Reisemobile: Komfort und Design zum günstigen Preis

Bürstner wird 66 – und feiert diesen Meilenstein mit einer Edition, die Wohnmobilfans sofort anspricht. Die B66 Jubiläumsmodelle verbinden attraktive Preisvorteile mit hochwertiger Technik, moderner Ausstattung und einem eigenständigen Design. Ein Angebot, das nicht laut sein muss, um aufzufallen.

Die B66 Edition umfasst mehrere Modelle, die alle im exklusiven Jubiläumslook gestaltet sind – innen wie außen. Vom kompakten Urban Camper bis zum komfortablen Teilintegrierten bietet Bürstner für unterschiedliche Reisebedürfnisse die passende Lösung. Mehr Ausstattung, weniger Kompromisse und ein Preis, der überrascht.

B66 690 TD und B66 732 TD Reisen, wie man es sich wünscht: entspannt, komfortabel und souverän. Mit 140 PS und Automatik serienmäßig ausgestattet, bieten diese Teilintegrierten ein ausgewogenes Fahrgefühl und viel Wohnkomfort. Optionales Hubbett, Lithiumbatterie, Markise und SAT-Anlage machen längere Touren noch angenehmer. Den B66 TD 690 gibt es für 79.666 €, den B66 732 TD für 81.666 €.

B66 600 C Kompakt unterwegs, ohne auf Komfort zu verzichten. Der B66 600 C überzeugt ab 60.666 € mit 140 PS, Automatikgetriebe, exklusiver Lanzarote-Grau-Lackierung und Bicolor-Alufelgen. Ideal für alle, die flexibel reisen und dabei Wert auf Design und Funktionalität legen.

B66 532 UV Mehr Raum, mehr Leistung, mehr Freiheit. Der Urban Camper punktet mit einem neu entwickelten, flexiblen Grundriss auf langem Chassis und viel Stauraum. 170 PS, Automatik, umfassende Assistenzsysteme, Sonderlackierung, Standheizung und Markise sorgen für entspanntes Reisen – ab 69.990 €.

Die B66 Edition ist nur für kurze Zeit erhältlich. Wer jetzt einsteigt, profitiert von einem Jubiläumsvorteil, der so selten ist wie das Ereignis selbst – und vielleicht erst in 66 Jahren zurückkehrt.