Carado T447 im Dauertest: Fahrkomfort, Verbrauch und Wohnen im Check

Zäh rollt der Verkehr auf der A5 Richtung Süden. Meist stehen keine 100 km/h auf dem Tacho des Carado T447. Doch dank gut funktionierendem Abstandstempomat und Automatikgetriebe stört uns das nicht weiter und wir rollen entspannt dahin. Als es dunkel wird, erhellen die LED-Scheinwerfer des Testwagens die Fahrbahn. Die moderaten Geschwindigkeiten sorgen zudem dafür, dass der Bordcomputer einen Verbrauch von weniger als neun Liter Diesel je 100 Kilometer ausweist – nicht nur für ein Wohnmobil dieser Größe ist das ein echter Top-Wert.