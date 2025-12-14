Aufgepasst! Absolutes No-Go fürs Womo: Die 7 der schmalsten Straßen der Welt

Das ist der Albtraum hinter dem Steuer eines großen Wohnmobils. Der Puls rast, der Schweiß steht auf der Stirn. Nur langsam bahnt sich das Fahrzeug seinen Weg durch die engen Dorfstraßen Südeuropas. Links eine Vespa, rechts eine Hauswand und zu beiden ein Abstand so klein, dass sich nicht mal Höhlenforscher hineinwagen würden.

Und dennoch: Das Navi, Google Maps, die Person auf dem Beifahrersitz oder im schlimmsten Fall: man selbst hat das Fahrzeug genau hierhin gelotst. Ein Grund mehr, am Steuer eines Wohnmobils unbedingt ein spezielles Navigationsgerät für Wohnmobile zu benutzen. Alternative gibt es Navigations-Apps wie Sygic oder CoPilot GPS, in die sich die Fahrzeugmaße einprogrammieren lassen. Entsprechend schicken diese elektronischen Helfer das Wohnmobil nicht in zu enge Straßen.

No-Go für Wohnmobile: Welche Straße ist die engste? Mit engen Straßen verbinden viele Camperinnen und Camper sicherlich Strecken wie die weltbekannte Panoramaroute Strada della Forra am Gardasee. Hier scheiden sich die Geister, ob sich diese Strada für Campingfahrzeuge eignet. Doch nicht nur in Italien, auch in anderen europäischen Ländern gibt es Strecken, die nicht für Wohnmobil-Neulinge geeignet sind.

Jedoch geht es noch deutlich schmaler. So schmal, dass nicht nur Reisemobile, Wohnwagen oder Campingbusse, sondern sogar Pkw diese Straßen nicht passieren sollten. Die engste Straße in diesem Artikel ist sogar zu Fuß schwierig passierbar. Wer es dennoch wagen möchte: Viel Glück – und hoffentlich haben Sie die richtige Wohnmobil-Versicherung!

Calleja de las Flores, Córdoba

Getty Images / Ventura Carmona Die Calleja de las Flores in Córdoba macht ihrem Namen alle Ehre.

Die erste Straße befindet sich in Südspanien, genauer gesagt in Córdoba. Die alte Römerstadt, in der mittlerweile etwa 325.000 Menschen leben, ist bekannt für ihre historische Altstadt. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Mezquita. Eine riesige ehemalige Moschee, die im Jahr 1236 in eine katholische Kirche umgewandelt wurde.

Ganz in der Nähe befindet sich auch die Calleja de las Flores. Die "Blumenstraße" macht ihrem Namen alle Ehre und gehört zu den beliebtesten Fotomotiven der Stadt. Allein schon aufgrund der Vielzahl an Touristinnen und Touristen, die die Blumenstraße regelmäßig besuchen, können wir nur davon abraten, in die nur wenige Meter breite Straße zu fahren. Doch zu allem Überfluss handelt es sich hier auch noch um eine Sackgasse. Eine Möglichkeit zu wenden, gibt es daher nicht.

Rue du Chat-qui-Pêche, Paris

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Die Rue du Chat-qui-Pêche (Fischerkatzenstraße) gilt als die engste Straße der Hauptstadt Frankreichs. Mit einer Breite von 1,80 Metern kann sie für geübte Renault-Twingo-Fahrende an guten Tagen passierbar sein. Allen anderen Interessenten würden wir raten, die Seitenwände ihres Fahrzeugs einzufetten, um nicht stecken zu bleiben.

Ihren ungewöhnlichen Namen verdankt die Rue du Chat-qui-Pêche einer Pariser Folklore. Eine schwarze Katze soll am Pariser Seineufer nur mit ihrer Pfote Fische geangelt haben. Ihr Besitzer war ein Fischhändler, der sein Geschäft genau in dieser Straße gehabt betrieb. Der Name hat sich bis heute gehalten.

Snevringen, Aarhus

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Auch in Dänemark wird schmal gebaut. Die knapp 100 Meter lange Snevringen (deutsch: "Verengung") verbindet zwei der wichtigsten Straßen im lateinischen Viertel von Aarhus. Somit ist sie von existenzieller Bedeutung für sämtlichen Verkehr, der nicht breiter als 1,50 Meter ist. Dies ist nämlich der Abstand zwischen den mit Graffiti verzierten Wänden.

Berühmtheit erlangte die "Straße" durch den im Jahr 1910 produzierten Stummfilm "Sherlock Holmes und die Bauernfänger", für den sie als Drehort genutzt wurde. Heutzutage ist sie eine beliebte Touristenattraktion in einem der lebendigsten Quartiere der Küstenstadt.

Katova ulička, Kadaň

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Für unsere nächste Straße blicken wir nach Tschechien. Im Örtchen Kadaň unweit der Grenze zu Sachsen liegt die Katova ulička, zu Deutsch: Henkergasse. Sie gilt als schmalste registrierte Straße Tschechiens. Die Henkergasse fungiert als Verbindung von Festung und Marktplatz und ist 51 Meter lang. An ihrem schmalsten Punkt ist sie jedoch gerade einmal 66,1 Zentimeter breit, was einen fließenden Verkehr in beide Richtungen quasi unmöglich macht.

Ihren Namen verdankt die Straße dem städtischen Henker, der sie früher als Weg für zum Tode Verurteilte nutzte. Einer Legende zufolge wurde eine gotteslästerliche Nonne in eine der Wände eingemauert, die bis heute noch durch die Straße spuken soll. Wer sich traut: Hier gibt's eine wunderbare Camping-Route in Tschiechien.

Parliament Street, Exeter

Getty Images / James Ephraums Die Parliament Street in Exeter ist deutlich kleiner als ihr Name vermuten lässt.

Noch enger geht es in Exeter im Südwesten Englands zu. Der Name "Parliament Street" lässt beim ersten Hören nicht gerade an eine schmale Gasse denken. Hier ist sie jedoch genau das. Nur 50 Meter lang und zwischen 1,14 Meter und 63,5 Zentimeter breit ist diese Sehenswürdigkeit.

Ein Schild neben der ansässigen Bäckereikette Greggs behauptet sogar, die Parliament Street sei "vermutlich die schmalste Straße der Welt". Dem ist jedoch nicht so, was die zwei nächsten Straßen belegen.

Klancic, Vrbnik

Getty Images / Jasenka Arbanas Die Klancic ist eine gerade einmal 40 Zentimeter breite Straße auf der kroatischen Insel Krk.

Die Klancic im Örtchen Vrbnik auf der kroatischen Insel Krk ist nämlich noch schmaler. Auch sie wird vom einheimischen Tourismusverband als schmalste Straße der Welt bezeichnet und muss trotzdem auf den zweiten Platz weichen. Bei einer Breite von gerade einmal 40 Zentimetern fragt man sich, wie es denn noch enger gehen soll.

Auch ohne den Rekord sind die Einwohner von Vrbnik mächtig stolz auf ihre Stadt mit ihren vielen engen Straßen. Die Klancic ist nur die schmalste von vielen engen Gassen in der pittoresken Gemeinde auf Krk. Hier, wo breite Straßen so rar gesät sind wie Vokale, sollte man das Wohnmobil besser außerhalb der Stadtmitte parken.

Spreuerhofstraße, Reutlingen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Die ganz offiziell schmalste Straße der Welt befindet sich in Deutschland, genauer: in Reutlingen in Baden-Württemberg. Laut dem Guinnessbuch der Rekorde trägt die Spreuerhofstraße diesen Titel seit 2007. Mehrere Schilder weisen am Straßeneingang genau darauf hin.

An der schmalsten Stelle misst die Spreuerhofstraße unfassbare 31 Zentimeter. So sollte man vor der Durchquerung dringend den eigenen Fahrzeug- oder Körperumfang überprüfen, um nicht in Unannehmlichkeiten zu geraten. An einem "Engste-Straße-O-Meter"-Gerät kann man das vor dem Betreten tun.

Mittlerweile ist die schmalste Straße der Welt eine große Touristenattraktion in Reutlingen. Sie und ihre Schilder scheinen sogar so beliebt zu sein, dass die Stadt die Schilder zuletzt mit Spezialschrauben befestigen musste. In den Jahren zuvor waren ganze 20 Schilder gestohlen worden.

Unser Stellplatz-Tipp für Reutlingen und noch mehr Tipps für eine Wohnmobil-Tour auf der Schwäbischen Alb:

72764 Reutlingen (D) Stellplatz am Freibad Markwasen 18 Bewertungen 8,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt