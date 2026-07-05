Streit auf dem Stellplatz ‒ was sind Ihre Erfahrungen?

Wohnmobilstellplätze sind für viele die unkomplizierteste Art mit dem Wohnmobil zu übernachten. Ankommen, ausrichten, vielleicht noch kurz in die Stadt, am nächsten Tag weiterfahren. Umso frustrierender ist es, wenn der Stellplatz zwar gut gelegen ist, es aber bei Sauberkeit und Rücksichtnahme hapert. Immer wieder gibt es Klagen über den Zustand von Stellplätzen, oft auch wegen des Verhaltens anderer Nutzer. Eine Betreiberin berichtet sogar, dass sie bewusst auf Sanitäranlagen verzichtet, weil sie Erfahrungen von anderen Plätzen abschrecken. Doch wie erleben Sie das in der Praxis?

Welche Situationen kennen Sie? Viele Konflikte entstehen dort, wo Gemeinschaftsflächen genutzt werden, auf engem Raum und mit unterschiedlichen Vorstellungen davon, was noch akzeptabel ist. Ärgern Sie sich über Wohnmobile, die gleich mehrere Parzellen blockieren, obwohl der Platz voll ist? Oder über "Kuschelparken", wenn der Abstand zum Nachbarn so gering ist, dass man kaum noch Türen öffnen kann und sich jede Bewegung beobachtet fühlt?

Besonders häufig gibt es Unmut rund um die Entsorgung: Offene Grauwasserhähne, falsch entsorgte Toiletteninhalte und Hinterlassenschaften, die nicht dorthin gehören, wo andere später hantieren müssen. Solche Erfahrungen sind nicht nur unangenehm, sondern am Ende auch ein Kostenfaktor für Betreiber und in der Konsequenz für alle Nutzer. Ähnlich ist es beim Thema Sauberkeit: Müll, wo er nicht hingehört oder liegen gelassener Hundekot sorgen schnell dafür, dass ein Stellplatz insgesamt einen schlechten Eindruck macht, selbst wenn die Mehrheit sich korrekt verhält.

Was tun Sie, wenn es Ärger gibt? Uns interessiert auch, wie Sie in solchen Situationen reagieren. Suchen Sie das Gespräch, sprechen Sie den Nachbarn direkt an oder melden Sie Probleme lieber beim Betreiber? Wo ziehen Sie persönlich die Grenze, weil es nicht mehr nur "unschön", sondern hygienisch problematisch wird? Und haben Sie den Eindruck, dass sich das Verhalten auf Stellplätzen in den vergangenen Jahren verändert hat, etwa durch mehr Andrang, andere Nutzergruppen oder fehlende Kontrollen?

Was sollten Betreiber besser regeln, was die Nutzer? Auf der einen Seite wünschen sich Camper möglichst viel Freiheit, auf der anderen Seite braucht es Regeln, damit das Miteinander funktioniert. Was ist aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Helfen klare Beschilderung und Platzordnung, mehr Kontrollen, bessere Gestaltung von Entsorgungsbereichen oder eine andere Aufteilung der Stellflächen? Und wie stehen Sie zu der Aussage mancher Betreiber, lieber ganz auf Sanitäranlagen zu verzichten, um Ärger und Verschmutzung zu vermeiden? Ist das nachvollziehbar oder genau der falsche Ansatz, weil dadurch neue Probleme entstehen?

Schreiben Sie uns, welche Erfahrungen Sie auf Reisemobilstellplätzen gemacht haben. Welche Missstände begegnen Ihnen am häufigsten, was stört Sie besonders, und welche Lösungen würden Sie sich wünschen?

Schreiben Sie uns! Bei der Umfrage mitmachen und gewinnen! Senden Sie uns Ihre Meinung bis zum 20. Juli 2026 per E-Mail an thema-des-monats@promobil.de. Unter allen Einsendern verlosen wir ein aktuelles promobil-Sonderheft nach Wunsch und Verfügbarkeit.