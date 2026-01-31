Kia EV9 vs. Volvo EX90: Welcher Elektro-SUV zieht den Wohnwagen besser?

In diesem Artikel vergleichen wir den Kia EV9 und den Volvo EX90, zwei große Elektro-SUVs, die sich in vielen Aspekten ähneln, aber auch deutliche Unterschiede aufweisen. Beide Fahrzeuge bieten viel Platz, Leistung und Reichweite, was sie zu einer guten Wahl für Familien und Menschen macht, die ein Elektroauto mit Anhängerkupplung suchen. Wir schauen uns die wichtigsten Merkmale der beiden Modelle an und zeigen, was sie voneinander unterscheidet.
1. Reichweite und Akkukapazität
Beide SUVs bieten große Akkus, die eine ordentliche Reichweite auch im Gespannbetrieb (mit Wohnwagen) ermöglichen.
- Kia EV9: Hat einen 100 kWh Akku.
- Volvo EX90: Bietet einen 107 kWh Akku.
In Tests hat sich gezeigt, dass beide Autos mit einem Anhänger eine Reichweite von etwa ...