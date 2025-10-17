Nachrüstsysteme für Trenntoiletten: So rüsten Sie Ihre Chemietoilette im Wohnmobil um

Jeder Campende kann seine Chemie-Kassenttentoilette im Wohnmobil selbst zur Trenntoilette umrüsten. Das ist das Versprechen, mit dem Arwinger die Camping-Szene aufmischt. Tatsächlich verkauft das Unternehmen aus Hamburg seit 2022 Nachrüst-Sets für viele Toilettensysteme von Thetford, mit denen die Umrüstung leicht gelingt. Mittlerweile haben die großen Toilettenhersteller für Wohnmobile und Wohnwagen nachgezogen. Auf dem Caravan Salon stellte Thetford zwei Trenntoiletten für den Werkseinbau vor, inklusive der passenden Nachrüstkits. Dometic hat dagegen das System von Arwinger adaptiert und produziert industriell die Nachrüstkits, die das Start-up vertreibt. Trenntoiletten streifen ihr Image als Nischenprodukt ab.

Davon profitieren die Campenden, die ihre Chemietoilette gerne zur umweltfreundlicheren Trenntoilette umbauen wollen. Die Konkurrenz belebt das Geschäft: Während die Auswahl größer wird, werden die Preise etwas kleiner. Das Beste daran ist, dass die wichtigsten Online-Shops für Campingausstattung die Systeme im Katalog haben – inklusive des passenden Zubehörs. Bestellen und Einbauen funktioniert also. promobil erklärt, wo sie die Kassetten-Trenntoiletten zum Selbsteinbauen kaufen können und was zu beachten ist.

Wie funktionieren Trenntoiletten? Was genau sind Trenntoiletten? Trenntoiletten, auch Trocken‑Trenntoiletten genannt, trennen bereits beim Toilettengang die Ausscheidungen: Urin und Feststoffe werden in zwei separaten Behältern gesammelt – ganz ohne Wasser oder chemische Zusätze, wodurch Gerüche deutlich reduziert werden. Was passiert mit den Feststoffen? Die festen Ausscheidungen werden in einem separaten Feststoffbehälter aufgefangen und meist mit einem pflanzlichen Einstreu wie Kokosfasern, Miscanthus- oder Strohpellets und Aktivkohle abgedeckt, wodurch die Feuchtigkeit entzogen und Geruchsbildung vermieden wird. Nach Gebrauch lassen sich die Feststoffe oft – abhängig vom Modell – in kompostierbaren Beuteln entweder über den Restmüll entsorgen oder kompostieren. Welche Vorteile haben Trenntoiletten im Vergleich zu Chemietoiletten? Trenntoiletten kommen ohne Wasser und chemische Zusätze aus, sparen wertvolles Frischwasser und bieten durch getrennte Behälter für Urin und Feststoffe eine geruchsärmere, nachhaltigere Entsorgung und längere Autarkie. Warum stinken Trenntoiletten weniger? Weil Urin und Feststoffe getrennt aufgefangen werden, kommt es nicht zur Geruchsbildung, die typischerweise durch die Vermischung mit Wasser entsteht. Zudem entzieht Streumaterial wie Kokos‑ oder Stroheinstreu dem Feststoff Feuchtigkeit, wodurch Faulgase verhindert werden.

In acht Schritten von der Chemie- zur Trenntoilette? Ganz so schnell geht es mit den Umrüstkits von Arwinger nicht, aber fast. Acht Schritte brauchen Campende, um das Oberteil (Bowl) der eingebauten Toilette abzuschrauben, den alten Sitz der Chemietoilette gegen den neuen Trenntoilettensitz auszutauschen und dann alles wieder festzuschrauben. Dabei kann der Sockel der ursprünglich eingebauten Toilette im Wohnmobil bleiben. Strukturelle Eingriffe ins WC sind nicht nötig. Dann muss nur noch die Wasserleitung der Chemietoilette abgeschlossen werden – Arwinger bietet hierfür den Anschluss einer Außendusche an und die neue zweiteilige Trennkassette in den dafür vorgesehenen Schacht. Entsorgt wird die Kassette von außen, durch die Standard-Serviceklappe, die ab Werk ins Wohnmobil eingebaut ist. Arwinger bietet das System für viele Chemietoiletten von Thetford an.

Arwinger bietet auch Sets für die Thetford-Banktoiletten C400 und C500 an. Hier ist der Umbau allerdings deutlich schwerer, weil die komplette Sitzbank ausgetauscht werden muss. Das empfiehlt sich tatsächlich nur für Campende mit viel handwerklichem Geschick. Zu kaufen gibt es die Systeme trotzdem in Online-Shops:

Thetford bietet nun Nachrüstkits für zwei Chemietoiletten-Modelle an, um diese in Trenntoiletten umzuwandeln. Die Kits SK 220 und SK 260 sind speziell für die Thetford Modelle C220 und C260 konzipiert und ermöglichen eine einfache Umrüstung. Dabei wird lediglich das Sitzteil gegen ein spezielles Trenn-Inlay ausgetauscht. Die Kassette ist in zwei Teile unterteilt (für Flüssigkeiten und für Feststoffe), die bequem von außen entnommen werden können. Ohne das K im Modellkürzel – S220 und S260 – werden die baugleichen Modelle zum Einbau ab Werk bezeichnet. Thetford baut in seine Trenntoiletten eine Klappe ein, die den Schacht zum Trennsystem verschließt.

Ventilator für Thetford Trenntoiletten WC-Gerüche entstehen eigentlich erst durch die Vermischung von Feststoffen und Flüssigkeiten. Da beides in Trenntoiletten in unterschiedlichen Behältern aufgefangen wird, stinken sie in der Regel nicht. Um die letzten Bedenken in Bezug auf Hygiene zu zerstreuen, hat Thetford Ventilatoren entwickelt, die sich zusätzlich zu den Trenntoiletten einbauen lassen – auch zu den Nachrüstkits.