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Vergleichstest

Überraschung im Reichweiten-Vergleich! Eriba vs. Next - welcher Caravan besser für E-Auto?

Eriba Touring vs. Next 380
Kleine Wohnwagen mit E-Auto im Verbrauchs-Duell

vom Campingprofi seit 1959

Newcomer oder Altmeister? Wir testen, ob Next 380 oder Eriba Touring 542 mit Elektroauto mehr Reichweite ermöglichen. Das Ergebnis überrascht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.07.2026
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Foto: Andreas Becker

Die Faustregel ist einfach: Hängt ein Wohnwagen am E-Auto, halbiert sich die Reichweite. Doch Wohnwagen ist hier nicht gleich Wohnwagen. Kleine und leichte Caravans können deutlich besser für ein elektrisches Zugfahrzeug geeignet sein. Auch dank der großen Akkus moderner E-Autos werden akzeptable Reichweiten möglich.

Doch ein niedriges Gewicht allein reicht nicht aus. Das hat der CARAVANING-Verbrauchstest im vergangenen Jahr bewiesen. Auf der Teststrecke bei konstanter Geschwindigkeit verbrauchte ein Tesla Model Y mit dem nur 800 Kilogramm schweren Next 380 mehr Strom als mit einem deutlich schwereren Fendt Bianco: Hier geht's zum kompletten Test. Es ist die Aerodynamik, die den Unterschied macht.

Test im realen Straßenverkehr

Wie besteht der ...

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