Marderschaden im Wohnmobil ‒ unser Testfahrzeug wurde erwischt!

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Kühlwasserverlust beim Dauertest-TI
Marder zwingt Carado in die Werkstatt

Dieser Wochenendtrip verlief anders als geplant: weil ein Marder in den Kühlwasserschlauch gebissen hatte, endete die Tour in der Werkstatt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.04.2026
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Motorhaube, Carado, Marder, Schaden, Motor
Foto: Simon Ribnitzky

Eigentlich war alles ganz einfach: Für ein Probenwochenende mit unserem Orchester in Mainz sollte der Dauertest-Carado als mobiles Übernachtungsquartier für meinen Bruder und mich dienen. Die Proben finden in einer Schule statt, auf dem Schulhof ist reichlich Platz und am Wochenende auch kein Schulbetrieb. Ideale Voraussetzungen für probennahes Schulhof-Camping also.

Doch schon kurz vor der Ankunft donnerstagabends beginnt die Misere. Wenige Kilometer bevor wir den Schulhof erreichen, erscheint eine rote Warnleuchte im Display: Ölstand kontrollieren lassen. Zeit für eine eingehende Diagnose bleibt zunächst nicht, es muss geprobt werden. Danach ziehen wir bei Dunkelheit den Ölpeilstab – das Öl steht unter der Minimalmarkierung. Also fahren wir ...

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