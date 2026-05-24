Campingzubehör für Kinder: Praktische Teile für stressfreien Urlaub

Camping mit Kindern ist eine Erfahrung, die die ganze Familie zusammenschweißt und unvergessliche Erinnerungen schafft. Im besten Fall, läuft der Urlaub so: Sie müssen morgens nur die Tür öffnen und schon sind die Kinder draußen, erkunden den Platz noch im Schlafanzug oder treffen ihre neuen Freunde.

Einer der größten Vorteile beim Camping mit Kindern ist, dass sie sich in der freien Natur bewegen können, aber trotzdem in der sicheren Umgebung eines Campingplatzes sind. Eltern können sich daher auch mal entspannt zurücklehnen. Kinder lieben es, sich frei und unbekümmert bewegen zu können – auch mal ohne Mama und Papa die Welt zu erkunden. Sie sind offen für neue Begegnungen und knüpfen auf dem Campingplatz schnell neue Freundschaften.

Für Kinder ist Camping ein wahres Abenteuer: In der freien Natur können sie nach Herzenslust toben, spielen und die Welt entdecken. Ob beim Bauen von Sandburgen am Strand, beim Erkunden des Waldes oder beim Beobachten von Tieren – Langeweile kommt garantiert nicht auf. Zudem kann Camping mit Kindern eine relativ preiswerte Urlaubsform sein: Es gibt immer noch die kleinen, günstigen Campingplätze, auf denen alle auf ihre Kosten kommen, ohne dass es ein Vermögen kostet.

Jedes Alter, neue Herausforderungen Was Eltern jedoch schnell merken: Jede Altersphase bringt beim Camping ihre eigenen Herausforderungen mit. Mit Babys und Kleinkindern steht Sicherheit an erster Stelle – ein sicherer Schlafplatz, ein stabiler Hochstuhl und Schutz vor Sonne und Insekten sind unverzichtbar. Gleichzeitig müssen alle Utensilien möglichst kompakt und leicht sein, denn der Stauraum im Wohnmobil ist begrenzt.

Kleinkinder und Kindergartenkinder wollen beschäftigt werden und brauchen Bewegung. Hier sind Bollerwagen für Ausflüge, Sandspielzeug und erste Outdoor-Spiele gefragt. Größere Kinder ab dem Schulalter schätzen dagegen ihre eigene Ausrüstung: ein eigener Campingstuhl, ein cooler Schlafsack und das Fahrrad oder der Roller, um den Platz auf eigene Faust zu erkunden.

Die richtige Mischung macht's Bei der Packliste für den Campingurlaub mit Kindern kommt es auf die richtige Mischung an. Auf der einen Seite stehen vertraute Dinge von Zuhause, die für Wohlbefinden und Beschäftigung sorgen:

Fahrrad, Laufrad oder Roller – auf vielen Campingplätzen gibt es tolle Wege zum Erkunden, manche haben sogar Pump Tracks

– auf vielen Campingplätzen gibt es tolle Wege zum Erkunden, manche haben sogar Pump Tracks Lieblingsspielzeug und Kuscheltiere – für das Heimatgefühl unterwegs

– für das Heimatgefühl unterwegs Bälle, Frisbees, Federball – für gemeinsame Spielstunden im Freien

– für gemeinsame Spielstunden im Freien Bücher, Malbücher und Stifte – für ruhige Abende oder Regentage

– für ruhige Abende oder Regentage Sandspielzeug – falls Strand oder Sandkasten in der Nähe sind Auf der anderen Seite gibt es praktisches Camping-Zubehör, das speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten ist und den Alltag unterwegs deutlich erleichtert. Diese Produkte sind oft platzsparend, robust und durchdacht – vom Pop-Up-Reisebett fürs Baby bis zum kippsicheren Kindercampingstuhl.

Wir haben für Sie die besten Produkte zusammengestellt, die Camping mit Babys, Kleinkindern und größeren Kindern komfortabler machen.

Für Babys und Kleinkinder 1. Deryan BabyBox Campingbett

Deryan Statt Reisebett gibts für die Kleinen ein Mini-Zelt.

Die Deryan Baby Box ist der perfekte Ersatz für das schwere Campingbett. Mit nur 1,5 kg nehmen Sie es problemlos mit in den Urlaub – und dank des Pop-Up-Systems ist es in 2 Sekunden aufgebaut. So liegt das Baby sicher im Zelt auf dem großen Bett im Wohnmobil oder draußen.

Die Vorteile:

Pop-Up-Aufbau in Sekunden, inkl. 50 % UV-Schutz und Insektenschutz

Flammhemmende Materialien, feine Maschen (< 1 mm)

Geeignet für Kinder von 0–2 Jahren

Packmaß: 36 × 36 × 10 cm Aufgebaut: 76 × 46 × 117 cm Deryan BabyBox bei Amazon kaufen

2. Berger Mella Kinderhochstuhl

Fritz Berger Damit Kleinkinder sicher sitzen und beim Essen eingebunden werden: ein klappbarer Hochstuhl.

Der faltbare Kinderhochstuhl Mella bietet kleinen Camperinnen und Campern einen sicheren Sitzplatz am Campingtisch – robust, gepolstert und leicht abwischbar.

Die Vorteile:

5-Punkt-Sicherheitsgurt und Sicherheitsbarriere

Sitzhöhe 50 cm, belastbar bis 50 kg, Gewicht 3,34 kg Preis: 39,99 € (UVP 54,99 €)

3. Berger Beach Bollerwagen mit Sonnendach (Set)

Fritz Berger Der Bollerwagen transportiert nicht nur Kinder über den Campingplatz, sondern auch Zubehör und Strand-Utensilien.

Der praktische Begleiter für Strand und Campingplatz: Dank extra großer Kunststoffreifen lässt sich der Bollerwagen problemlos durch Sand ziehen.

Die Vorteile:

Zusammenklappbar als Trolley, inkl. Schutzhülle

Belastbar bis 100 kg, Gewicht 12,52 kg

Sonnendach mit 4 Seitenwänden und Klarsichtfenstern Preis: Bollerwagen 149,00 €, Sonnendach ab 24,99 €

Für größere Kinder 4. Mojawo Kinder-Campingmöbel-Set (3-teilig)

Amazon Auf diesem Set können Kinder malen, basteln und spielen.

Das farbenfrohe Kinder Camping- & Gartenset ist der perfekte Begleiter für kleine Abenteurerinnen und Abenteurer! Ob im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand – mit diesem Set genießen Kinder ihre Outdoor-Zeit in vollen Zügen.

Die Vorteile:

2 Kinder-Klappstühle mit Sicherheitsschloss (ca. 38 × 36 × 52 cm, Sitzhöhe 25 cm), belastbar bis 80 kg, plus 1 runder Tisch (Ø 50 × H 48 cm) mit Schirmloch, belastbar bis 40 kg

Stabile Stahlrohre und robuster 420D Oxford-Stoff

Einfach klappbar und platzsparend zu verstauen – ideal für unterwegs

Verschiedene Tier-Designs erhältlich (Marienkäfer, Frosch, Hase, Tiger) Mojawo Kinder-Campingmöbel-Set bei Amazon kaufen

5. Outwell Catamarca Junior Faltstuhl

Camping Wagner Spezieller Kinder-Campingstuhl mit Tritt.

Der Catamarca Junior bietet jungen Camping-Fans von 3–8 Jahren einen sicheren und bequemen Sitzplatz – mit durchdachten Details.

Die Vorteile:

Fußstütze mit zwei Höhen, Kippschutz-Rahmen

Verstellbare Armlehnen, integrierter Getränkehalter

Sekundenschneller Auf- und Abbau, inkl. Tragetasche

Maße: 63 × 88 × 53 cm Packmaß: 15 × 86 × 13 cm max. 50 kg Outwell Catamarca Junior bei Camping Wagner kaufen

6. Skandika Soti Kinderschlafsack

Skandika Mit diesem Schlafsack schlafen Kinder tierisch gut.

Der "tierisch gute Begleiter" für kleine Abenteurerinnen und Abenteurer: Die rechteckige Form bietet Bewegungsfreiheit, das kuschelige Innenfutter sorgt für erholsamen Schlaf.

Die Vorteile:

Vier Tier-Designs (Löwe, Dinosaurier, Einhorn, Fuchs) – vertreibt die Angst im Dunkeln

Komplett aufzippbar als Spieldecke nutzbar

Baumwollflanell-Innenfutter, Oeko-Tex 100-zertifiziert

Komfortbereich 13 °C bis 3 °C, waschbar bei 30 °C, für Kinder bis 150 cm Skandika Soti Kinderschlafsack bei Decathlon kaufen

Für die ganze Familie 7. Picknickdecke XXL (200 × 200 cm)

Amazon Picknickdecke: Praktisch für den Campingplatz und unterwegs.

Mit 200 × 200 cm bietet die Decke unglaublich viel Platz. Ob mit der Familie, Freunden oder zu zweit – hier haben alle bequem Platz. Perfekt für Kinder zum spielen auf dem Stellplatz-Boden.

Die Vorteile:

Dreischichtiger Aufbau – Acryl, Schaumstoff, wasserdichtes PEVA – sorgt für Weichheit, Isolierung und Feuchtigkeitsschutz

Sandabweisend, sodass lästige Sandansammlung ausgeschlossen ist

Lässt sich in nur wenigen Schritten zu einer kompakten Tasche falten

Maße gefaltet: 26 × 40 × 13 cm Kesser Picknickdecke XXL bei Amazon kaufen