Verbesserungen, die überzeugen: der neue Rapido-Integrierte 8096 dF im Test

Diese Umgestaltung der Frontpartie ist mehr als nur ein Facelift. Rapido hat bei seinen Integrierten auf Fiat Ducato nicht allein optisch deutlich nachgeschärft. Tatsächlich stellt der markante Bug eine echte Neukonstruktion dar. Die Frontscheibe wurde größer. Verbesserungen gibt es außerdem für Fahrerhaustür, Außenspiegel, Motorhaube und Geräuschdämmung. Ein klarer Fortschritt? Um das zu beurteilen, stand eine erste Testtour mit dem Queensbettmodell 8096 dF auf dem Programm.