Großer Wohnwagen, mehr Reichweite beim Verbrauchstest: Warum Aerodynamik Leichtbau schlägt

Der kompakte und leichte Next 380 wurde mit dem Versprechen entwickelt, perfekt zum E-Zugwagen zu passen. Doch wer nicht nur aufs Gewicht, sondern auch den Verbrauch achtet, kann hier eine Überraschung erleben. Das zeigt der Verbrauchstest, den CARAVANING gemeinsam mit auto motor und sport auf dem Bosch-Prüfzentrum in Boxberg durchführte. Denn hier fuhr das Gespann mit dem schweren Fendt Bianco deutlich sparsamere Runden.

Das Ergebnis irritiert zunächst: Sowohl ein Skoda Karoq Diesel als auch ein Tesla Model Y verbrauchten mit dem größeren und schwereren Fendt Bianco 495 SG weniger Energie als mit dem kompakten Next 380. Der Fendt wiegt 1.600 Kilogramm und misst 2,32 Meter in der Breite. Der Next bringt nur 1.000 Kilogramm auf die Waage und fällt mit 2,19 Metern schmaler aus. Trotzdem zog das Gespann mit dem größeren Wohnwagen effizienter über den Asphalt.

Die Differenz fällt beim Elektroauto besonders deutlich aus: Bei Tempo 100 benötigte der Tesla mit dem kleinen Next 3,3 Kilowattstunden mehr pro 100 Kilometer. Das entspricht einem Mehrverbrauch von sieben Prozent gegenüber dem Gespann mit Fendt Bianco. Beim Diesel-Skoda fielen die Unterschiede geringer aus, aber auch hier lag der Verbrauch mit dem größeren Caravan niedriger: 12,8 statt 13,0 Liter auf 100 Kilometer.

Messfahrten mit Wohnwagen Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 Mit Next 380 (80 km/h) l/100 km: 10,4

10,4 Reichweite: 529 km

529 km Energiekosten: 17,16 €/100 km Mit Next 380 (100 km/h) l/100 km: 13,0

13,0 Reichweite: 423 km

423 km Mehrverbrauch zu 80 km/h: 25%

25% Energiekosten: 21,45 €/100 km Mit Fendt Bianco 495 (80 km/h) l/100 km: 10,2

10,2 Reichweite: 539 km

539 km Energiekosten: 16,83 €/100 km Mit Fendt Bianco 495 (100 km/h) l/100 km: 12,8

12,8 Reichweite: 430 km

430 km Mehrverbrauch zu 80 km/h: 25%

25% Energiekosten: 21,12 €/100 km Tesla Model Y Performance Mit Next 380 (80 km/h) kWh/100 km: 39,0

39,0 Reichweite: 203 km

203 km Energiekosten: 21,45 €/100 km Mit Next 380 (100 km/h) kWh/100 km: 53,3

53,3 Reichweite: 148 km

148 km Mehrverbrauch zu 80 km/h: 37%

37% Energiekosten: 29,32 €/100 km Mit Fendt Bianco 495 (80 km/h) kWh/100 km: 37,1

37,1 Reichweite: 213 km

213 km Energiekosten: 20,41 €/100 km Mit Fendt Bianco 495 (100 km/h) kWh/100 km: 50,0

50,0 Reichweite: 158 km

158 km Mehrverbrauch zu 80 km/h: 35%

35% Energiekosten: 27,50 €/100 km Hinweise: Next 380 auf 1.000 kg beladen; Fendt Bianco 495 auf 1.600 kg beladen; Dieseltank Skoda 55 l; Akku Tesla 79 kWh; Preis pro Liter Diesel: 1,65 Euro; Preis pro kWh Strom: 0,55 Euro. Weitere Messfahrten - Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 Leer mit 2 Personen (100 km/h) l/100 km: 5,1

5,1 Reichweite: 1078 km

1078 km Energiekosten: 8,42 €/100 km Leer mit 2 Personen (130 km/h) l/100 km: 7,0

7,0 Reichweite: 786 km

786 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 37%

37% Energiekosten: 11,55 €/100 km Mit Gepäck u. Dachbox (100 km/h) l/100 km: 6,9

6,9 Reichweite: 797 km

797 km Energiekosten: 11,39 €/100 km Mit Gepäck u. Dachbox (130 km/h) l/100 km: 9,6

9,6 Reichweite: 573 km

573 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 39%

39% Energiekosten: 15,84 €/100 km Mit Gepäck und Radträger (100 km/h) l/100 km: 6,6

6,6 Reichweite: 833 km

833 km Energiekosten: 10,89 €/100 km Mit Gepäck und Radträger (130 km/h) l/100 km: 8,5

8,5 Reichweite: 647 km

647 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 29%

29% Energiekosten: 14,03 €/100 km Mit Gepäck, Dachbox und Radträger (100 km/h) l/100 km: 7,0

7,0 Reichweite: 786 km

786 km Energiekosten: 11,55 €/100 km Mit Gepäck, Dachbox und Radträger (130 km/h) l/100 km: 9,8

9,8 Reichweite: 561 km

561 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 40%

40% Energiekosten: 16,17 €/100 km Weitere Messfahrten - Tesla Model Y Performance Leer mit 2 Personen (100 km/h) kWh/100 km: 24,3

24,3 Reichweite: 325 km

325 km Energiekosten: 13,37 €/100 km Leer mit 2 Personen (130 km/h) kWh/100 km: 32,1

32,1 Reichweite: 246 km

246 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 32%

32% Energiekosten: 17,66 €/100 km Mit Gepäck und Dachbox (100 km/h) kWh/100 km: 27,2

27,2 Reichweite: 290 km

290 km Energiekosten: 14,96 €/100 km Mit Gepäck und Dachbox (130 km/h) kWh/100 km: 35,2

35,2 Reichweite: 224 km

224 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 29%

29% Energiekosten: 19,36 €/100 km Mit Gepäck und Radträger (100 km/h) kWh/100 km: 26,8

26,8 Reichweite: 295 km

295 km Energiekosten: 14,74 €/100 km Mit Gepäck und Radträger (130 km/h) kWh/100 km: 36,3

36,3 Reichweite: 218 km

218 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 35%

35% Energiekosten: 19,97 €/100 km Mit Gepäck, Dachbox und Radträger (100 km/h) kWh/100 km: 29,2

29,2 Reichweite: 271 km

271 km Energiekosten: 16,06 €/100 km Mit Gepäck, Dachbox und Radträger (130 km/h) kWh/100 km: 40,6

40,6 Reichweite: 195 km

195 km Mehrverbrauch zu 100 km/h: 39%

39% Energiekosten: 22,33 €/100 km Hinweise: Gepäck 170 kg; Radträger inkl. zwei E-Bikes 87 kg; Dachbox inkl. Beladung 88 kg.

Aerodynamik des Wohnwagens für Reichweite wichtiger als Gewicht Die Erklärung liefert die Physik. Der Luftwiderstand dominiert bei konstanter Fahrt auf der Autobahn den Energiebedarf. Dieser steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Wer doppelt so schnell fährt, kämpft gegen den vierfachen Widerstand. Das Gewicht des Anhängers spielt vor allem beim Beschleunigen und an Steigungen eine Rolle. Auf ebener Strecke und bei gleichbleibendem Tempo tritt es in den Hintergrund.

Entscheidend für den Luftwiderstand sind zwei Faktoren: die Stirnfläche und der Strömungswiderstandskoeffizient, kurz cW-Wert. Die Stirnfläche beschreibt, wie viel Fläche der Wind frontal trifft. Der cW-Wert gibt an, wie gut die Luft um den Körper herumströmt. Ein aerodynamisch geformter Wohnwagen mit größerer Stirnfläche kann weniger Widerstand erzeugen als ein kantiger Caravan mit kleinerem Querschnitt. Genau das passierte im Test: Der Fendt Bianco führt die Luft offenbar besser um seinen Aufbau als der Next 380. Die bessere Aerodynamik kompensiert nicht nur das höhere Gewicht und die breitere Front, sie überkompensiert sie sogar.

Hans-Dieter Seufert Auf dem Hochgeschwindigkeitsoval des Bosch-Prüfzentrums in Boxberg drehten erfahrene Testfahrer Runde um Runde mit verschiedenen Gespann-Kombinationen bei konstant 80 und 100 km/h.



Für Elektroauto-Fahrer wiegt dieser Befund besonders schwer. Der Test belegt: Der prozentuale Mehrverbrauch bei höherem Tempo fällt beim Stromer deutlich größer aus als beim Verbrenner. Der Diesel-Skoda verlangte bei Tempo 100 statt 80 einen Aufschlag von rund 25 Prozent. Beim Tesla Model Y stieg der Verbrauch um etwa 35 Prozent.

Luftwiderstand entscheidend für Praxistauglichkeit Aerodynamik entscheidet also über die Praxistauglichkeit von Gespannen, unabhängig vom Motor. Jede Kilowattstunde oder Kraftstoffmenge, die der Luftwiderstand frisst, zwingt Camperinnen und Camper früher zum nächsten Ladestopp.

Wie relevant diese Ergebnisse sind, wird bei einem Blick auf die Routen zu den klassischen Fernreisezielen für Camperinnen und Camper klar. Abhängig vom Startort legen die Gespanne bei Reisen an die Nord- oder Ostsee oder nach Norditalien nämlich oft mehr als drei Viertel des Weges auf Autobahnen zurück, jedoch nicht einmal ein Zehntel im Stop-&-Go des Stadtverkehrs.

Hersteller müssen die Aerodynamik optimieren Die Caravan-Branche bewirbt seit Jahren kleine und leichte Wohnwagen als ideale Partner für Elektroautos. Das Argument leuchtet ein: Wegen des hohen Eigengewichts von batteriebetriebenen Autos darf der Caravan nicht zu schwer sein, damit das Gespann die Gewichtslimits der Führerscheinklassen nicht reist. Außerdem haben ältere E-Autos oft geringe Anhängelasten. Es kommen aber mehr E-Zugfahrzeuge auf dem Markt, die höhere Lasten schleppen können, und mit der E-Führerscheinnovelle werden die Gewichtsgrenzen für B-Führerscheine erhöht.

Andreas Becker Niedriger als ein (durchschnittlicher) erwachsener Mann ist der C.Fold. Dethleffs hat die Wohnwagen-Studie auf der CMT 2026 vorgestellt.

Der Verbrauchstest zeigt: Klein und leicht allein ist zu wenig. Nicht nur, aber vor allem wegen der zunehmend wichtigeren Elektromobilität. Wer Wohnwagen dafür fit machen will, muss ihre aerodynamischen Qualitäten konsequent optimieren. Studien wie der Dethleffs C.Fold, der sich auf eine Höhe von 165 cm zusammenklappen lässt oder der aerodynamische Karoo Adventure Camper sind die ersten Vorboten dieses Trends. Die Hersteller müssen solche Trends bis zur Marktreife weiterentwickeln. Das nützt am Ende auch den Camperinnen und Campern, die noch mit einem Dieselauto fahren, weil auch sie mit einem aerodynamisch optimierten Wohnwagen Kraftstoff sparen.

Was Käuferinnen beachten sollten Wer einen Wohnwagen für sein E-Auto oder Verbrenner sucht, sollte nicht nur auf das Gewicht schielen. Die Form des Caravans verdient mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit. Abgerundete Kanten, eine flache Dachführung und ein glatter Unterboden reduzieren den Luftwiderstand spürbar.

Auch das Fahrverhalten beeinflusst den Verbrauch massiv. Als effiziente Fahrweise bietet sich das Mitschwimmen im Lkw-Verkehr an – also entspannte 80 km/h statt hektische 100. Der Unterschied summiert sich auf langen Strecken erheblich.