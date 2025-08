Top 10 Wohnmobil-Stellplätze in den Niederlanden

Reisen Sie mit dem Wohnmobil in die Niederlande und erleben Sie Kultur, Käse und Küstenlandschaft in Deutschlands Nachbarland. Die promobil-Stellplatz-Datenbank verrät dabei die beliebtesten Stellplätze (Stand: August 2023).

Unsere Community ist besonders begeistert von der Vielseitigkeit der Niederlande und der einzigartigen Provinzen. Kein Wunder: Von Urlaub am Meer bis hin zu einem Städtetrip in die Metropole Amsterdam über endlose Tulpenfelder – hier ist für jeden Wohnmobilisten und jede Wohnmobilstin etwas dabei. Deshalb zeigt promobil hier die 10 am besten bewerteten Plätze.

1. Jachthaven Willemsoord – Provinz Nordholland

1781 AS Den Helder(NL) Jachthaven Willemsoord 53 Bewertungen 17,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Am nördlichsten Zipfel der Provinz Nordholland liegt der Jachthaven Willemsoord in den Helder. Der Stellplatz ist von drei Seiten vom Wasser umgeben und verströmt dadurch maritimes Feeling. Er zeichnet sich nicht nur durch einen freundlichen Hafenmeister, sondern auch durch einen Imbiss und sanitäre Anlagen aus.

Nur einen Katzensprung entfernt liegt das Marinemuseum, das schon von Weitem durch die drei imposanten Museumsschiffe sichtbar ist. Am meisten beeindruckt das ausgestellte U-Boot, das fast 80 Meter lang, 1000 Tonnen schwer und für BesucherInnen zugänglich ist. Vor der Küste liegt zudem die größte Nordseeinsel der Niederlande, Texel. Sie ist bei Urlauberinnen und Urlaubern aufgrund des 30 Kilometer langen Sandstrandes beliebt und lockt mit einer einmaligen Natur.

2. Camperplaats Inde Verte – Provinz Limburg

5973 PM Lottum(NL) Camperplaats Inde Verte 21 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt befindet sich der Stellplatz Camperplaats Inde Verte. Für Ruhesuchende und Aktivurlaubenden ein idealer Ausgangspunkt. Auf dem Platz genießt man die schöne ländliche Umgebung direkt am Waldrand. Eine der jüngsten Bewertungen der Stellplatz-Radar-App schreibt: "Fahrradtouren und Wanderungen, alles vom Platz aus möglich. Sehr hundefreundlich."

Etwa 20 Kilometer entfernt, gelangt man zum Nationalpark De Maasduinen. Überall dazwischen gibt es etliche Wander- und Radwege sowie urige Dörfer. Ein besonderes Highlight ist das alle zwei Jahre stattfindende Rosenfestival in Lottum.

3. Camperplaatsen LauwersmeerPlezier – Lauwersoog

9976 VP Lauwersoog(NL) Camperplaatsen LauwersmeerPlezier 32 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Der familiär geführte Stellplatz in Lauwersoog liegt an der Grenze zwischen den Provinzen Groningen und Friesland. Die Gegend ist vor allem zum Angeln sehr beliebt. Daher ist der Hafen auch ein idealer Ort, um in einem der Restaurants fangfrischen Fisch zu genießen. Gäste loben vor allem die Freundlichkeit der Betreiber und die wunderschöne Lage direkt am Wasser.

Die ländliche Umgebung eignet sich außerdem zum Segeln, Surfen und Wandern. Mit einem Urlaub auf Camperplaatsen Lauwersmeer Plezier befinden Sie sich an einem idealen Ausgangspunkt für eine Tour zu drei wunderschönen Nationalparks: dem Nationalpark Lauwersmeer, dem Nationalpark Schiermonnikoog und dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.

4. Camperplaats Skop'nboer – Provinz Overijssel

7586 RJ Overdinkel(NL) Camperplaats Skop'nboer 45 Bewertungen 18,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Der Stellplatz liegt an einem Bauernhof in der niederländischen Provinz Overijssel direkt an der holländisch-deutschen Grenze. Der Platz ist ganzjährig nutzbar und bietet neben einem modernen Sanitärhaus einen mit Holz befeuerten Whirlpool. Von einem besonderen Goodie erzählt ein User des Stellplatz-Radars: "Am Sonntag gab es frische Brötchen gratis am Wohnmobil."

Das Zentrum von Overdinkel ist mit einem gemütlichen Spaziergang gut zu Fuß erreichbar. Obendrein soll der Platz ein Top-Ausgangspunkt für Fahrradtouren sein. In der Nähe gibt es zahlreiche Beauty und Wellness-Angebote und ein Outlet zum Shoppen. Einen Besuch wert ist das Schloss Het Nijenhuis oder die historischen Hansestädte Zwolle, Kampen und Deventer.

5. Camperplaats Haamstede – Provinz Overijssel

8355 VJ Giethoorn(NL) Camperplaats Haamstede 47 Bewertungen 19,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Segeln, Stocherkahn- oder Kanufahren. Das sind die typischen Aktivitäten rund um Giethoorn. Die vielen Seen und Teiche laden förmlich dazu ein. Viele Bewertungen des Stellplatzes Camperplaats Haamstede empfehlen anderen einen Tag auf dem Wasser zu verbringen: "Ein perfekter Platz für eine perfekte Auszeit!"

Für wasserscheue Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten gibt es genügend Alternativen: Zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten der Region gehören unter anderem die Töpferei Rhoda und die Olde Maat Uus – ein Original eingerichtetes Bauernhaus von 1800. Wer im Juli und August in der Gegend ist, hat die Möglichkeit an einem der bekannten Musikfestivals teilzunehmen.

6. Hoeve Ons Lust – Julianadorp

1787 PP Julianadorp(NL) Hoeve Ons Lust 25 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Von Mitte März bis Anfang November ist eine Übernachtung auf dem Wohnmobilstellplatz Hoeve Ons Lust möglich, der beschrieben wird als "einfacher Platz mit sehr freundlicher und unglaublich hilfsbereiter Betreiberin". Die Aufenthaltsdauer ist auf maximal 28 Tage begrenzt. Der Platz liegt direkt hinter den Dünen und ist nur 10 Geh-Minuten vom Meer entfernt.

Die Region gilt als das größte zusammenhängende Blumenzwiebel-Anbaugebiet der Welt. Ein Spaziergang entlang der am Campingplatz befindlichen Felder ist demnach ein Muss. Die Gegend lässt sich wunderbar per Fahrrad oder mit dem Kanu erkunden. In der nahegelegenen Reitschule können sich Pferdefreunde zu einem Ausritt am Strand anmelden. Bei schlechtem Wetter locken interessante Museen, wie zum Beispiel das Marinemuseum mit U-Boot und historischem Schiff.

7. Afslag Nagele – Provinz Flevoland

8308 PE Nagele(NL) Afslag Nagele 42 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Auf dem Stellplatz im Dorf Nagele übernachten Sie mitten in der Natur. Das Areal ist groß genug für 28 Mobile und bietet einen Brötchenservice an. Campende fühlen sich rundum wohl und schätzen die Sauberkeit des Platzes und die Freundlichkeit der betreibenden Familie sehr: "Ein liebevoll angelegter und sehr gepflegter Stellplatz. Alles ist sehr durchdacht und sauber."

Die Gegend ist perfekt für Rad- oder Wandertouren, denn schöne Strecken gibt es hier einige. Besonders beliebt ist die Tulpenroute. Außerdem locken das Ijsselmeer, die Fischerdörfer, das Architekturmuseum in Nagele und die Hansestadt Kampen.

8. Camperpark Turfstee – Blijham

9697 XK Blijham(NL) Camperpark Turfstee 27 Bewertungen 12,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Der niederländische Stellplatz außerhalb von Blijham liegt unweit der deutschen Grenze. Er bietet Platz für 55 Mobile und verfügt unter anderem über Strom, Wasser und WLAN. Einige User und Userinnen des Stellplatz-Radar störte die nahe gelegene Durchgangsstraße, andere finden: "Der Platz ist toll angelegt und erstaunlich ruhig. Wir haben (...) hervorragend geschlafen."

In der direkten Umgebung befinden sich schöne Wanderrouten. Der weite Ausblick und die abwechslungsreiche Landschaft verleihen den Gästen vor Ort ein Gefühl von Freiheit und Entspannung. Fußläufig erreichbar sind, in wenigen Minuten, ein chinesisches Restaurant und ein Casino.

9. Jachthaven WSV de Maas – Provinz Limburg

5928 NT Venlo(NL) Jachthaven WSV de Maas 29 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Das Yachthafengelände am Ortsrand von Venlo-Blerick verfügt über 20 Stellflächen für Wohnmobile. Von Anfang Mai bis Ende Oktober können Sie im Wohnmobil oder Campingbus hier übernachten und das rege Treiben am Hafen beobachten. Das Areal verfügt über die wichtigsten Ausstattung und einen kleinen Spielplatz für Familien mit Kindern: "Netter Empfang, sehr hilfsbereit, 20 Euro pro Nacht ist ein fairer Preis. "

In der Brasserie de Admiraal gibt es gutes Essen in gemütlichem Ambiente direkt über dem Hafenbüro. Entlang der Maas kann man schöne Spazierwege oder Radstrecken entdecken. Bis ins Zentrum von Venlo benötigt man mit dem Fahrrad oder dem Bus etwa 25 Minuten.

10. Camping Weltevreden – Provinz Zeeland

4374 ND Zoutelande(NL) Camping Weltevreden 20 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

In der Provinz Zeeland gelegen befindet sich der Stellplatz Weltevreden direkt neben dem gleichnamigen Campingplatz an der Küste: "Er liegt hinter den Dünen, um an den Strand zu kommen, sollte man daher ganz gut zu Fuß sein, da so viele Stufen zu bewältigen sind."