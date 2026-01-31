Kia EV9 vs. Volvo EX90: Welcher Elektro-SUV zieht den Wohnwagen besser?

In diesem Artikel vergleichen wir den Kia EV9 und den Volvo EX90, zwei große Elektro-SUVs, die sich in vielen Aspekten ähneln, aber auch deutliche Unterschiede aufweisen. Beide Fahrzeuge bieten viel Platz, Leistung und Reichweite, was sie zu einer guten Wahl für Familien und Menschen macht, die ein Elektroauto mit Anhängerkupplung suchen. Wir schauen uns die wichtigsten Merkmale der beiden Modelle an und zeigen, was sie voneinander unterscheidet.