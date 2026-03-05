Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Ratgeber
Sonstige Ratgeber

Die Camping-Falle: Darum hat mich Wohnmobil-Urlaub komplett überfordert

Wenn Camping mehr Arbeit als Erholung ist
„Mental Load hat mich vom Camping abgeschreckt!“

Mental Load statt Entspannung? Redakteurin Lisa Geiger erklärt, warum Camping mit der Familie sie lange Zeit an die Grenze brachte.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.03.2026
Als Favorit speichern
Eco-Friendly Travels: Mom in the Tent Kitchen Caring for Clean Dishes.
Foto: Getty // Natalia Lebedinskaia

Ja, die Freiheit im Wohnmobil ist groß – doch auch die Arbeit. Ich habe das Gefühl, beim Camping nimmt man seinen Hausstand, die tägliche Hausarbeit sowie Care-Arbeit einfach in den Urlaub mit.

Das Wohnmobil will ordentlich gepackt und sauber gehalten, die hungrigen Kindermünder sollten gestopft werden. Und wer übernimmt das beim Campen? Die Eltern. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Arbeitsteilung auch im Urlaub fair zugeht und nicht ein Elternteil am Mental Load zusammenbricht.

Oft habe ich das Gefühl, ich denke an 100 Sachen gleichzeitig und packe ständig neu alle Taschen und Rucksäcke, von Kleidung über Schwimmhilfen bis hin zu Spielsachen. Und wo ist jetzt die Sonnencreme hin?

Am Schluss vergesse ich trotzdem etwas Wichtiges. Weil ein Mensch ...

Mehr zum Thema Camping mit Kindern