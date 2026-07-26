Wohnwagen mit Fokus auf Design und Schlafkomfort ‒ wir testen den LMC Videro 510 E

Seit knapp drei Jahren hört die gehobene Wohnwagenbaureihe aus dem Hause LMC auf den Namen Videro. Den Komfort auf ein neues Niveau heben, so lautete das vollmundige Versprechen aus Sassenberg. Einher ging der Modellwechsel mit einer deutlichen Modernisierung des Designs – LMC spricht vom Japandi-Stil, der japanischen Minimalismus mit skandinavischer Gemütlichkeit kombinieren soll. Technisch punktet der Videro mit GfK-Boden samt feuchtigkeitsresistenter XPS-Isolierung, Combi-Heizung, Kompressor-Kühlschrank und Gas-/Induktionskochfeld.