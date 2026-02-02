Die tschechische Hauptstadt Prag gilt als das Herz Europas. Nur wenige Autostunden von der deutschen Grenze entfernt bildet Prag bis heute die Brücke zwischen Ost- und Westeuropa – ein kultureller Knotenpunkt, der sich auch für eine Reise im Wohnmobil anbietet: Europäische Geschichte, Wissenschaft und historische Architektur gehen hier Hand in Hand.

Ein Großteil der Stadt liegt im weiten Tal der Moldau. Das Stadtgebiet dehnt sich heutzutage weit in die Prager Hochfläche hinein aus. Knapp 1,3 Millionen Menschen leben in der Metropole, die in 22 Verwaltungsbezirke unterteilt wird. Diese tragen die nicht sonderlich kreativen Namen Prag 1 bis Prag 22.

Prag 1 und das historische Zentrum Der vermutlich bekannteste Bezirk ist Praga 1. Dieser umfasst das historische Stadtzentrum der tschechischen Hauptstadt und wird auf beiden Seiten der Moldau durch die historische Karlsbrücke verbunden. Die meisten Stell- und Campingplätze (siehe unten) befinden sich außerhalb des Zentrums, doch dank Öffentlicher Verkehrsmittel sind sie gut angebunden.

Seit 1992 zählt das historische Zentrum Prag 1 zum UNESCO-Welterbe. Es ist geprägt von pittoresken, alten Häusern, die oftmals bis in die Romantik oder Gotik zurückreichen. Enge Gassen schlängeln sich vorbei an einer Vielzahl von Kirchen, Restaurants und kleinen Bars.

Christa Jöckel Die historische Uhr am Prager Rathaus stammt aus dem frühen 15. Jahrhundert.



Hier im ersten Bezirk zeigt sich, warum Prag den romantischen Spitznamen "Goldenen Stadt" trägt. Dieser bezieht sich auf die vielen Sandsteintürme, die bei Sonneneinstrahlung golden leuchten. Architektonische Highlights wie das Prager Rathaus und seine historische Uhr sowie die Mariensäule prägen das Stadtbild. Als besonderes Erlebnis empfiehlt sich die Prager Burg, die größte geschlossene Burganlage der Welt, mit ihrem bekannten Veitsdom.

Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte, Natur Ganz entspannt lässt sich die historische Altstadt zu Fuß erkunden. Wem endloses Schlendern durch die historischen Gassen zu anstrengend ist, kann es sich auf einer informativen Bootstour auf der Moldau gut gehen lassen. Gipfelstürmer können auf dem anliegenden Hügel Petřín die ganze Schönheit der Stadt der Hundert Türme auf sich wirken lassen.

Die Prager Burg samt dem weltbekannten Veitsdom thront hoch über der Stadt.



Neben seiner eindrucksvollen Architektur bietet Prag eine Vielzahl von Museen, die darauf warten, erkundet zu werden. Neben dem Nationalmuseum am Wenzelsplatz sind die Ausstellungen der Nationalgalerie sowie das Museum der Hauptstadt Prag einen Besuch wert. Auch das jüdische Museum lohnt sich: Es liegt im Stadtteil Josefov mit zahlreichen Synagogen und jüdischen Einrichtungen.

Naturliebhaber finden in Prag ebenfalls schöne Ecken. Zum Stadtgebiet zählen Naturschönheiten wie das Šárka-Tal und die Schlucht von Modřany. Diese eignen sich optimal für einen Halbtagesausflug samt schönen Wanderungen abseits der engen Gassen der Stadt.

Tschechische Küche und Bierkultur Nach einem anstrengenden Tag voller spannender Erlebnisse in und um Prag braucht es selbstverständlich eine ordentliche Stärkung. Hier kann die tschechische Küche mit ihren kräftigen Gerichten und deftigen Soßen ausgezeichnet dienen.

Für eine preiswerte Mahlzeit lohnt es sich, ein wenig abseits der Touristenmassen nach einem Restaurant zu suchen. Belohnt wird man mit herrlichem Gulasch samt böhmischen Knödeln, herzhaften Chlebíčky (belegte Brote) oder Koleno, einer langsam gebratenen Schweinshaxe, die oft mit Sauerkraut und Knödeln serviert wird. Zum Nachtisch findet sich an fast jeder Straßenecke Trdelník, in Deutschland oft als Baumstriezel bekannt.

Brauerei Purkmistr Die tschechische Bierkultur ist vielfältig. In einem Bierspa können sich Besucherinnen und Besucher entspannen und nebenher einige Brauerzeugnisse verköstigen.

Tschechien und Prag sind bekannt für ihre große Bierkultur. Wer sich nicht ins aufregende Prager Nachtleben stürzen will, kann die hiesige Bierkultur auch beim Besuch von Brauereien, traditionellen Bierhallen, Biergärten, Bier-Spas oder dem Prager Biermuseum ausgiebig kennenlernen. Doch auch hier gilt Vorsicht. Wer kein Vermögen ausgeben möchte, sollte sich von Touristen-Hotspots fernhalten.

Preise und Reisekosten im Vergleich Leichter gesagt als getan. Prag gehört mittlerweile zu den Top 25 der am häufigsten besuchten Städte der Welt. Nun stellt sich selbstverständlich die Frage, ob Prag somit ebenfalls den ungeheuren Touristenpreisen anderer europäischer Großstädte verfallen ist. Die Antwort lautet: Jein.

Prag gilt heutzutage als teuerste Stadt Osteuropas. Schaut man jedoch auf Westeuropa, so zählt Prag zu den günstigsten Destinationen. Um es kurz zu machen: Prag ist deutlich günstiger als Paris oder London, aber teurer als Sofia oder Budapest.

Top-Sehenswürdigkeiten in Prag Historisches Stadtzentrum : schmale Gassen, atemberaubende Architektur und ein aufregendes Nachtleben. All das findet man im UNESCO-Welterbe. Zu den Highlights zählen die Prager Rathausuhr und die Mariensäule.

: schmale Gassen, atemberaubende Architektur und ein aufregendes Nachtleben. All das findet man im UNESCO-Welterbe. Zu den Highlights zählen die Prager Rathausuhr und die Mariensäule. Prager Burg : Die Prager Burg thront über der Stadt und bietet auf 70.000 Quadratmetern Fläche eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten wie den Veitsdom oder den Vladislav-Saal.

: Die Prager Burg thront über der Stadt und bietet auf 70.000 Quadratmetern Fläche eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten wie den Veitsdom oder den Vladislav-Saal. Petřín : Der Hügel über der Prager Altstadt bietet hervorragende Aussichten. Vom Petřín-Tower, der dem Eiffelturm nachempfunden wurde, sieht man sogar noch besser. Nebenan liegt das Strahov-Stadion, das größte Stadion weltweit.

: Der Hügel über der Prager Altstadt bietet hervorragende Aussichten. Vom Petřín-Tower, der dem Eiffelturm nachempfunden wurde, sieht man sogar noch besser. Nebenan liegt das Strahov-Stadion, das größte Stadion weltweit. Jüdisches Viertel Josefov : Im jüdischen Viertel kann man jüdische Geschichte und Kultur erleben. Mehrere Synagogen, das jüdische Museum und der alte jüdische Friedhof sind hier zu finden.

: Im jüdischen Viertel kann man jüdische Geschichte und Kultur erleben. Mehrere Synagogen, das jüdische Museum und der alte jüdische Friedhof sind hier zu finden. Žižkov-Fernsehturm: Lieber aus der Ferne zu betrachten, ist der Prager Fernsehturm. Er gilt als geschmackloser Schandfleck in der Prager Skyline und wird oftmals zu den hässlichsten Gebäuden der Welt gezählt.

Stell- und Campingplatz-Tipps Hier sind ein paar perfekte Ausgangspunkte für einen Campingurlaub in und um Prag. Denn um die Stadt zu entdecken, braucht es selbstverständlich kein Reisemobil. Das gut ausgebaute Straßenbahn- und U-Bahn-Netz bringt Reisende schnell von A nach B. Übrigens: Personen ab 65 Jahren können öffentliche Verkehrsmittel in Prag kostenlos benutzen.

Camping Praga Yacht Club, Prag 5

150 00 Praha(CZ) Camping Praga Yacht Club 27 Bewertungen 19,21 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Unser erster Stellplatz liegt zentral in Prag auf der Moldauinsel Císařská louka. Der Platz ist kostenpflichtig und ausgelegt für Wohnmobile bis über acht Meter. 100 Meter vom Platz entfernt geht es per Fähre in die Stadt mit Anbindung an weitere öffentliche Verkehrsmittel oder fußläufig ins Stadtzentrum.

Caravan Camp Prag, Prag 5

15000 Prag(CZ) Caravan Camp Prag 23 Bewertungen 18,21 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Direkt nebenan liegt der Caravan Camp Prag. Der Stellplatz kann bis zu 50 Mobile beherbergen und ist ebenfalls kostenpflichtig. Zudem befinden sich ein Kiosk sowie ein Imbiss direkt vor Ort.

River Camping Prague, Prag 7

171 00 Prag(CZ) River Camping Prague 5 Bewertungen 23,59 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Im Norden der Stadt liegt der River Camping Prague, wie sein Name bereits vermuten lässt, ebenfalls direkt an der Moldau. 25 Mobile finden auf dem kostenpflichtigen Stellplatz Platz. Für Hunde und Strom wird ein kleiner Aufpreis fällig.

Auto-Camp Trojská, Prag 7

171 00 Prag(CZ) Auto-Camp Trojská 6 Bewertungen 18,21 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Nur einige Straßen entfernt befindet sich der Auto-Camp Trojská. Rund um den Platz sind noch einige andere Stellplätze vorhanden. Der Auto-Camp Trojská bietet Platz für bis zu 10 Mobile. Der Stellplatz ist gebührenpflichtig und liegt an einer Gaststätte. Entsprechend ist vor Ort ein Imbiss vorhanden.

RV Park Buliro, Prag 17

163 00 Praha(CZ) RV Park Buliro 5 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Unser letzter Campingtipp befindet sich in einem der äußeren Bezirke, Prag 17. Dieser gebührenpflichtige Stellplatz für bis zu 42 Mobile, hat alles, was das Camperherz braucht. Der Stellplatz ist videoüberwacht und bietet gepflegte sanitäre Anlagen, Entsorgungsmöglichkeiten und eine Waschmaschine. Dank eines nahegelegenen ÖPNV-Anschluss ist man in kürzester Zeit in der Prager Innenstadt.