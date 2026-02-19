Warum tausende Camper jedes Jahr nach Winterswijk pilgern

Wer sich in Camping-Foren oder Facebook-Gruppen umsieht, stößt früher oder später auf einen Namen: Obelink. Der Megastore im niederländischen Winterswijk gilt für viele als wahres Mekka für Camperinnen und Camper. Doch was macht den Hype rund um das Geschäft kurz hinter der deutschen Grenze eigentlich aus?

Kurz gesagt: mehr als 70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, über 100.000 Artikel und ein Einkaufserlebnis, das eher an einen Freizeitpark als an einen Laden erinnert. Obelink ist nicht nur ein Geschäft – es ist ein Ausflugsziel. Wer einmal dort war, versteht schnell, warum so viele Campingfans regelmäßig wiederkommen.

Europas größter Camping-Megastore Der Obelink hinter der niederländischen Grenze zählt zu den größten Camping- und Outdoor-Fachmärkten Europas. Auf rund 72.500 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Besucher nahezu alles, was sie für Caravaning, Zelturlaub oder Vanlife benötigen. Vom Vorzelt über Campingmöbel, Küchenausstattung und Markisen bis hin zu technischem Zubehör und Ersatzteilen – das Sortiment wirkt schier endlos.

Besonders praktisch: Viele Produkte sind aufgebaut oder vorführbereit. Zelte stehen in Originalgröße, Markisen sind ausgefahren, Möbel können getestet werden. Das schafft ein Einkaufserlebnis, das Online-Shopping kaum bieten kann.

Riesige Auswahl trifft attraktive Preise Mit mehr als 100.000 Artikeln bietet Obelink eine enorme Bandbreite. Neben bekannten Marken finden sich auch Eigenmarken, die oft mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Viele Camper berichten, dass sie hier Zubehör finden, das andernorts entweder teurer oder schwer erhältlich ist.

Regelmäßige Angebote und Rabattaktionen verstärken den Eindruck, hier ein besonders gutes Schnäppchen machen zu können. Gerade für größere Anschaffungen lohnt sich für viele die Anreise.

Shopping-Erlebnis statt schnellem Einkauf Ein Besuch bei Obelink ist selten eine kurze Angelegenheit. Viele planen bewusst einen Tagesausflug ein. Kostenlose Parkplätze – auch für Wohnmobile – erleichtern die Anreise. Vor Ort gibt es zudem ein großes Restaurant sowie Spielbereiche für Kinder.

Das Konzept: Einkaufen mit Erlebnischarakter. Man schlendert durch Themenwelten, lässt sich inspirieren und entdeckt Produkte, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie "unbedingt braucht". Ein bisschen wie bei Ikea.

Magnet für deutsche Camper Die Lage in Winterswijk, nur wenige Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt, macht Obelink besonders attraktiv für Besucher aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern. Nicht wenige verbinden den Einkauf mit einem Wochenendtrip in die Niederlande oder planen den Stopp fest auf ihrer Reiseroute für den ersten Urlaub ein.

Für viele Camper ist der Besuch längst Tradition – ein fester Termin vor Saisonbeginn oder vor einer großen Reise.

Die wichtigsten Fragen zum Megastore-Besuch Wie viel Zeit sollte man einplanen? Mindestens einen halben Tag. Die Verkaufsfläche ist riesig, und viele Produkte – etwa Zelte oder Markisen – sind aufgebaut und können in Ruhe angesehen werden. Wer gezielt einkauft, ist schneller fertig, doch zum Stöbern vergeht die Zeit oft wie im Flug. Gibt es Parkplätze auch für Wohnmobile? Ja. Es stehen zahlreiche kostenlose Parkplätze zur Verfügung, auch für größere Fahrzeuge wie Wohnmobile oder Gespanne. Kann man sich vor Ort beraten lassen? Ja. Fachpersonal unterstützt bei Fragen zu Vorzelten, Technik, Möbeln oder Zubehör. Gerade bei größeren Anschaffungen wie Markisen oder Campingmöbeln kann eine persönliche Beratung hilfreich sein. Sind die Preise wirklich günstiger als in Deutschland? Viele Produkte sind preislich sehr attraktiv, insbesondere Eigenmarken. Dennoch lohnt sich ein Preisvergleich bei hochpreisigen Artikeln. Aktionen und saisonale Angebote können zusätzliche Ersparnisse bringen. Gibt es Gastronomie oder Pausenmöglichkeiten? Ja. Vor Ort gibt es ein großes Restaurant sowie Sitzbereiche. Das macht den Besuch auch für Familien entspannter – viele planen bewusst einen Tagesausflug ein. Wann ist die beste Besuchszeit? Unter der Woche und außerhalb der Hauptsaison ist es meist ruhiger. Vor Feiertagen und zum Start der Campingsaison im Frühjahr kann es deutlich voller werden. Öffnungszeiten: Montag 09:00–18:00 Uhr

Dienstag 09:00–18:00 Uhr

Mittwoch 09:00–18:00 Uhr

Donnerstag 09:00–18:00 Uhr

Freitag 09:00–18:00 Uhr

Samstag 09:00–17:00 Uhr

Sonntag Geschlossen Kann man mit dem Wohnmobil vor Ort übernachten? Nein – direkt auf dem Parkplatz des Obelink ist das Übernachten mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen nicht erlaubt. Laut den Regeln der Gemeinde Winterswijk gilt das Schlafen auf dem Gelände als Ordnungswidrigkeit und ist ausdrücklich untersagt. Stattdessen gibt es in der Umgebung verschiedene Möglichkeiten zum Übernachten.

4 Stell- und Campingplätze in der Nähe In der Nähe des Obelink-Megastores gibt es zahlreiche Möglichkeiten, komfortabel mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen zu übernachten. Dies sind nur die am wenigsten weit entfernten Stell- und Campingplätze. Wer wenige Minuten mehr Weg auf sich nimmt, findet weitere Optionen in der Umgebung.

7102 EK Winterswijk(NL) Vreehorst Camping 15 Bewertungen 38,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: Keine 200 Meter vom Campingplatz Vreehorst entfernt ist ein Stellplatz angeschlossen.

Keine 200 Meter vom Campingplatz Vreehorst entfernt ist ein Stellplatz angeschlossen. Ausstattung (Stellplatz): gepflasterte Stellplätze, Strom, Ver-/Entsorgungsstation, Nutzung der Einrichtungen (Pool, Sanitär) des Campingplatzes Vreehorst inklusive.

gepflasterte Stellplätze, Strom, Ver-/Entsorgungsstation, Nutzung der Einrichtungen (Pool, Sanitär) des Campingplatzes Vreehorst inklusive. Entfernung zum Obelink-Megastore: ca. 2 km.

7101 GH Winterswijk(NL) Camperplek Winterswijk Centrum 23 Bewertungen 17,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: Im Zentrum von Winterswijk, hinter einer Tankstelle.

Im Zentrum von Winterswijk, hinter einer Tankstelle. Ausstattung: 9 Stellplätze, ganzjährig geöffnet.

9 Stellplätze, ganzjährig geöffnet. Entfernung zum Obelink-Megastore: ca. 2 km.

7115 AG Winterswijk(NL) Recreatiepark Het Winkel 39 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: In naturnaher Umgebung etwas außerhalb des Zentrums, ruhig und grün gelegen.

In naturnaher Umgebung etwas außerhalb des Zentrums, ruhig und grün gelegen. Ausstattung: Großzügige Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile, moderne Sanitäranlagen, Restaurant, Freizeitangebote sowie Badesee bzw. Hallenbad (saisonal).

Großzügige Stellplätze für Wohnwagen und Wohnmobile, moderne Sanitäranlagen, Restaurant, Freizeitangebote sowie Badesee bzw. Hallenbad (saisonal). Entfernung zum Obelink-Megastore: ca. 5 km.

7109 AH Winterswijk Miste(NL) Vakantiepark De Twee Bruggen 10 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: Im Ortsteil Miste, idyllisch im Grünen nahe der deutsch-niederländischen Grenze.

Im Ortsteil Miste, idyllisch im Grünen nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Ausstattung: Komfortabler Ferien- und Campingpark mit großzügigen Stellplätzen, modernen Sanitärgebäuden, Schwimmbad, Wellnessbereich, Gastronomie und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.

Komfortabler Ferien- und Campingpark mit großzügigen Stellplätzen, modernen Sanitärgebäuden, Schwimmbad, Wellnessbereich, Gastronomie und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Entfernung zum Obelink-Megastore: ca. 6 km.