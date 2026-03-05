Die Camping-Falle: Darum hat mich Wohnmobil-Urlaub komplett überfordert

Ja, die Freiheit im Wohnmobil ist groß – doch auch die Arbeit. Ich habe das Gefühl, beim Camping nimmt man seinen Hausstand, die tägliche Hausarbeit sowie Care-Arbeit einfach in den Urlaub mit.

Das Wohnmobil will ordentlich gepackt und sauber gehalten, die hungrigen Kindermünder sollten gestopft werden. Und wer übernimmt das beim Campen? Die Eltern. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Arbeitsteilung auch im Urlaub fair zugeht und nicht ein Elternteil am Mental Load zusammenbricht.

Oft habe ich das Gefühl, ich denke an 100 Sachen gleichzeitig und packe ständig neu alle Taschen und Rucksäcke, von Kleidung über Schwimmhilfen bis hin zu Spielsachen. Und wo ist jetzt die Sonnencreme hin?