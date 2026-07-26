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Einzeltest

Wohnwagen mit Fokus auf Design und Schlafkomfort ‒ wir testen den LMC Videro 510 E

LMC Videro 510 E im Test
Einige Details trüben das Fazit zum LMC-Topmodell

vom Campingprofi seit 1959

Der Videro, Caravan-Flaggschiff von LMC, pflegt den modern-minimalistischen Auftritt. Reicht das, um im Test zu brillieren?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.07.2026
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Frontansicht, LMC Videro 510 E, Caravan, Wohnwagen, Luxus
Foto: Andreas Becker

Seit knapp drei Jahren hört die gehobene Wohnwagenbaureihe aus dem Hause LMC auf den Namen Videro. Den Komfort auf ein neues Niveau heben, so lautete das vollmundige Versprechen aus Sassenberg. Einher ging der Modellwechsel mit einer deutlichen Modernisierung des Designs – LMC spricht vom Japandi-Stil, der japanischen Minimalismus mit skandinavischer Gemütlichkeit kombinieren soll. Technisch punktet der Videro mit GfK-Boden samt feuchtigkeitsresistenter XPS-Isolierung, Combi-Heizung, Kompressor-Kühlschrank und Gas-/Induktionskochfeld.

Besonders beliebt bei Paaren: der 510 E mit Einzelbetten und Rundsitzgruppe auf knapp 7,5 Meter Gesamtlänge. Dieser Grundriss muss im Test zeigen, ob der mindestens 34.900 Euro teure Caravan sein Komfort-Versprechen ...

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