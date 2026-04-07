Ab wann wird freies Übernachten im Wohnmobil illegal? Mythos 10-Stunden-Regel

Einfach am Straßenrand stehen bleiben, ins Bett fallen und am nächsten Morgen weiterfahren? Für viele Wohnmobil-Camper gehört das dazu. Wer mit dem Camper unterwegs ist, kennt das Problem: Die Augen werden schwer, aber der nächste Campingplatz hat zu, und eigentlich möchte man nur kurz übernachten. Die gute Nachricht vorweg: In Deutschland ist das Schlafen im Fahrzeug auf öffentlichen Parkplätzen grundsätzlich erlaubt – allerdings unter strengen Bedingungen. (Im Ausland sieht das meist anders aus.)

Die Rechtslage: Parken vs. Campen Nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Reisemobile überall dort parken, wo es nicht ausdrücklich durch Schilder verboten ist. Wer auf einer langen Fahrt müde wird, darf im Wohnmobil übernachten. Der Gesetzgeber nennt dies "Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit". Der Zweck dahinter ist die Verkehrssicherheit: Unfälle durch Sekundenschlaf sollen unbedingt vermieden werden. Demnach ist das Übernachten am Straßenrand, auf öffentlichen Parkplätzen ohne Zufahrtsbeschränkungen und an Raststätten erlaubt. Es gelten aber weiterhin die allgemeinen Parkregeln, die vorschreiben, dass der Verkehr nicht behindert werden darf.

Was besagt die 10-Stunden-Regel? In der Camper-Szene ist manchmal von der sogenannten 10-Stunden-Regel die Rede. Wichtig zu wissen: Diese genaue Stundenzahl steht in keinem Gesetzestext! Sie hat sich jedoch bei Polizei und Ordnungsämtern als tolerierter Richtwert etabliert. Gemeint ist damit schlichtweg eine Nacht. Wer abends ankommt, schläft und am nächsten Vormittag weiterfährt, ist auf der sicheren Seite. Wer jedoch mehrere Tage auf demselben Wanderparkplatz nächtigt, begeht eine unerlaubte Sondernutzung und riskiert ein Bußgeld.

Wann aus Ausruhen Wildcampen wird Ordnungshüter achten sehr genau darauf, ob Sie lediglich parken und nur ausschlafen oder bereits campen. Als eiserne Faustregel gilt: Das Fahrzeug muss jederzeit abfahrbereit sein. Alles, was nach außen hin auf "Wohnen" hindeutet, ist auf normalen Parkplätzen tabu.

Ausfahren der Markise

Herausstellen von Campingstühlen und Tischen

Unterlegen von Auffahrkeilen (Dies ist der häufigste Fehler! Keile deuten auf Campen hin)

Das Kochen im Freien oder Aufstellen eines Grills

Ausklappen von Stützen zur Stabilisierung des Mobils

Ingolf Pompe So nicht: Sind Campingmöbel abgestellt und das Fahrzeug nicht abfahrbereit, droht eine Strafe wegen unerlaubter Sondernutzung.

Ausnahmen: Wo das Ausruhen verboten ist Achtung: Das Recht auf die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ist kein Freifahrtschein. In Naturschutzgebieten, Nationalparks ist das Übernachten generell strengstens verboten.

iStockphoto Ein Parkplatz mit dem Zusatzzeichen 1010-58 erlaubt das Parken von Personenkraftwagen. Wohnmobile dürfen hier nicht stehen.



Achten Sie zudem genau auf die Beschilderung: Ein Schild mit der Aufschrift "Nur für PKW" (Sinnbild eines Autos) oder Parkplätze, deren Zusatzschild einen PKW von der Seite zeigen (Zusatzzeichen 1010-58) schließen Wohnmobile automatisch vom Parken aus.

Der Teufel steckt hier im Detail: Ist auf dem Zusatzschild 1010-50 unter dem P ein Kraftwagen von vorn zu sehen, ist er für alle mehrspurigen Fahrzeuge freigegeben – auch für Wohnmobile.