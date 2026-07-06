Carado T 447 Dauertest: Die Erfahrungen von unserer Redaktion und den promobil-Lesern

Eigentlich war es eine irritierende Motoröl-Kontrollleuchte, die auch nach dem Ölnachfüllen noch brannte und den Kollegen Ribnitzky mit dem Carado eine Fiat-Werkstatt aufsuchen ließ. Dort entdeckte der Techniker aber ein viel größeres Problem: Der halbe Motorraum war mit Kühlflüssigkeit bespritzt und der Ausgleichsbehälter nahezu leer. Ursache: Ein durch Marderbiss undicht gewordener Kühlwasserschlauch.
Die Ersatzteile mussten bestellt werden, so stand der Wagen übers Wochenende in Mainz. Montag wurden sie eingebaut. Dann konnte die Reise weitergehen. Den Schaden von rund 650 Euro übernimmt die Teilkasko-Versicherung.
Lieber eine Katze im Reisemobil als einen Marder
Tierischen Besuch – aber ungleich netter – hatte auch Kollege Hirschfeld, als ...