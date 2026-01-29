Bürstner B66 485 TS im CARAVANING-Test: Günstig, aber gut?

Die Baureihe B66 ersetzt den Averso und dreht die Preisspirale wieder ein Stück zurück. Freilich basiert der B66 auf dem Averso und dessen acht etablierten Grundrissen. Darunter finden sich die zwei Hubbett-Modelle B66 Plus 510 TK und Plus 520 TS, zwei klassische Stockbett-Wagen für Familien sowie vier Modelle für Paare. Unter Letzterem mischt sich ein Grundriss, der für Bürstner typisch ist: der 485 TS mit zentralem Doppelbett im Bug, auch Queens- oder Inselbett genannt.