Verbesserungen, die überzeugen: der neue Rapido-Integrierte 8096 dF im Test

Diese Umgestaltung der Frontpartie ist mehr als nur ein Facelift. Rapido hat bei seinen Integrierten auf Fiat Ducato nicht allein optisch deutlich nachgeschärft. Tatsächlich stellt der markante Bug eine echte Neukonstruktion dar. Die Frontscheibe wurde größer. Verbesserungen gibt es außerdem für Fahrerhaustür, Außenspiegel, Motorhaube und Geräuschdämmung. Ein klarer Fortschritt? Um das zu beurteilen, stand eine erste Testtour mit dem Queensbettmodell 8096 dF auf dem Programm.
Wer die Eigenheiten des Vorgängermodells noch im Hinterkopf hat, entdeckt gleich beim Einsteigen eine wichtige Verbesserung: Der Einfüllstutzen für Ad-Blue steht bei den Integrierten von Rapido nicht mehr hinter der Tür im Innenraum, sondern befindet sich nun außen gemeinsam ...