Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnwagen
Zugfahrzeug

Kia EV9 vs. Volvo EX90: Welcher Elektro-SUV zieht den Wohnwagen besser?

Zugfahrzeuge im Vergleich – Kia EV9 und Volvo EX90
Welcher Elektro-SUV zieht den Wohnwagen besser?

vom Campingprofi seit 1959

Dicke Elektro-SUV mit großen Akkus versprechen viel. Dem CARAVANING-Vergleich stellen sich Kia EV9 und Volvo EX90. Wer macht es besser?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.01.2026
Als Favorit speichern
Zugfahrzeug, Kia EV9, Volvo EX90, parkend, Hinten
Foto: Rossen Gargolov

In diesem Artikel vergleichen wir den Kia EV9 und den Volvo EX90, zwei große Elektro-SUVs, die sich in vielen Aspekten ähneln, aber auch deutliche Unterschiede aufweisen. Beide Fahrzeuge bieten viel Platz, Leistung und Reichweite, was sie zu einer guten Wahl für Familien und Menschen macht, die ein Elektroauto mit Anhängerkupplung suchen. Wir schauen uns die wichtigsten Merkmale der beiden Modelle an und zeigen, was sie voneinander unterscheidet.

1. Reichweite und Akkukapazität

Beide SUVs bieten große Akkus, die eine ordentliche Reichweite auch im Gespannbetrieb (mit Wohnwagen) ermöglichen.

  • Kia EV9: Hat einen 100 kWh Akku.
  • Volvo EX90: Bietet einen 107 kWh Akku.

In Tests hat sich gezeigt, dass beide Autos mit einem Anhänger eine Reichweite von etwa ...