Herbst-Deals für Camper: Campingzubehör-Schnäppchen bei Fritz Berger

Auch dieses Jahr war die Zubehör-Halle 3 auf dem Caravan Salon 2025 wieder voller shoppingwütiger Camperinnen und Camper. Wer sich dort durch die Gänge gedrängelt hat, weiß: vom CEE-Adapter bis zur Lithiumbatterie ist hier alles zu finden. Doch auch wenn die Messe am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist – bei Fritz Berger geht das Shoppen weiter. Im Rahmen einer Online-Aktion locken bis 22. September 2025 satte Rabatte auf viele Zubehör-Highlights.

Wir haben uns die Angebote genauer angeschaut und eine Auswahl besonderer Schnäppchen getroffen. Besonders spannend sind jene Produkte, die wir bei promobil bereits getestet, erwähnt oder empfohlen haben.

Berger LiFePO₄-Lithiumbatterie 120 Ah mit Bluetooth Mehr Autarkie, weniger Gewicht: Lithiumbatterien gehören zu den beliebtesten Upgrades für Reisemobile. Die Berger LiFePO₄ 120 Ah mit Bluetooth ist aktuell von ca. 671 auf 377 Euro reduziert – ein Preis, der sich sehen lassen kann.

Im promobil-Test 2023 zeigte das Berger-Modell eine solide Leistung. Besonders die Überwachung per Bluetooth-App fiel positiv auf, wenngleich es unter hoher Last Abstriche gab. Für viele Camperinnen und Camper ist die Batterie trotzdem ein attraktives Gesamtpaket – und jetzt preislich so interessant wie selten.

Auch die 200-Ah-Untersitzbatterie mit Heizfunktion ist aktuell von ca. 840 auf 671,43 Euro reduziert. Der Vorteil: mehr Power, auch bei kühleren Temperaturen.

Berger faltbares Solarpanel-Set 100 W

Fritz Berger Faltbares 100-Watt-Solarpanel von Fritz Berger für unterwegs.



Ob Stellplätze ohne Strom oder Festival-Wochenenden: ein portables Solarpanel ist die einfachste Lösung, um unterwegs einen tragbaren Akku (z. B. diesen von Ecoflow) nachzuladen oder eine Kühlbox am Laufen zu erhalten. Fritz Berger bietet das faltbare 100-Watt-Panel mit Laderegler aktuell für 129 statt 199 Euro an. Wer seine Campingreise ein klein wenig autarker und nachhaltiger gestalten möchte, findet darin ein günstiges Einstiegsmodell.

Berger Fahrzeugwaage (bis 1.500 kg)

Fritz Berger Der schnelle Gang auf die Waage vor dem Urlaub mit der kompakten Fahrzeugwaage von Fritz Berger.



Überladen unterwegs zu sein, kann teuer und gefährlich werden. Mit der kompakten Fahrzeugwaage von Berger lassen sich Achslast und Gesamtgewicht schnell grob prüfen – und zwar ohne Umweg zur nächsten Lkw-Waage. Statt 159 Euro kostet das Gerät derzeit bei Fritz Berger 99 Euro: Hier kaufen.

Omnia-Deals – Zubehör für den Camping-Backofen

Fritz Berger Ein Klassiker in der Campingküche: Der Omnia Camping-Backofen samt Zubehör ist im Angebot.



Die beliebten Omnia-Campingbacköfen sowie allerlei Zubehör sind derzeit bei Fritz Berger besonders günstig zu haben:

Omnia Komplettset (Backofen, Silikonform, Aufbackgitter, Tasche, Topflappen) :

Reduziert von über 99 auf 69,99 Euro. Hier kaufen.

: Reduziert von über 99 auf Hier kaufen. Omnia-Maxiform mit 3 Liter Volumen :

Statt 46,70 nur 39,99 Euro – ideal für größere Mengen und Familien. Hier kaufen.

: Statt 46,70 nur – ideal für größere Mengen und Familien. Hier kaufen. Omnia Silikonbackformen 6-teilig

Statt 54 aktuell nur 39,99 € – unterteilt den Ring in 2 bis 4 Teile. Hier kaufen.

Statt 54 aktuell nur – unterteilt den Ring in 2 bis 4 Teile. Hier kaufen. Omnia Silikonbackform Duo-Pack

Zwei große Backformen, die den kompletten Omnia ausfüllen. Jetzt für 20,99 statt 38,70 Euro hier kaufen. Wer den Omnnia nicht mag, findet eine qualitativ hochwertige Alternative aktuell auch 10 Euro günstiger für 39,99 Euro: den Enders Vamoo Camping-Backofen.

Weitere attraktive Schnäppchen Neben den getesteten Produkten gibt es im Online-Messe-Shop noch zahlreiche kleine Helfer und Nachfüll-Produkte, die man jetzt günstiger erwerben kann.

Fritz Berger Neu bei Fritz Berger: Fresh Blue in praktischen Sachets.



Reinigungs- und Sanitärmittelchen:

Berger Fresh Blue Sachets (15 Stück) : 9,99 statt 17,99 Euro. Hier kaufen.

: 9,99 statt 17,99 Euro. Hier kaufen. oder die Berger Fresh Blue Sanitärflüssigkeit für nur 7,99 Euro. Hier kaufen.

für nur 7,99 Euro. Hier kaufen. Berger Eco Clean Grauwasserzusatz, 1 Liter für 14,99 Euro. Hier kaufen.

für 14,99 Euro. Hier kaufen. Verschiedene Reinigungskonzentrate und Schnellversiegelung von Sonax. Hier kaufen. Nützliche Alltagshelfer:

Berger Gascontrol LX10 Füllstandsmesser: 34,99 statt 59,99 Euro. Hier kaufen.

Fritz Berger Die Geschirrsets von Koziol sind schlicht, aber stylisch.



Zubehör für Küche und Genuss: