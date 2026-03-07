Markenverzeichnis öffnen
Verbesserungen, die überzeugen: der neue Rapido-Integrierte 8096 dF im Test

Rapido 8096 dF im Test
So überzeugt der überarbeitete Integrierte

Ein markant-mattschwarzer Kühlergrill verleiht der Rapido Serie 80 einen sportlichen Auftritt. Im Herzen bleibt der Integrierte aber vor allem ein bequemer Begleiter, wie der neue 8096 dF zeigt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.03.2026
Als Favorit speichern
Vorderansicht, Rapido 8096, Wohnmobil, Integriert, Camping
Foto: Ulrich Kohstall

Diese Umgestaltung der Frontpartie ist mehr als nur ein Facelift. Rapido hat bei seinen Integrierten auf Fiat Ducato nicht allein optisch deutlich nachgeschärft. Tatsächlich stellt der markante Bug eine echte Neukonstruktion dar. Die Frontscheibe wurde größer. Verbesserungen gibt es außerdem für Fahrerhaustür, Außenspiegel, Motorhaube und Geräuschdämmung. Ein klarer Fortschritt? Um das zu beurteilen, stand eine erste Testtour mit dem Queensbettmodell 8096 dF auf dem Programm.

Wer die Eigenheiten des Vorgängermodells noch im Hinterkopf hat, entdeckt gleich beim Einsteigen eine wichtige Verbesserung: Der Einfüllstutzen für Ad-Blue steht bei den Integrierten von Rapido nicht mehr hinter der Tür im Innenraum, sondern befindet sich nun außen gemeinsam ...