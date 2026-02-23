Kostenlos übernachten bei Fritz Berger: Beratung & Shop für Campingzubehör

Im Frühjahr steigen die Temperaturen und bei Camperinnen und Campern steigt die Vorfreude auf die neue Saison. Jetzt ist die Zeit, das Wohnmobil oder den Wohnwagen startklar zu machen, Ausrüstung zu prüfen und Fehlendes zu ersetzen: frische Sanitärzusätze, Spezialreiniger, vielleicht bequeme neue Campingstühle, eine neue Pfanne oder endlich der passende Vorzeltteppich.

Warum also nur schnell zur nächsten Filiale fahren, wenn sich der Saisonstart mit einem kleinen Kurztrip verbinden lässt? Am Hauptsitz von Fritz Berger in Neumarkt in der Oberpfalz erwartet Camper nicht nur eine besonders große Auswahl an Zubehör, sondern auch ein handfester Vorteil: Direkt vor Ort kann man bis zu drei Tage kostenlos mit dem Wohnmobil – oder sogar Wohnwagen – übernachten. Ein Tag zum entspannten Shoppen – und danach bleibt genügend Zeit, die reizvolle Umgebung der Oberpfalz zu erkunden.

Kostenlos übernachten – Stellplatz ohne Gebühr Der Fritz Berger Wohnmobilstellplatz in Neumarkt in der Oberpfalz bietet die Möglichkeit, ohne Übernachtungsgebühr mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen zu stehen – ein deutlicher Vorteil gegenüber vielen regulären Stellplätzen, die sonst 10 Euro und mehr pro Nacht verlangen.

92318 Neumarkt in der Oberpfalz (D) Fritz Berger Wohnmobilstellplatz 16 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ganzjährig geöffnet: CamperInnen können den Stellplatz zu jeder Jahreszeit ansteuern – auch außerhalb der klassischen Campingsaison.

CamperInnen können den Stellplatz zu jeder Jahreszeit ansteuern – auch außerhalb der klassischen Campingsaison. Maximal 3 Tage Aufenthalt: Ideal für eine kurze Eröffnungsnacht oder als Zwischenstopp auf dem Weg zum nächsten Reiseziel.

Ideal für eine kurze Eröffnungsnacht oder als Zwischenstopp auf dem Weg zum nächsten Reiseziel. Kostenfreie Ver- und Entsorgung: Frischwasser, Grauwasserentsorgung und Strom inklusive – nicht selbstverständlich bei kostenlosen Stellplätzen und ein großer Pluspunkt für die Saisonvorbereitung.

Frischwasser, Grauwasserentsorgung und – nicht selbstverständlich bei kostenlosen Stellplätzen und ein großer Pluspunkt für die Saisonvorbereitung. Platz für 12 Fahrzeuge: Der Stellplatz ist übersichtlich und nicht großflächig überlaufen.

Der Stellplatz ist übersichtlich und nicht großflächig überlaufen. Auch Wohnwagen willkommen : Strom vorhanden. Toilette nur während der Öffnungszeiten.

: Strom vorhanden. Toilette nur während der Öffnungszeiten. Hunde erlaubt: Vierbeiner sind herzlich willkommen. Weitläufige Spazierwege in der Umgebung.

Vierbeiner sind herzlich willkommen. Weitläufige Spazierwege in der Umgebung. Bistro im Shop für Frühstück und Mittagessen. Der Stellplatz liegt am Waldrand und bietet überwiegend ebenes, befestigtes Terrain – wenn auch ohne Schatten.

Shop & Service direkt vor Ort Ein unschlagbarer Vorteil dieses Stellplatzes ist die direkte Nähe zum Camping- und Freizeitmarkt von Fritz Berger. Hier können Sie:

Camping- und Reisebedarf shoppen , von Küchenutensilien bis zur Markise

, von Küchenutensilien bis zur Markise Saisonale Angebote entdecken und die Ausrüstung erneuern. Oder diese Online-Angebote mitnehmen.

entdecken und die Ausrüstung erneuern. Oder diese Online-Angebote mitnehmen. Sich beraten lassen, welche Produkte für die nächste Tour passen Wer in der Region wohnt – z. B. im Umland von Stuttgart – kann auf dem Weg Richtung Norden bequem einen Abstecher machen und sich vor Ort optimal für den Start in die Campingsaison rüsten: ein echter Mehrwert im Vergleich zu vielen anderen kostenlosen Stellplätzen, die meist nur eine reine Übernachtungsfläche bieten.

Aktiv in der Umgebung – mehr als nur Übernachten Die Lage in der Oberpfalz eröffnet außerdem schöne Möglichkeiten für Aktivitäten, die den Saisonauftakt abrunden:

Kunst und Kultur: Das Museum Lothar Fischer präsentiert moderne Skulpturen und Ausstellungen.

Das präsentiert moderne Skulpturen und Ausstellungen. Stadtpark Neumarkt: Perfekt für einen Spaziergang oder eine Runde Jogging nach der Fahrt.

Perfekt für einen Spaziergang oder eine Runde Jogging nach der Fahrt. Historische Altstadt und Schloss Neumarkt: Ein Bummel lohnt sich für einen City-Abend.

Ein Bummel lohnt sich für einen City-Abend. Wallfahrtskirche Maria Hilf: Schöne Aussicht und ein kultureller Höhepunkt nicht weit vom Stellplatz.

Schöne Aussicht und ein kultureller Höhepunkt nicht weit vom Stellplatz. Maybach-Museum: Besonders für Technik- und Automobilfans ein lohnenswerter Stopp.