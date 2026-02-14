Markenverzeichnis öffnen
Wohnmobile
Einzeltest

Weinsberg X-Pedition 600 MQ jetzt 15.000 Euro günstiger: an welchen Stellen wird gespart?

Weinsberg X-Pedition 600 MQ im Test
15.000 Euro günstiger - wie ist das möglich?

Der Weinsberg X-Pedition zelebriert die angesagte Offroad-Optik mit viel Verve. Dabei läuft er serienmäßig als einfacher Hecktriebler vom Band. Wie stimmig ist dieses Modellkonzept?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.02.2026
Fahrrad, Weinsberg X-Pedition 600 MQ, Offroad, Wohnmobil, Camping
Foto: Ingolf Pompe

Bei fast 120.000 Euro lag der Startpreis während der letzten Saison. Neuerdings ist der X-Pedition 600 MQ für rund 15.000 Euro weniger zu haben. Woher kommt der Sinneswandel? Vielleicht weil der Weinsberg wie ein krasser Offroader auftrat, aber serienmäßig ohne Allrad und Höherlegung auskommen musste. Nun gehören auch Frontbügel, Dachgarten und Heckträger zu den Extras. Besser so. Wer den Wagen nur für die Straße möchte, braucht diese Anbauten nicht mit sich herumschleppen.

Geblieben ist die besondere Gestaltung, etwa mit den Diagonalstreifen, die nicht nur beim Foliendekor, sondern auch an den seitlichen Karosserieverbreiterungen markant auftauchen. Ähnliches gilt für das X-Pedition-Logo auf den Fahrerhaustüren, welches sich an den stilbildenden ...