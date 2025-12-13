Geheimtipp: Camper Chill Corner Neckarsulm – zwischen Weinbergen und Neckar

Das Neckartal zwischen Stuttgart und Heidelberg ist geprägt von Weinbergen, Auen, Schleifen und historischen Städten. Es ist eine der bemerkenswertesten Landschaften in Baden-Württemberg. In dieser Idylle befindet sich Neckarsulm. Die Stadt am Neckar mit etwa 27.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt einige Kilometer nördlich von Heilbronn direkt an der Autobahn A6.

Der Name Neckarsulm leitet sich jedoch nicht etwa von der Münsterstadt an der Donau ab, sondern setzt sich aus den Namen der beiden Flüsse zusammen, die hier aufeinandertreffen: der Neckar und die Sulm.

Hier am Stadtrand liegt der Camper Chill Corner Reisachmühle. Abgelegen, einige Minuten mit dem Auto entfernt von historischer Altstadt und moderner Industriestruktur. Hier lässt es sich wirklich entspannen oder "chillen", je nachdem, wie es den modernen Camping-Fans lieber ist.

Ruhige Lage auf Schottergrund Doch zurück zum Wesentlichen. Der kostenpflichtige Campingplatz ist ganzjährig geöffnet und bietet Platz für bis zu 55 Fahrzeuge. Der Platz ist begrünt und bietet viel Schatten auf Schotteruntergrund. Dank seiner Lage außerhalb der Stadt, direkt unter den malerischen Weinbergen, ist die Umgebung schön ruhig. Unterbrochen werden kann diese Stille höchstens durch den Schützenverein am Ende der Straße.

74172 Neckarsulm (D) Camper Chill Corner Reisachmühle 6 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Als Ausgleich bietet der Schützenverein immerhin ein sehr gut bewertetes Restaurant direkt vor Ort. Aber auch auf dem Platz selbst wird man – zumindest morgens – kulinarisch bestens versorgt. Neben einem Brötchenservice ist neuerdings ein Kaffeehaus auf dem Platz vorhanden. Hier lässt es sich bei leckerem Kaffee, kühlen Getränken und Snacks gut in den Tag starten.

Wein, wohin das Auge reicht Apropos Kulinarik. Wer Wein ins Herz geschlossen hat, sollte hier ganz genau aufpassen. Bereits eingangs haben wir die vielen Weinberge der Region erwähnt. Einer von ihnen ist der Scheuerberg, direkt oberhalb des Platzes. Der Camper Chill Corner Reisachmühle hat für alle Wein-Connaisseure eine Karte mit ausgewählten Weingütern erstellt. Diese kooperieren mit dem Platz, sodass sich Gäste dort tolle Angebote sichern können.

Neben Weinbergen gibt es in und um Neckarsulm selbstverständlich noch viele weitere Aktivitäten. Neben der historischen Altstadt ist auch der Stadtstrand einen Besuch wert. Dieser liegt nur 10 Gehminuten vom Platz entfernt, genau wie ein Trimm-dich-Pfad samt Outdoor-Gym und Fußballfeldern. Schwimmen kann man im Aquatoll-Hallenbad, das 400 Meter entfernt liegt.

Ralf Bücheler Die Burgruine Weibertreu ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Neckarsulm.

Für Entdecker bieten sich die Burgruine Weibertreu und die experimenta in Heilbronn an. Ein Science-Center, in dem Jung und Alt Naturwissenschaft und Technik hautnah erleben können.

Familienspaß in der Umgebung Für Familien sind ebenfalls einige spannende Ausflugsziele vorhanden. Wie etwa der Tierpark Schwaigern, der die größte Schimpansengruppe Deutschlands beheimatet. Etwas wilder geht es im Erlebnispark Tripsdrill zu, der eine Vielzahl von aufregenden Fahrgeschäften und Themenbereichen bietet. Darunter unter anderem die bekannte Holzachterbahn "Mammut".

Weitere Highlights und tolle Campingplätze im unteren Neckartal finden Sie hier.