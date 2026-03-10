Autark campen wie nie zuvor: Mercedes VLE mit 700 km Reichweite und bidirektionalem Laden!

Mercedes-Benz hat am Abend in Stuttgart den neuen VLE präsentiert. Der rein elektrische Nachfolger des EQV basiert auf einer neuen 800-Volt-Plattform und bietet Reichweiten von bis zu 700 Kilometern. Für Camper und Selbstausbauer liefert der Hersteller nun konkrete technische Daten zu Gewichten, Anhängelasten und dem flexiblen Innenraum. promobil fasst die Fakten zusammen.

Mercedes-Benz stellt sein Van-Segment neu auf. Mit der heutigen Weltpremiere des VLE zeigt der Hersteller das erste Modell auf der neuen, rein elektrischen "VAN.EA"-Plattform. Der VLE wurde von Grund auf als Pkw konzipiert und grenzt sich technisch wie optisch deutlich von den künftigen Nutzfahrzeug-Modellen ab. Für die Reisemobil-Branche und Vanlife-Enthusiasten sind vor allem die neuen Maße, Gewichte und das Raumkonzept von Bedeutung.

Abmessungen und Gewichte: Achtung bei der Führerscheinklasse Der neue VLE misst in der Länge 5,31 Meter, ist knapp zwei Meter breit und rund 1,92 Meter hoch.

Interessant für den künftigen Camping-Ausbau ist das zulässige Gesamtgewicht (zGG), das durch die große Batterie stark beeinflusst wird: Das Basismodell (VLE 300 elektrisch) ist mit einem zGG von 3.500 Kilogramm angegeben und darf somit noch mit dem regulären B-Führerschein gefahren werden.

Die schwerere und leistungsstärkere Allrad-Version (VLE 400 4MATIC) weist jedoch ein zGG von 3.700 Kilogramm auf. Hierfür ist künftig ein C1-Führerschein (oder der alte Klasse 3) erforderlich. Potenziell setzt Mercedes hier aber auch auf die neue EU-Führerscheinrichtlinie.

Wer einen Wohnwagen oder Bootsanhänger ziehen möchte, findet im VLE ein potentes Zugfahrzeug: Während die Frontantriebs-Versionen bis zu 1.000 kg an den Haken nehmen dürfen, bietet das Allradmodell eine gebremste Anhängelast von bis zu 2.500 kg. Die Stützlast liegt bei 100 kg, was für den Transport von E-Bikes auf der Anhängerkupplung ausreicht.

Innenraum: Roll & Go-Sitze und bis zu 4.078 Liter Volumen Das Sitzkonzept des VLE bietet gute Voraussetzungen für modulare Camping-Ausbauten. Mercedes führt ein neues "Roll & Go"-System für die manuellen Sitze ein. Die Sitze und Bänke verfügen über integrierte Rollen, lassen sich stufenlos verschieben und relativ einfach komplett aus dem Fahrzeug rollen. Werden alle Fondsitze entfernt, entsteht ein Ladevolumen von bis zu 4.078 Litern.

Ebenfalls praktisch für den Camping-Alltag: Neben den elektrischen Schiebetüren verfügt der VLE über eine separat zu öffnende Heckscheibe, die das Beladen bei engen Platzverhältnissen erleichtert. Optional ist ein großes Panoramadach ("Sky View") bestellbar, das sich von der B-Säule bis zum Heck erstreckt.

Batterie, Reichweite und erste Testfahrten Mercedes stattet den VLE zum Start mit einer 115-kWh-Batterie (NMC-Technologie) aus. Dank der neuen 800-Volt-Architektur und einer maximalen DC-Ladeleistung von voraussichtlich 315 kW sollen die Ladezeiten reisetauglich ausfallen: Ein Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert laut Herstellerangaben 25 Minuten.

Dass diese Werte in der Praxis standhalten, zeigten bereits Vorab-Testfahrten mit getarnten Prototypen: Die rund 1.100 Kilometer lange Strecke von Stuttgart nach Rom absolvierte ein Vorserien-VLE mit lediglich zwei 15-minütigen Ladestopps – bei konstant auf 22 Grad temperiertem Innenraum. Zuvor musste sich das Fahrzeug bei Extremtemperaturen von minus 20 Grad am Polarkreis bis plus 42 Grad in Südafrika bewähren.

Die Reichweite variiert je nach Modell: Der effizientere VLE 300 mit Frontantrieb soll nach WLTP-Norm über 700 Kilometer weit kommen. Die leistungsstärkere Allradversion VLE 400 4MATIC wird mit über 630 Kilometern angegeben.

Ein für Camper wichtiges Detail verbirgt sich in der Pressemitteilung: Das Fahrzeug ist technisch auf bidirektionales Laden vorbereitet. Künftig könnte der VLE also als Stromquelle für 230-Volt-Campinggeräte dienen, oder als Stromspeicher für das Balkonkraftwerk daheim.

Fahrwerk, Wendigkeit und Parkassistent im Praxis-Check Um das 5,31 Meter lange Fahrzeug auf engen Stellplätzen oder Passstraßen handlich zu halten, verbaut Mercedes eine Hinterachslenkung mit einem Lenkwinkel von bis zu sieben Grad. Der Wendekreis reduziert sich dadurch auf 10,90 Meter.

Einordnung Ein guter Wendekreis für PKW liegt typischerweise zwischen 10 und 11,5 Metern Wie gut das funktioniert, konnten wir bereits vor der Weltpremiere bei einer Demofahrt in einem getarnten Modell testen: Selbst enge Kurven zwischen geparkten Fahrzeugen oder in schmalen Gassen werden damit erstaunlich einfach gemeistert.

Auch die Assistenzsysteme, die auf Pkw-Niveau arbeiten, konnten wir ausprobieren. Über das Display lässt sich die gewünschte Parklücke auswählen – ein Klick genügt, und der VLE zirkelt sich vollautomatisch in die Lücke.

Erfreulich dabei: Das System richtet sich präzise an den Parkplatzmarkierungen aus und nicht nur an den benachbarten Fahrzeugen. Auch das automatische Ausparken oder das Zurücksetzen in einer engen Zufahrt übernimmt das Fahrzeug auf einer Strecke von bis zu 150 Metern selbstständig.

Zudem ist das Fahrzeug optional mit einer AIRMATIC-Luftfederung ausgestattet. Diese senkt das Fahrzeug bei Autobahnfahrten aerodynamisch ab, erlaubt aber auch ein Anheben oder Absenken des Niveaus um 40 Millimeter – nützlich, um Bodenunebenheiten auf Naturcampingplätzen auszugleichen.

Modelle zum Marktstart Zum Verkaufsstart 2026 werden zunächst zwei Motorisierungen angeboten:

VLE 300 elektrisch: Frontantrieb, 200 kW (272 PS) Nennleistung, max. 1.000 kg Anhängelast.

Frontantrieb, 200 kW (272 PS) Nennleistung, max. 1.000 kg Anhängelast. VLE 400 4MATIC elektrisch: Allradantrieb, 305 kW (415 PS) Nennleistung, max. 2.500 kg Anhängelast. Ein Jahr später sollen günstigere Einstiegsmodelle mit einer kleineren 80-kWh-Batterie (LFP-Technologie) folgen. Parallel zur elektrischen Plattform plant Mercedes zudem, zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder Modelle mit klassischen Verbrennungsmotoren auf einer separaten Architektur anzubieten. Preise für den neuen VLE hat Mercedes am Abend noch nicht kommuniziert.