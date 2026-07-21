Überraschung im Reichweiten-Vergleich! Eriba vs. Next - welcher Caravan besser für E-Auto?

Die Faustregel ist einfach: Hängt ein Wohnwagen am E-Auto, halbiert sich die Reichweite. Doch Wohnwagen ist hier nicht gleich Wohnwagen. Kleine und leichte Caravans können deutlich besser für ein elektrisches Zugfahrzeug geeignet sein. Auch dank der großen Akkus moderner E-Autos werden akzeptable Reichweiten möglich.

Doch ein niedriges Gewicht allein reicht nicht aus. Das hat der CARAVANING-Verbrauchstest im vergangenen Jahr bewiesen. Auf der Teststrecke bei konstanter Geschwindigkeit verbrauchte ein Tesla Model Y mit dem nur 800 Kilogramm schweren Next 380 mehr Strom als mit einem deutlich schwereren Fendt Bianco: Hier geht's zum kompletten Test. Es ist die Aerodynamik, die den Unterschied macht.