Mautstationen in Europa: Hier stehen deutsche Camper am häufigsten im Stau!

Der Süden ruft – und an ein paar Mautstationen ruft gefühlt ganz Deutschland gleichzeitig zurück: "Fahrt doch endlich!". Denn es gibt ein paar neuralgische Punkte an Mautstrecken, an denen Urlauberinnen und Urlauber mit ihren Pkw und Campingfahrzeugen im Stau stehen.

Genau das zeigt eine Analyse des Mobility-Startups maut1.de: Für 2025 wurden anonymisierte Mauttransaktionen ausgewertet, insgesamt über 1,6 Millionen einzelne Zahlvorgänge (Januar bis November). Ergebnis: Die klassischen Nord–Süd-Routen sind weiterhin die großen Camping-Autobahnen.

Wann drohen die längsten Staus? Am stärksten ist die Staugefahr an Mautstationen in der Ferienzeit. Der August ist laut Datensatz der Top-Monat (21 Prozent aller Transaktionen), Juli und September folgen mit jeweils 16 Prozent.

Und auch bei der Uhrzeit zeigt die Statistik eine klare Prime Time: 11, 12 und 13 Uhr stehen jeweils für rund 10 Prozent der Transaktionen – also gut jede dritte Durchfahrt ist zur Mittagszeit. Wer schon mal mit dem Wohnmobil in der Hitze an einer Mautspur stand, weiß: Das fühlt sich länger an, als es ist.

Wo drohen die Staus zur Urlaubszeit? An diesen 7 Mautstationen gab es laut der 2025er-Daten hier die meisten Durchfahrten.

Platz 1: Brenner – Italien, direkt an der Grenze zu Österreich. Autobahn: A22 (Autostrada del Brennero); sie setzt die österreichische A13 Brennerautobahn fort. Liegt zwischen: Innsbruck (AT) und Bozen/Bolzano (IT) bzw. als Nord-Süd-Transitachse Richtung Verona/Modena. Platz 2: Como-Grandate – Italien. Autobahn: A9 (Lainate–Como–Chiasso), "Autostrada dei Laghi". Liegt zwischen: Großraum Mailand (A9 beginnt bei Lainate/Anbindung an Milano-Netz) und Chiasso/Schweizer Grenze bzw. Como. Platz 3: Vienne – Frankreich. Autobahn: A7 (Autoroute du Soleil). Liegt zwischen: Lyon und Valence (Rhônetal-Achse Richtung Süden). Platz 4: Affi – Italien. Autobahn: A22 (Brennero–Modena). Liegt zwischen: Trento und Verona; Abfahrt/Region Gardasee (Süd/Ost), Bardolino/Garda. Platz 5: Fontaine-Larivière – Frankreich. Autobahn A 36 zwischen Mulhouse und Belfort-Est. Liegt zwischen Freiburg und Besancon Richtung Südfrankreich/Spanien. Platz 6: Le Perthus – Frankreich an der Grenze zu Spanien/Katalonien. Autobahn: A9, die Orange mit Le Perthus verbindet. Liegt zwischen: Perpignan und spanischer Grenze/La Jonquera (klassische Spanien-Route). Platz 7: Villefranche-Limas – Frankreich. Autobahn: A6 (Hauptachse Paris–Lyon; "Autoroute des vacances"). Liegt zwischen: Mâcon und Lyon bzw. nördlich von Lyon bei Villefranche-sur-Saône/Limas. Warum so viel Mautverkehr genau hier? Die Daten zeigen auch, wie viele Strecken zusammenkommen: Die maut1.de-Kundschaft fuhr 2025 insgesamt über 164 Millionen Kilometer auf Mautstraßen. Fast die Hälfte entfällt auf Frankreich (rund 82 Mio. km), knapp dahinter Italien (knapp 72 Mio. km).

Warum liegt Frankreich vorn? Laut maut1.de hat das einen sehr campingtypischen Grund: Viele Wohnmobilisten überwintern in Spanien. Um nach Frankreich zu kommen, müssen sie zweimal im Jahr quer durch das Land reisen – einmal hin, einmal zurück. Das sammelt Mautkilometer wie von selbst.

