Marderschaden im Wohnmobil ‒ unser Testfahrzeug wurde erwischt!

Eigentlich war alles ganz einfach: Für ein Probenwochenende mit unserem Orchester in Mainz sollte der Dauertest-Carado als mobiles Übernachtungsquartier für meinen Bruder und mich dienen. Die Proben finden in einer Schule statt, auf dem Schulhof ist reichlich Platz und am Wochenende auch kein Schulbetrieb. Ideale Voraussetzungen für probennahes Schulhof-Camping also.

Doch schon kurz vor der Ankunft donnerstagabends beginnt die Misere. Wenige Kilometer bevor wir den Schulhof erreichen, erscheint eine rote Warnleuchte im Display: Ölstand kontrollieren lassen. Zeit für eine eingehende Diagnose bleibt zunächst nicht, es muss geprobt werden. Danach ziehen wir bei Dunkelheit den Ölpeilstab – das Öl steht unter der Minimalmarkierung. Also fahren wir ...