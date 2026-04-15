Pumptrack sind der neue Trend auf Campingplätzen – und das aus gutem Grund. Die wellenförmigen Rundkurse mit Steilkurven und Hügeln begeistern Kinder und Jugendliche gleichermaßen. Ob mit dem Fahrrad, Laufrad, Roller, Skateboard oder Inline-Skates: Auf einem Pumptrack können sich die Kids so richtig austoben, während Sie entspannt zuschauen.In Europa gibt es aktuell zahlreiche Campingplätze, die mit einem Pumptrack ausgestattet sind. Dass viele Camperinnen und Camper einen solchen suchen, zeigt auch ein Reel auf Instagram von caravan4four, was uns auf den Trend aufmerksam machte.Wir haben für Sie Plätze mit Pumptrack in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und Frankreich zusammengestellt – perfekt für aktive Familien, die ihren Kindern im Urlaub Abwechslung und Bewegung bieten möchten. Natürlich macht ein Pumptrack allein noch keinen attraktiven Campingplatz aus. Meist sind es große Campinganlagen, die außerdem Pools, Restaurants und weitere Angebote anbieten.DeutschlandNaturpott BorkenbergeMitten im Naturpark Hohe Mark bei Haltern am See gelegen, verbindet dieser Platz Naturerlebnis mit Action. Der Pumptrack fügt sich harmonisch in das naturnahe Konzept ein. Kinder können hier nicht nur auf dem Track ihre Runden drehen, sondern auch die umliegenden Wälder erkunden. Ein Platz für Familien, die Natur und Bewegung schätzen.\n\t\t\t,\n\t\tInsel-Camp Fehmarn\n\t\t\t,\n\t\tAuf Deutschlands Sonneninsel Fehmarn bietet das Insel-Camp neben Ostseestrand und Wassersport auch einen modernen Pumptrack. Die Kombination aus Strand, Meer und Action-Parcours macht den Platz besonders attraktiv für Familien mit bewegungsfreudigen Kindern. Bei Regenwetter locken zudem das subtropische Badeparadies und Indoor-Spielmöglichkeiten.\n\t\t\t,\n\t\tHegau CampingNicht weit vom Bodensee gelegen, verbindet Hegau Camping Seeurlaub mit sportlichem Angebot. Der Pumptrack ist hier Teil eines umfassenden Freizeitangebots, das auch einen Streichelzoo, Minigolf und Spielplätze umfasst. Die Lage im Dreiländereck macht Ausflüge in die Schweiz und nach Österreich möglich.\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\tNiederlande\n\t\t\t,\n\t\tDe kleine WolfAls am besten bewerteter Campingplatz der Niederlande setzt De kleine Wolf Maßstäbe – auch beim Pumptrack. Der Platz in der Provinz Gelderland überzeugt mit gepflegter Anlage, hervorragender Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten für Kinder. Der Pumptrack ist modern gestaltet und sowohl für Anfänger als auch geübte Fahrerinnen und Fahrer ein Highlight.\n\t\t\t,\n\t\tFerienpark De KrimAuf der beliebten Nordseeinsel Texel gelegen, bietet De Krim Inselflair und Aktivprogramm in einem. Der Pumptrack ist Teil eines riesigen Freizeitangebots, das Schwimmbad, Spielplätze und Animation umfasst. Die Nähe zu Strand und Dünen macht den Platz perfekt für abwechslungsreiche Familienurlaube.\n\t\t\t,\n\t\tCamping BakkumNur wenige Kilometer von den Stränden der Nordholländischen Küste entfernt, punktet Camping Bakkum mit seiner Kombination aus Strandnähe und Waldlage. Der Pumptrack ergänzt das sportliche Angebot perfekt. Von hier aus erreichen Sie schnell das historische Alkmaar oder die Dünenlandschaft bei Wijk aan Zee.\n\t\t\t,\n\t\tBeringerzandIm südlichen Limburg bietet Beringerzand naturnahes Camping in bewaldeter Umgebung. Der Pumptrack liegt eingebettet in die grüne Anlage und ist Teil eines durchdachten Freizeitkonzepts. Die Region eignet sich hervorragend für Radtouren.\n\t\t\t,\n\t\tFerienpark De Twee BruggenDieser großzügig angelegte Ferienpark zwischen Gelderland und Overijssel bietet neben dem Pumptrack zahlreiche weitere Attraktionen wie Hallenbad, Minigolf und Indoor-Spielplatz. Die weitläufige Anlage mit vielen Grünflächen gibt Kindern viel Bewegungsfreiheit – perfekt für längere Aufenthalte.\n\t\t\t,\n\t\tCamping RCN de RoggebergDie renommierte RCN-Kette steht für Qualität, und De Roggeberg in Overijssel macht da keine Ausnahme. Der professionell gestaltete Pumptrack ist Teil eines umfassenden Sport- und Freizeitangebots. Die waldreiche Umgebung lädt zu Wanderungen und Radtouren ein.\n\t\t\t,\n\t\tTer SpegeltIn der ruhigen Provinz Drenthe gelegen, bietet Ter Spegelt naturnahes Camping fernab vom Massentourismus. Der Pumptrack ergänzt das familienfreundliche Angebot perfekt. Die Umgebung mit Wäldern, Heidelandschaften und dem nahegelegenen Nationalpark Dwingelderveld ist ideal für Naturliebhaber.\n\t\t\t,\n\t\tSpanienCamping L'ÀmforaAn der katalanischen Costa Brava gelegen, bietet L'Àmfora mediterranes Flair und direkten Strandzugang. Der Pumptrack ist hier eine willkommene Abwechslung zu Strand und Meer. Die Region um Sant Pere Pescador ist bekannt für Wassersport und entspannte Urlaubsatmosphäre – perfekt für Familien, die Sonne, Meer und Action kombinieren möchten.\n\t\t\t,\n\t\tFrankreichCamping Sandaya Domaine de la DragonnièreIn der Provence gelegen, verbindet dieser Sandaya-Platz französische Lebensart mit modernen Freizeiteinrichtungen. Der Pumptrack ist Teil eines großzügigen Sportangebots. Die Nähe zum Mittelmeer und zu historischen Städten wie Nîmes macht den Platz zum idealen Ausgangspunkt für vielseitige Urlaube.\n\t\t\t,\n\t\tCamping L'île aux mille CharmesIm Burgund an der Saône gelegen, bietet dieser charmante Platz Flussromantik und Action zugleich. Der Pumptrack ergänzt die idyllische Lage perfekt. Die Region ist bekannt für Wein, Kultur und entspanntes Urlaubsflair – hier können Eltern genießen, während die Kids sich auf dem Track austoben.\n\t\t\t,\n\t\t