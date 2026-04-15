Es ist Nacht, Sie müssen aufs Klo, das direkt neben den schlafenden Kindern liegt. Spülgeräusche und Licht wecken das Kind auf – die Nacht ist gelaufen. Vermeiden Sie diese 6 Planungsfehler im Wohnwagen. Der Grundriss entscheidet über UrlaubsqualitätPolsterfarbe und Dekor lassen sich ändern – der Grundriss nicht. Gerade bei Familien-Wohnwagen sollten Sie genau hinschauen: Ist der Grundriss wirklich alltagstauglich oder nur auf dem Papier clever? Eine ausführliche Probebesichtigung mit der ganzen Familie lohnt sich. Denn der beste Wohnwagen nützt nichts, wenn sich die Familie im Alltag gegenseitig auf die Nerven geht, weil einer immer durchs Kinderzimmer zur Toilette muss.