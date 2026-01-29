Markenverzeichnis öffnen
Bürstner B66 485 TS im CARAVANING-Test: Günstig, aber gut?

Bürstner B66 485 TS im Test
Ist dieser Caravan nur günstig oder auch gut?

vom Campingprofi seit 1959

Der Nachfolger des Averso ist günstiger geworden. Das könnte ihm zu Erfolg verhelfen, denn die Anlagen sind gut – noch besser ist nur die Aussicht vom Inselbett durch die großen Seitenfenster.

29.01.2026

f_Buerstner_B66_485_TS_Sitzgruppe
Foto: Ingolf Pompe

Die Baureihe B66 ersetzt den Averso und dreht die Preisspirale wieder ein Stück zurück. Freilich basiert der B66 auf dem Averso und dessen acht etablierten Grundrissen. Darunter finden sich die zwei Hubbett-Modelle B66 Plus 510 TK und Plus 520 TS, zwei klassische Stockbett-Wagen für Familien sowie vier Modelle für Paare. Unter Letzterem mischt sich ein Grundriss, der für Bürstner typisch ist: der 485 TS mit zentralem Doppelbett im Bug, auch Queens- oder Inselbett genannt.

Bürstner B66 485 TS

  • Schlafplätze: 2+2
  • Zul. Gesamtgewicht: 1500–2000 kg
  • Länge/Breite/Höhe: 7,43/2,32/2,61 m
  • Grundpreis ab: 26.990 Euro

Mit 26.990 Euro kostet der B66 485 TS 3000 Euro weniger als der Averso 485 TS 2025. Dafür hat der B66 jetzt wieder den einfachen Heckleuchtenträger,...

