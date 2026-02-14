Weinsberg X-Pedition 600 MQ jetzt 15.000 Euro günstiger: an welchen Stellen wird gespart?

Bei fast 120.000 Euro lag der Startpreis während der letzten Saison. Neuerdings ist der X-Pedition 600 MQ für rund 15.000 Euro weniger zu haben. Woher kommt der Sinneswandel? Vielleicht weil der Weinsberg wie ein krasser Offroader auftrat, aber serienmäßig ohne Allrad und Höherlegung auskommen musste. Nun gehören auch Frontbügel, Dachgarten und Heckträger zu den Extras. Besser so. Wer den Wagen nur für die Straße möchte, braucht diese Anbauten nicht mit sich herumschleppen.