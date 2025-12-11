Neues Zubehör für Campingbusse 2026: Tools und Ausstattung, die Reisen besser machen

Wer mit dem Campingbus unterwegs ist, weiß: Der begrenzte Raum verlangt durchdachte Lösungen. Gerade beim Zubehör entscheidet sich, ob der Urlaub entspannt oder umständlich wird. Denn cleveres Equipment kann aus einem einfachen Kastenwagen ein echtes Zuhause auf Rädern machen – mit mehr Stauraum, besserer Organisation und Komfort an den richtigen Stellen.

Ein schwenkbarer Fahrradträger wie der Euro Carry Spacemaker sorgt zum Beispiel dafür, dass man auch mit aufgeladenen E-Bikes jederzeit an die Hecktüren gelangt – ohne Umräumen. Das neue Sonnensegel Subsola in XL-Größe von Thule schafft Schatten und Wetterschutz auch bei größeren Fahrzeugen und lässt sich flexibel erweitern. Und moderne Trenntoiletten wie die Dometic CTT 4000 oder die akkubetriebene Clesana X1 bieten autarke Hygiene ohne Chemie – ideal für Camper, die unabhängig unterwegs sein wollen. Welche Zubehör-Hightlights für Campingbusse zur Saison 2026 auf den Markt kommen, lesen Sie hier.

Remis – Verdunklung für den New Transporter

Timo Großhans Remis stellt Verdunkelungen für VWs New Transporter und Caravalle oder den Ford Transit vor.

Licht raus. Verdunkelung für Ford Transit Custom und VW New Transporter. Bislang gibt es für diese Modelle keine fest installierbare Cockpit-Verdunkelung. Remis hat auf dem Caravan Salon einen Prototyp als Rollo, nicht als Faltplissee. An den Türen trägt es eingerollt kaum auf, an der Frontscheibe schon. Zertifiziert ist das System bereits, Name und Preise fehlen noch.

Solbio – Reinigungsmittel

Philip Heise Solbio verkauft neue Reinigungsmittel – unter anderem für Trenntoiletten.

Mehr Auswahl gibt es künftig im Portfolio von Solbio. Für Trenntoiletten ist jetzt ein neues Reinigungsspray verfügbar, für ein sauberes Fahrzeug sorgt ein spezielles Shampoo. Zudem gibt es den klassischen Toilettenzusatz in einer neuen Duftrichtung. Wie bei Solbio üblich, kommen dabei nur umweltfreundliche Stoffe zum Einsatz.

Clesana – Verschweißtoilette

Beuteltoiletten versprechen einfache Entsorgung. Das Einschweißen braucht jedoch Strom. Bei der neuen portablen Clesana X1 geht das nun – dank System-Akku von Einhell – auch kabellos. Ein 4-Ah-Akku reicht für ca. 40 Gänge. Weiterer Vorteil der X1: Sie ist zusammen schiebbar und dann mit nur 31 cm Höhe sehr kompakt.

Agrotex – Granulat für die Chemietoliette

Hersteller Agrotex kommt mit Sanitärzusätzen in Granulatform auf dem Markt.

Granulat für die Toilette ist eine umweltschonende Alternative zur herkömmlichen Toilettenchemie. Agrotex Ammovit Granulat ist laut Hersteller unkompliziert in der Anwendung, wirkungsstark gegen Geruchsbelästigung und vollständig biologisch abbaubar. Auch in Trockentoiletten beschleunigt das Granulat die Zersetzung und Kompostierung.

Mit einer Dosierung von 6 bis 10 Gramm pro 20-Liter-Fäkaltankvolumen ist das Granulat sehr ergiebig. Erhältlich in 0,75-, 1- und 5-kg-Gebinden, variieren die Kosten zwischen 9 und 17 Euro. Zusätzlich sind ein passender Dosierlöffel und kaltwasserlösliche Dosierbeutel erhältlich, um Verfärbungen an der weißen Toilettenschüssel vorzubeugen.

Euro Carry – Spackmker schwenkbarer Kupplungsträger

Hersteller Der neue Schwenkträger für Campingbusse von Euro Carry.

Euro Carry bringt mit dem Spacemaker einen schwenkbaren Kupplungsträger-Adapter vor allem für Kastenwagen-Camper. Der Träger lässt sich mit beladenen Fahrrädern um 95 Grad zur Seite schwenken, sodass die Hecktüren zugänglich werden. Mit 12,5 kg Eigengewicht trägt er bis zu 65 kg (max. 2 Bikes). Kompatibel mit 50-mm-Kupplungen ab 2000 kg Anhängelast, abschließbar, CE-gekennzeichnet, keine TÜV-Abnahme nötig. Preis: 974,95 Euro.

Frankana Freiko – faltbare Transportbox

Philip Heise Äußerst zugänglich sind die einklappbaren Transportboxen von Frankana Freiko.



Äußerst zugänglich sind die einklappbaren Transportboxen von Frankana Freiko. Dank verschließbarer Klappen lässt sich der Inhalt von gleich fünf Seiten erreichen. Die einzelnen Klappen schließen durch solide Schieberiegel. Mit dem zugehörigen Deckel in Holzoptik lassen sich die Transportboxen auch als Sitzgelegenheit, Tisch oder Schneidefläche beim Kochen einsetzen. Erhältlich sind die Boxen mit 35 Litern für 20 Euro und mit 65 Litern für 30 Euro. Eingeklappt sind sie nur 7,5 cm (35 L) beziehungsweise 9,5 cm (65 L) hoch.

Bent – Bentcho Vanlife Schlafsack und Decke

Bernd Thissen Schlafsack und Reisedecke für kompakte Campingbusse gesucht? Der Bent Bentcho könnte eine Lösung sein.

Farbenfroh und vielseitig ist der Bentcho von Bent. Auf der einen Seite mit wärmendem Polyester-Sherpa-Fleece gefüttert, lässt sich der Bentcho als 160 x 200 cm große Campingdecke nutzen. Mittels Reißverschluss verwandelt er sich auf Wunsch in einen 80 x 200 cm großen Schlafsack oder mit der anknüpfbaren Kapuze in einen Poncho. Erhältlich in vielen knalligen Farben, kommt der Bentcho (ab 140 Euro) mit einer schicken Wendetasche.

Thule – Subsola Sonnensegel

Holger Schwarz Thule verkauft seine Sonnensegel ab der neuen Saison auch für größere Campingbusse.

Jetzt auch in groß. Bislang war der Subsola Sonnen- und Wetterschutz von Thule ausschließlich für Kompaktcampingbusse erhältlich. Jetzt bietet Thule die dreieckigen Segeltücher aus Polyester-Ripstop in einer größeren Version an (Breiten: 300, 315, 325 und 400 cm), sodass sie auch für Kastenwagen geeignet sind. Das Subsola ist in zwei Varianten erhältlich: als Side bzw. Front Pack. Angebracht werden beide Varianten an der Markise. Die dreieckigen Paneele können durch Reißverschlüsse und Keder individuell ergänzt werden.

Juicetray – Technik-Box für Bordtechnik

Philip Heise Mit dem System von Juictray wird die Bordtechnik Unterflur ausgelagert.

Unterflur ausgelagert wird die Bordtechnik, wenn es nach dem Konzept von Juicetray geht. Dabei handelt es sich um eine wasserdichte Technik-Box mit Batterien, Ladetechnik und Wechselrichter für die Reserveradmulde, die laut Website für alle ab 2018 gefertigten Sprinter-, MAN- und VW-Crafter-Modelle passt. Vorteile sind laut Hersteller der Platzgewinn im Innenraum sowie der Sicherheitsgewinn durch das Auslagern der Bordbatterien. Der Böschungswinkel wird laut Hersteller von der 17 kg schweren Box nicht beeinflusst.

Brunner – Topfset für kleine Kochstellen Kompakt. Das stapelbare Topfset Torralta ist für kleinere Kochstellen in kompakten Capervans und Campingbussen ausgelegt. Es besteht aus drei Alutöpfen und einer Pfanne, alle Teile sind auch für Induktionsherde geeignet. Das Set ist in drei Größen erhältlich. Preis: ab 120 Euro.

Ingolf Pompe Das stapelbare Topfset Torralta ist für kleinere Kochstellen ausgelegt.



Anker – Powerstation

Philip Heise Moderner, leichter und kompakter ist die neue Solix Powestation von Anker.

Leichter, kompakter und schneller beim Aufladen ist die flammneu modernisierte Solix C1000 Powerstation von Anker. Mit einer Kapazität von 1024 Wh liefert sie beachtliche 2000 Watt Nennleistung, die sich bei Bedarf über einen technischen Kniff auf 2400 Watt steigern lässt. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist sie 14 % kleiner und mit 11,3 kg auch 11 % leichter. Zum Laden bietet sich das neue, gefaltet nur DIN A4 große Solarpanel PS100X an.

Dometic und Thetford mit neuen Trenntoiletten

Zusammen mit Arwinger stellt Dometic mit der CTT 4000 erstmals eine eigene Kassetten-Trenntoilette für Wohnmobile und Campingbusse vor. Sie ist von den Maßen her identisch zur bekannten CT 4000 von Dometic und kann damit einfach alternativ eingebaut werden. Konkurrent Thetford liefert ebenfalls zwei Modelle für den festen Einbau und die Nachrüstung in bestehenden Kassettentoiletten.

Uebler – Kupplungsträger für Ducato und Co Platz für die Hecktüren von Ducato und Co. schafft der um 90 Grad abkippbare Uebler H21Z. Konzipiert für die Anhängerkupplung, baut der hebellose Verriegelungsmechanismus besonders flach. Bei einem Eigengewicht von 18 kg verträgt der H21Z 60 kg Zuladung und ist damit voll E-Bike-tauglich. Die UVP liegt bei 1100 Euro.

Philip Heise Platz für die Hecktüren von Ducato und Co. schafft der um 90 Grad abkippbare Uebler H21Z.



Westfield – Campingstühle für den VW California

Bernd Thissen Die neuen Westfield Campingstühle passen in die Heckklappe des VW California.

Passgenau für die Heckklappentasche des VW California ist der neue Westfield Salina Mini links im Bild unten. Bei einem Eigengewicht von 3,5 kg trägt er bis zu 120 kg und hat eine in fünf Stufen einstellbare Rückenlehne. Sein geringes Packmaß verdankt er Slide-Out-Scharnieren.