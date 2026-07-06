Carado T 447 Dauertest: Die Erfahrungen von unserer Redaktion und den promobil-Lesern

Eigentlich war es eine irritierende Motoröl-Kontrollleuchte, die auch nach dem Ölnachfüllen noch brannte und den Kollegen Ribnitzky mit dem Carado eine Fiat-Werkstatt aufsuchen ließ. Dort entdeckte der Techniker aber ein viel größeres Problem: Der halbe Motorraum war mit Kühlflüssigkeit bespritzt und der Ausgleichsbehälter nahezu leer. Ursache: Ein durch Marderbiss undicht gewordener Kühlwasserschlauch.