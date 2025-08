Sicherheit des Wohnwagen-Gespanns: Diese Gewichte entscheiden über Ihre Sicherheit

Campingstühle, Tisch, Grill, Werkzeug, Fahrräder... plötzlich stößt der Wohnwagen an seine Gewichtsgrenze. Überladung passiert schnell und oft unbemerkt. Doch was eine Person bei einer Autobahnkontrolle vollbrachte, bringt das Wort Überladung in ganz neue Dimensionen: Der Wohnwagen fuhr mit 1.100 Kilogramm Übergewicht.

Zusatzinfo in den Fahrzeugpapieren Die eingetragene Anhängelast des Zugfahrzeugs ist eventuell nicht der entscheidende Wert. Immer mehr Fahrzeuge geben in den Fahrzeugpapieren in einem Zusatzeintrag das maximale Zuggewicht des Gespanns an. Dieser Wert liegt oft unter dem, der sich ergibt, wenn man das Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs und die maximale Anhängelast addiert. Grund dafür: Das Gespann muss eine 12%-Steigung sicher meistern können, ohne dass ein Bauteil versagt. Deshalb definieren einige Pkw-Hersteller hier einen Maximalwert fürs Gespann.