Wintercamping mit ein paar Problemen: So schlägt sich der Dauertester Carado T447 im Schnee

20.30 Uhr, irgendwo zwischen "eigentlich viel zu spät" und "komm, das geht schon noch" rollen wir Sonnabend endlich aus Stuttgart los. Zu viert, bereit fürs Wintercamping und mit dem Thüringer Wald als erstes Ziel – also heißt es Nachtetappe Richtung Oberhof. Die Kids freuen sich über das unlimitierte Bord-WLAN aus dem Selfsat-Router und verkürzen sich die Fahrzeiten mit ihren Lieblingsspielen. Vorn läuft derweil ein spannendes Hörbuch über den Android-Auto-fähigen Naviceiver.
Schon ab den ersten Kilometern zeigt der aktuelle Ducato wieder, warum sich das Wildern in der Aufpreisliste lohnt: Die 8‑Gang‑Automatik schaltet unaufgeregt und das kaltweiße, helle LED-Licht macht nachts einen merklichen Unterschied – auch wenn die Leuchtweiteneinstellung ...