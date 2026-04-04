Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnmobile
Einzeltest

Carado T447 im Dauertest: Fahrkomfort, Verbrauch und Wohnen im Check

Dauertest Carado T447
Kleine Tour de France im großen Teilintegrierten

Pünktlich zu unserer Elsass-Tour macht der Frühling Pause. Umso mehr wissen wir einen komfortablen Camper zu schätzen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.04.2026
Als Favorit speichern
f_Carado_T447_Eguisheim
Foto: Simon Ribnitzky

Zäh rollt der Verkehr auf der A5 Richtung Süden. Meist stehen keine 100 km/h auf dem Tacho des Carado T447. Doch dank gut funktionierendem Abstandstempomat und Automatikgetriebe stört uns das nicht weiter und wir rollen entspannt dahin. Als es dunkel wird, erhellen die LED-Scheinwerfer des Testwagens die Fahrbahn. Die moderaten Geschwindigkeiten sorgen zudem dafür, dass der Bordcomputer einen Verbrauch von weniger als neun Liter Diesel je 100 Kilometer ausweist – nicht nur für ein Wohnmobil dieser Größe ist das ein echter Top-Wert.

Als wir später auf schmaleren Landstraßen Richtung Belfort in den Südvogesen fahren, kommt der Spurhalteassistent an seine Grenzen, da er ständig meint, ein Zu-nah-an-der-Linie-Fahren korrigieren zu müssen. Das wirkt ...

Mehr zum Thema Dauertest Carado T 447