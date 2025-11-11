Notin Bruges (2026): Luxus-Wohnmobil auf nur 6,89 Metern

Das teilintegrierte Wohnmobil Notin Bruges auf Mercedes-Basis vereint scheinbar Gegensätzliches. City-Tauglichkeit trifft hier auf Premium-Ausstattung.

Luxus in der Kompaktklasse Mit 6,89 Metern Länge bleibt der Bruges handlich – ideal für Stadtbesuche oder Stellplätze mit Längenlimit. Außen unauffällig, innen überraschend großzügig: Der Wohnbereich erinnert mehr an ein Apartment als an ein klassisches Reisemobil.

Möglich wird das durch das Hubbett-Layout. Das Hauptbett hängt unter der Decke über der Längsbank-Sitzgruppe, an der bis zu 6 Personen sitzen können. Nachts wird das Bett zum Schlafen heruntergelassen und das Wohnzimmer hinter dem Fahrerhaus verwandelt sich in ein Schlafzimmer. Der Grundriss ist ideal für Paare, die am liebsten gleichzeitig schlafen.

Notin Großzügige Längssitzbank mit drehbaren Fahrerhaussitzen – perfekt für vier Personen beim Abendessen.



XXL-Bad dient als Ankleidzimmer Im Heck wartet ein durchgehendes Ankleidezimmer mit großem Kleiderschrank – ungewöhnlich in dieser Fahrzeugklasse. Im Raumbad liegt auf der Fahrerseite eine XXL-Duschwanne, die dem Namen alle Ehre macht – mit Stehhöhe und großzügiger Gestaltung, ideal für lange Reisen ohne Campingplatz. Gegenüber der Dusche sind ein großzügiger Waschtisch und das WC eingebaut.

Notin Hemden aufhängen statt falten: Der Bruges bietet einen eigenen Kleiderschrank mit Schubladen im Heck.



Hinter dem Kleiderschrank im Heck des Wohnraums bringt der Notin Bruges die Heckgarage unter. Die Garage zieht sich über die gesamte Fahrzeughöhe, wodurch der Bruges zum Stauraumwunder wird. Sogar E-Bikes oder Sportausrüstung lassen sich problemlos verstauen.

In der Fahrzeugmitte liegt die voll ausgestattete Küchenzeile. Sie integriert sich elegant in den Wohnraum mit einem Zweiflammen-Gasherd auf der Fahrerseite und einem Kühlschrank auf der Beifahrerseite.

Maximaler Komfort und feine Materialien Als Trägerfahrzeug dient der Mercedes Sprinter Traction 315 mit 150 PS. Ein serienmäßiges Gesamtgewicht von 3.500 kg – optional bis 5.500 kg mit Anhängerkupplung – eröffnet Flexibilität, auch für größere Touren mit viel Gepäck.

Im Bruges werden laut Hersteller nur hochwertige Materialien verbaut – von Echtleder über Massivholz bis zu clever verbauter Technik. Alle Bedienelemente bleiben dezent im Hintergrund – für ein aufgeräumtes Innenraumgefühl.