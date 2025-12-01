Luxuswohnmobil für die Familie (bis 6 Personen): Der Morelo Loft Alkoven 2025

Ein Wohnmobil wie ein Loft auf Rädern – der Morelo Loft Alkoven kombiniert hochwertige Technik mit echtem Familienkomfort und steht damit für modernes, luxuriöses Reisen im Familienverbund.

Während Morelo mit dem Morelo Loft Premium 86 LB bereits zeigt, wie viel Komfort und cleveres Design in der Einstiegsklasse der Luxusliner steckt, setzt der Loft Alkoven gezielt auf mehr Platz für Familien und autarke Reisen. In beiden Baureihen spiegelt sich der Anspruch wider, Wohnmobiltechnik auf höchstem Niveau mit Alltagstauglichkeit zu verbinden – vom durchdachten Innenraumdesign bis zur leistungsstarken Antriebstechnik.

Geräumig gedacht: So viel Platz wie nötig Mit bis zu sechs Schlafplätzen richtet sich der Loft Alkoven klar an Familien. Ob Doppelbett, Einzelbetten oder große Liegeflächen im Alkoven – jede Variante bietet durchdachte Schlafkonzepte. Extratiefe Oberschränke und großzügiger Stauraum unter der Sitzgruppe schaffen Platz für Kleidung, Spielzeug und Reisegepäck. Die große Sitzgruppe lädt zum Zusammensitzen ein – perfekt für Familienabende unterwegs. Wie bei vielen großen Alkoven, lässt sich im Loft Alkoven die Luke zum Fahrerhaus schließen. Das sorgt einerseits für bessere Isolierung und Wärmeverteilung im Wohnraum, andererseits lässt sich die Sitzgruppe an diesem Punkt mit einem Zusatzpolster erweitern.

1) Morelo Loft Alkoven 88 F

Der 88 F ist die klassischste Variante der Familie: Auf ca. 8,99 m Länge bietet er ein Querdoppelbett und im Alkoven ein weiteres großes Doppelbett über der Fahrerkabine – ideal für Eltern oben und Kinder unten oder umgekehrt. Die Sitzgruppe mit seitlicher Längsbank schafft einen offenen Wohnbereich, und Küche sowie Bad sind intelligent nebeneinander angeordnet.

Charakter: Kompakterer Familien‑Allrounder mit querem Heckbett

Kompakterer Familien‑Allrounder mit querem Heckbett Schlafplätze: 4 (erweiterbar), queres Heckbett + Alkoven

4 (erweiterbar), queres Heckbett + Alkoven Preis: ab 207.900 Euro 2) Morelo Loft Alkoven 88 L

Der 88 L nutzt dieselbe Fahrzeuglänge wie der 88 F, setzt aber auf ein Längsbett‑Konzept: Zwei Einzelbetten im Heck schaffen mehr Bewegungsfreiheit und erleichtern den Zugang vom Wohnraum her. Auch hier befindet sich über dem Fahrerhaus ein festes Alkovenbett – perfekt für Kinder oder zusätzliche Gäste. Sitzgruppe, Küche und Bad sind ähnlich angeordnet wie beim 88 F, nur wirkt der Innenraum durch die L‑Betten etwas großzügiger.

Charakter: Familienfreundlich mit komfortabler Heckschlafzone

Familienfreundlich mit komfortabler Heckschlafzone Schlafplätze: 4 (erweiterbar), Heck‑Längsbetten + Alkoven

4 (erweiterbar), Heck‑Längsbetten + Alkoven Preis: ab 207.900 Euro 3) Morelo Loft Alkoven 92 LS

Mit ca. 9,39 m Länge erweitert der 92 LS die Grundfläche und bietet ein Längsbett‑Konzept ähnlich dem 88 L, allerdings mit etwas mehr Raum zum Wohnen und Bewegen. Durch die längere Fahrzeuglänge wird der Wohn‑ und Küchenbereich noch komfortabler, ohne die generelle Struktur zu verändern: Alkovenbett vorne, Heckbetten längs und großzügige Sitz‑ & Bewegungsflächen.

Charakter: Größerer Familien‑Grundriss für mehr Wohnkomfort

Größerer Familien‑Grundriss für mehr Wohnkomfort Schlafplätze: 4 (mit Alkovenbett + Heck‑Längsbetten)

4 (mit Alkovenbett + Heck‑Längsbetten) Preis: ab 213.900 Euro 4) Morelo Loft Alkoven 92 M

Wie der 92 LS nutzt auch der 92 M die größere Fahrzeuglänge von ca. 9,39 m für mehr Wohnraum. Im Heck findet sich hier ein komfortables Queensbett, das von beiden Seiten zugänglich ist. Durch die zusätzliche Länge wirkt der gesamte Innenraum offener, und Wohn‑ und Essbereich gewinnen an Raum.

Charakter: Geräumige Variante mit Betonung auf Heck‑Schlafbereich

Geräumige Variante mit Betonung auf Heck‑Schlafbereich Schlafplätze: 4 (Alkoven + Heck‑Schlafbereich)

4 (Alkoven + Heck‑Schlafbereich) Preis: ab 213.900 Euro Autark reisen: Technik für Unabhängigkeit Der Loft Alkoven ist bestens gerüstet für freies Stehen – mit einer Lithium-Batterie bis 340 Ah, einem 2.000-Watt-Wechselrichter und einem großzügigen Solarpaket auf dem Dach. Damit läuft die Kaffeemaschine auch ohne Landstrom, und Geräte wie Laptop oder Fernseher sind jederzeit einsatzbereit. Frischwassertanks bis 360 Liter und eine leistungsstarke Warmwasser-Fußbodenheizung ermöglichen mehrere Tage autarkes Campen. Gesteuert wird alles bequem über ein zentrales Touch-Panel.

Wohnen wie zuhause Die Küche bietet, was man unterwegs oft vermisst: Backofen, Mikrowelle, große Kühl-Gefrierkombination und eine integrierte Kaffeemaschine. Dazu kommt eine elektrische Markise mit LED-Licht, Fußbodenheizung und eine optionale Dachklimaanlage.

Fahrkomfort auf Iveco-Basis Das 3,0-Liter-Iveco-Chassis liefert 207 PS und ein 8-Gang-Automatikgetriebe – ideal für lange Strecken oder Gebirgspässe. Eine serienmäßige Differenzialsperre sorgt dafür, dass man auch auf unwegsamem Campingplatzgelände immer vom Fleck kommt. Ergänzt wird das Setup durch moderne Assistenzsysteme wie Notbremsfunktion, Spurhaltewarner und Reifendruckkontrolle.