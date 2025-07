VW T6.1 trifft Küstenflair und Preisvorteil: die Westfalia Navy Edition

Westfalia bietet die Navy Edition als limitiertes Sondermodell der Campervans Kepler One und Kepler Six an. Die Basis bildet in beiden Fällen der lange VW T6.1, der seit Mitte letzten Jahres nicht mehr gebaut wird. Die Edition zeichnet sich durch eine spezielle Farbgestaltung und eine erweiterte Serienausstattung aus.

Besonderes Exterieur und Interieur Die Fahrzeuge der Navy Edition sind zweifarbig lackiert: Candy-Weiß in Kombination mit Marineblau oder auch Navy Blue. Ergänzt wird das Design durch 17-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz, eine außen liegende Markise in passender Farbgebung sowie "Navy Edition"-Aufkleber.

Im Innenraum kommen Möbel im Dekor "White Wood" und Polstern in hellen Sand-Tönen sowie Akzenten in Blau zum Einsatz. Beleuchtungselemente sind in LED-Technik ausgeführt.

Grundrisse und Modellvarianten Die Navy Edition ist für folgende Modelle verfügbar:

Kepler One: Aufstelldach, Längsbett/Sitzgruppe vorn, zentrale Küche, Badezimmer und Kleiderschrank im Heck. Anzahl der Schlafplätze: 2 + 2. Sitzplätze mit Gurt: 4

Aufstelldach, Längsbett/Sitzgruppe vorn, zentrale Küche, Badezimmer und Kleiderschrank im Heck. Anzahl der Schlafplätze: 2 + 2. Sitzplätze mit Gurt: 4 Kepler Six: Aufstelldachmodell mit optionaler zweiter Rückbank und Platz für bis zu sechs Personen, Längsküchenzeile und Schlafsitzbank. Anzahl der Schlafplätze: 2 + 2. Sitzplätze mit Gurt: 4–6

Beide Fahrzeuge basieren auf dem 5,20 m langen VW T6.1 mit einem 2.0 TDI-Dieselmotor (150 PS) und 7-Gang-DSG-Getriebe. Zur Ausstattung ab Werk gehören außerdem die cremefarbenen Teillederpolster, ein 6,5-Zoll-Infotainmentscreen, Parksensoren und die schwarze Markise.

Zusätzliche Ausstattung gegenüber der Serienversion

Westfalia Die Navy Edition auf Basis des Kepler One: Dieser Grundriss ist auf Camping ausgelegt – mit Bad, Küche und vier Schlafplätzen.



Laut Hersteller enthält die Navy Edition folgende Sonderausstattung serienmäßig:

Zweifarbige Lackierung (Weiß/Marineblau)

17-Zoll-Schwarze Leichtmetallfelgen

Farblich abgestimmte Markise (Fiamma F35 o.ä.)

Außendusche (Kaltwasser)

LED-Innenbeleuchtung, ISOFIX im Fond

6,5-Zoll-Infotainmentsystem, Parksensoren, Teillederpolster Der Hersteller gibt einen Ausstattungsvorteil von ca. 9.700 Euro im Vergleich zur regulären Konfiguration an.

Technische Daten: Westfalia Navy Edition

Westfalia Die zweifarbige Lackierung der Navy Edition ist serienmäßig.



Modelle : 2

: 2 Basisfahrzeug : VW T6.1 2.0 TDI (150 PS)

: VW T6.1 2.0 TDI (150 PS) Maße (Länge / Breite / Höhe): 5,30 / 1,90 / 1,99-2,50 m

(Länge / Breite / Höhe): 5,30 / 1,90 / 1,99-2,50 m Schlafplätze : 2–4

: 2–4 Sitzplätze : 4–6

: 4–6 Preise: ab 69.900 € Verfügbarkeit und Preis

Die Navy Edition ist ab sofort über autorisierte Händler erhältlich. Die Einstiegspreise betragen laut Hersteller:

Kepler Six Navy Edition : ab 69.900 Euro

: ab Kepler One Navy Edition: ab 72.500 Euro Die Stückzahl ist limitiert. Westfalia nennt derzeit keine konkreten Produktionszahlen. Da es sich allerdings um die letzten Campervans auf T6.1 handelt, sollten interessierte Käuferinnen und Käufer nicht zu lange zögern.

Kepler One: Kompakt-Camper mit Festbett und Hochdach

Westfalia Im Kepler One ist im Heck ein Bad und vorne eine Sitzgruppe, die nachts zum Längsbett umgebaut wird.



Der Kepler One ist ein Campervan auf Basis des VW T6.1 mit einem hinten angeschlagenen Aufstelldach, das vor allem im hinteren Bereich des Fahrzeugs zusätzliche Stehhöhe schafft. Im Heck befindet sich ein fest verbautes Bad mit Toilette, Dusche und Kleiderschrank. Die Küche ist entlang der Beifahrerseite installiert und umfasst eine Spüle, einen Gaskocher sowie einen Kompressorkühlschrank.

Im vorderen Bereich befindet sich eine L-förmige Sitzgruppe, bestehend aus einer zweiten Sitzreihe, einer Seitenbank sowie den drehbaren Fahrer- und Beifahrersitzen und einem freistehenden Tisch. Diese Sitzgruppe wird nachts zu einem unteren Doppelbett umgebaut, das allerdings relativ schmal ausfällt.

Im Aufstelldach befindet sich ein zweites Bett. Insgesamt bietet der Kepler One damit vier Gurtplätze und bis zu vier Schlafplätze.

Kepler One: reguläre Preisgestaltung und Optik

Der Kepler One startete in der regulären Serienausstattung bei rund 74.890 Euro. In diesem Preis enthalten sind ein 150-PS-starker Dieselmotor, vier Gurtplätze sowie die grundlegende Innenausstattung. Varianten mit zusätzlichen Komfortpaketen liegen entsprechend darüber.

Optisch zeigt sich das Modell in der Serienversion zurückhaltend und sachlich. Die Lackierung erfolgt einfarbig, zur Auswahl stehen unter anderem T6.1-Farbtöne wie Candy-Weiß, Ascotgrau, Indiumgrau Metallic, Reflexsilber Metallic oder Starlight Blue Metallic. Gegen Aufpreis sind auch zweifarbige Varianten möglich, beispielsweise in Kombination mit Candy-Weiß. Der Innenraum ist modern und funktional gestaltet: Helle Möbeldekore und dezente Stofffarben in Grau oder Anthrazit dominieren das Erscheinungsbild.

Westfalia Kepler Six: Flexibler Allrounder mit Aufstelldach Der Kepler Six basiert ebenfalls auf dem VW T6.1, ist jedoch auf eine deutlich klassischere Nutzung ausgelegt. Er richtet sich vor allem an Familien oder Nutzer, die ihr Fahrzeug sowohl im Alltag als auch auf Reisen einsetzen möchten. Sein Innenraum ist modular aufgebaut: Eine verschiebbare Zweier-Sitzbank auf einem Schienensystem gehört zur Serienausstattung – zwei zusätzliche Einzelsitze nicht. Insgesamt sidn im Kepler Six bis zu sechs Gurtplätze verfügbar.

Das serienmäßige Aufstelldach mit Zeltbalg beherbergt eine rund 200 × 120 Zentimeter große Liegefläche für zwei Personen. Weitere zwei Schlafplätze lassen sich im Innenraum durch den Umbau der Sitzbank realisieren. Die Küchenzeile ist platzsparend entlang der Fahrerseite eingebaut und enthält die Grundausstattung mit Spüle, Kocher und Kühlschrank. Dank der herausnehmbaren Sitzmodule und der variablen Möblierung eignet sich der Kepler Six sowohl als Reisefahrzeug wie auch für alltägliche Transporte – etwa von Fahrrädern, Sportausrüstung oder größeren Einkäufen.

Kepler Six: reguläre Preisgestaltung und Optik

Der Einstiegspreis für den Kepler Six liegt regulär bei 74.890 Euro in der Grundkonfiguration mit 150-PS-starkem Motor und vier Gurtplätzen. Je nach gewählter Ausstattung – etwa mit zwei zusätzlichen Einzelsitzen, Markise oder Komfortoptionen – kann der Preis deutlich steigen.