garage vom Caravan Salon 25

1,49 Millionen Euro für ein Wohnmobil: Das klingt erst einmal übertrieben, doch der neue Volkner Perfection ist noch lange nicht der teuerste Luxusliner auf der Messe. Eines wird auf dem Caravan Salon wieder einmal klar: Es geht immer noch mehr! Mehr Luxus, mehr Komfort, größere Pkw-Garage, mehr Autarkie und vor allem mehr Kosten! Manchmal liegen die Preise in so schwindelerregenden Höhen, dass die Hersteller ein Tuch des Schweigens um sie hüllen.

Trotzdem ist die Luxus-Halle 16 auf dem Caravan Salon Düsseldorf schon am Preview Day gut gefüllt. Die Besichtigungstermine sind ausgebucht. "Entschuldigung, wir können Sie nicht in das Fahrzeug lassen, es ist den ganzen Tag belegt", verkündet mir das Standpersonal an gleich mehreren Ständen. Hier tummeln sich die reichsten Camperinnen und Camper aus Deutschland. Meistens kommen sie als Paar und begrüßen die Firmen-Inhaber von Volkner, Vario Mobil, STX, Morelo, Dembell und Co. mit Küsschen und Umarmung. Die potenziellen Kundinnen und Kunden werden umworben, schließlich sollen sie hier ein Vermögen liegen lassen.

Natürlich wollen sie auch kein Wohnmobil von der Stange. Individuell muss es sein und genau auf die Wünsche und Bedürfnisse der Reisenden abgestimmt. Küchengeräte wie daheim, Sitzheizung auf der großen Sitzbank, Fahrzeuggarage für den Ferrari. Alles ist möglich, wenn es der Geldbeutel hergibt sogar noch mehr.

Wir tauchen gerne kurz in diese Welt ein und staunen über so viel Luxus und Glamour.

Volkner Perfection

Lisa Geiger Der Volkner Perfection ist eines der Top-Modelle des Herstellers.



Auf 10,80 Metern Länge und bis zu 98 m² Wohnfläche bietet das Flaggschiff von Volkner alles, was anspruchsvolle Camperinnen und Camper erwarten – inklusive mittiger Autogarage für einen Kleinwagen. Angetrieben von einem Sechszylinder Volvo-Heckmotor mit 350 PS bewegt sich das 18-Tonnen-Mobil souverän auch über lange Strecken. Für Sicherheit sorgen Assistenzsysteme wie Notbrems- und Spurhalteassistent sowie ein Abstandsregeltempomat.

Stromautarkie auf neuem Niveau Die Technik im Hintergrund beeindruckt: Eine 20 kWh Lithium-Batterie, 1.280 W Solaranlage und zwei Wechselrichter sichern die Bordstromversorgung. Ergänzt wird das Ganze durch eine 2.500 W Generatorlösung – ideal für autarkes Reisen.

Wohnen wie im Designer-Loft Innen überrascht der Perfection mit edlen Materialien wie Massivholz, Echtleder und Glas. Die elektrisch ausfahrbare, neun Meter lange und drei Meter breite "Wall-Out"-Seitenwand schafft Raum für eine Sitzgruppe mit Sitzheizung – das Wohngefühl erinnert eher an ein modernes Loft als an ein Wohmobil. Zwei große Fernseher, Multiroom-Sound-System und App-gesteuertes Smart-Home-System runden das Erlebnis ab.

Die vollwertige Küche mit Induktionskochfeld, Spülmaschine und Haushaltskühlschrank lässt keine Wünsche offen. Im Bad sorgen zwei Waschbecken, Echtglasdusche und separates WC für Hotelkomfort – ergänzt durch ein elektrisch verstellbares King-Size-Bett im Schlafzimmer.

Volkner Perfection: Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 10,80/2,50/3,85 m

10,80/2,50/3,85 m Zul. Gesamtgewicht: 18 t

18 t Preis: 1,49 mio. Euro

Dembell Luxusliner

Eine Heckgarage für kleine Autos oder Roller ist bei Dembell Minimal-Standard.



Die Dembell-Flotte umfasst aktuell vier Varianten: Serenity (S) und Prime (M) starten bei 1,42 Mio. Euro. Wer mehr Exklusivität möchte, greift zu den Topmodellen Elite Signature (LS) oder Elite Yachtwood (LY), die ab 1,54 Mio. Euro erhältlich sind.

Basis & Antrieb Alle Modelle setzen auf den Mercedes Actros 2553 L mit 530 PS. Optional steht eine 625-PS-Version zur Verfügung. Serienmäßig gibt es ein vollständig luftgefedertes Fahrwerk, Automatikgetriebe und modernste Assistenzsysteme wie Spurhalte- und Notbremsassistent.

Interieur wie auf einer Yacht Innen dominieren Edelmaterialien wie Echtholz, Keramik und Leder. Je nach Modell sind verschiedene Designlinien verfügbar – von modern-italienischer Eleganz bis hin zum klassischen Yacht-Look. Ein King-Size-Bett, elektrische Möbelverriegelungen, ein Miele-Küchenpaket mit Induktionsherd und Geschirrspüler sowie ein luxuriös ausgestattetes Bad gehören zur Grundausstattung.

Autarkie & Komfort Technisch schöpfen die Land Yachten aus dem Vollen: Lithium-Batterien, große Solarpakete und ein Generator sorgen für autarke Energieversorgung. Eine Dieselheizung mit Fußbodenwärme schafft Wohnkomfort im Winter. Je nach Modell lässt sich eine Garage für Pkw oder E-Bikes integrieren – inklusive elektrischer Hebeplattform.

Vario Mobil Perfect Assoluto

Der Vario Mobil Perfect Assoluto ist ein maßgeschneiderter Luxusliner auf Basis des Mercedes Actros mit 530 PS, der mit vier Slide-Outs völlig neue Raumdimensionen erreicht. Besonders beeindruckend: ein zehn Quadratmeter großes Schlafzimmer mit rundum begehbarem King-Size-Bett und ein XXL-Badezimmer im Slide-Out. Auch das Wohnzimmer gleicht mit edlen Materialien und offener Lounge einem Tanzsaal. Technisch bietet das 12 Meter lange Reisemobil maximale Autarkie mit riesigen Frisch- und Abwassertanks sowie dieselbetriebener Heizung – komplett ohne Gas. In der Heckgarage reist ein Kompakt-Pkw mit, E-Bikes finden auf einem eigenen Auszug Platz. Der Preis? 2.848.888 Euro aufwärts.