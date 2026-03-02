Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnmobile
Einzeltest

Wintercamping mit ein paar Problemen: So schlägt sich der Dauertester Carado T447 im Schnee

Dauertest Carado T447 beim Wintercamping
Ein paar Probleme und rettendes Zubehör

Ein Campingurlaub im Winter klappt nicht immer reibungslos. Wie sich der Carado T447 im winterlichen Thüringen schlägt und welches Zubehör in unserem Winterurlaub half, lesen Sie hier.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.03.2026
Als Favorit speichern
Iglu, Carado T447, Wintercamping, Wohnmobil, Schnee, Thüringen, Ostsee
Foto: Philip Heise

20.30 Uhr, irgendwo zwischen "eigentlich viel zu spät" und "komm, das geht schon noch" rollen wir Sonnabend endlich aus Stuttgart los. Zu viert, bereit fürs Wintercamping und mit dem Thüringer Wald als erstes Ziel – also heißt es Nachtetappe Richtung Oberhof. Die Kids freuen sich über das unlimitierte Bord-WLAN aus dem Selfsat-Router und verkürzen sich die Fahrzeiten mit ihren Lieblingsspielen. Vorn läuft derweil ein spannendes Hörbuch über den Android-Auto-fähigen Naviceiver.

Schon ab den ersten Kilometern zeigt der aktuelle Ducato wieder, warum sich das Wildern in der Aufpreisliste lohnt: Die 8‑Gang‑Automatik schaltet unaufgeregt und das kaltweiße, helle LED-Licht macht nachts einen merklichen Unterschied – auch wenn die Leuchtweiteneinstellung ...

Mehr zum Thema Dauertest Carado T 447