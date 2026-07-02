Neuer Camper Mobilvetta Karys: Günstiger als der Vorgänger – trotzdem besser ausgestattet

Mobilvetta schlägt mit der neuen Baureihe Karys ein frisches Kapitel in seinem Campervan-Programm auf. Der Karys tritt die Nachfolge des bisherigen Admiral an und übernimmt dabei dessen bewährte Grundriss-Struktur – ist aber bewusst etwas günstiger positioniert und gleichzeitig deutlich umfangreicher ausgestattet.

Der Karys 6.5 startet ab 66.900 Euro, während sein Pendant, der Admiral 6.5, noch bei rund 67.500 Euro begann. Ein paar Hundert Euro Ersparnis klingen zunächst nicht nach viel – doch der eigentliche Unterschied liegt in dem, was für das Geld drinsteckt.

Was beim Karys Serie ist Automatikgetriebe, Markise und Solarpanels: Beim Karys gehört all das zur Serienausstattung – und zwar ohne Aufpreis. Ab Werk sind außerdem Dieselheizung (Truma Combi 4 Diesel), 100-Ah-LFP-Batterie und die Steuerung via Truma iNet X inklusive App an Bord.

Dazu kommen serienmäßig umfangreiche Assistenzsysteme: Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner, intelligenter Geschwindigkeitsassistent und Parksensoren. Ergänzt wird der Fahrkomfort durch Traction+, ein Pioneer-Radio mit 9-Zoll-Display und eine Rückfahrkamera.

Den Look vervollständigen 16-Zoll-Leichtmetallfelgen in Glossy Black und eine lackierte Stoßstange. Einen Unterfahrschutz ist ebenfalls schon in Serie dabei, genauso wie eine elektrische Trittstufe. Wer den Karys so ab Werk bestellt, muss auf der Aufpreisliste kaum noch etwas ankreuzen – ein in dieser Klasse fairer Preis für ein nahezu vollausgestattetes Fahrzeug.

Werk Schick sieht der schwarz lackierte Ducato aus.



Serienmäßig an Bord: eine XL-Außenbeleuchtung, ein Fliegengitter für die Aufbautür, ein Fenster auf der Fahrerseite hinten links und die bereits erwähnten großen Heckfenster mit vollflächiger Öffnung.

Optionale Pakete und Motorisierungen Wer dennoch individualisieren will, hat die Wahl zwischen durchdachten Zusatzpaketen:

Das Motion-Paket bringt unter anderem eine elektrische Handbremse.

bringt unter anderem eine elektrische Handbremse. Das Extra Safety Paket ergänzt adaptiven Tempomat und Lichtautomatik.

ergänzt adaptiven Tempomat und Lichtautomatik. Das Vision-Paket liefert Totwinkel- und Querbewegungsassistent, 360°-Parksensoren sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel.

liefert Totwinkel- und Querbewegungsassistent, 360°-Parksensoren sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel. Für kalte Nächte steht das Arctic-Paket mit Truma Combi 6 Diesel/Elektro und Thermomatten bereit.

mit Truma Combi 6 Diesel/Elektro und Thermomatten bereit. Für Multimedia-Fans gibt es das Media-Paket mit WLAN-Router und 24-Zoll-Smart-TV. Technische Basis für alle Varianten ist der Fiat Ducato Euro 6e mit dem 2,2-Liter-Multijet-Diesel und 140 PS. Optional sind stärkere Motorisierungen mit 160 oder 180 PS verfügbar. Äußerlich steht der Karys in sechs Farboptionen zur Wahl – allesamt in Weiß-, Grau- und Schwarztönen gehalten.

Auf der Aufpreisliste findet sich unter anderem ein Aufstelldach in Schwarz mit integrierter Midi-Heki-Luke, ein Open-Sky-Panorama-Dachfenster sowie ein zusätzliches Fenster hinten rechts (nur bei 6.3 und 6.5).

Innendesign: Clean, modern – und ein bisschen brav Beim Einsteigen fällt sofort auf, wie konsequent Mobilvetta den Innenraum neu gedacht hat. Wer den Vorgänger Admiral mit seinem jachtartigen Stil, viel Holzdekor und Hochglanzoberflächen kennt, betritt hier eine andere Welt.

Der Karys setzt auf ein betont cleanes Design: viel Weiß, geschwungene Linienführung, flache Schrankpaneele mit verdeckten Griffen und Holzdekor nur noch am Boden. Die Decke ist mit einer Soft-Touch-Stoffbeschichtung verkleidet, die Polster kommen im Automobil-Stil daher.

Das Ergebnis ist ein Innenraum, der im Vergleich zum Admiral unbestreitbar moderner und zeitloser wirkt. Gleichzeitig muss man sagen: Der sehr puristische, von Weiß dominierte Look wirkt bisweilen etwas steril und zurückhaltend.

Drei Grundrisse zum Start Zum Marktstart bietet Mobilvetta den Karys in drei Grundrissen an – und übernimmt damit die bewährte Struktur des Admiral.

Werk Das Bett im Karys 6.5 ist als Hubbett konzipiert. So finden leichter auch Fahrräder darunter Platz.



Karys 5.1 – der Kompakte Das kürzeste Modell misst 5,99 Meter und verfügt über ein elektrisches Quer-Hubbett im Heck. Die Maxi-Garage mit variablem Volumen bietet dank des höhenverstellbaren Betts Platz für Fahrräder und sperrige Sportausrüstung.

Karys 6.3 – der mit Einzelbetten Mit 6,36 Metern bietet der 6.3 Einzelbetten, die sich zu einem Doppelbett umbauen lassen. Die Bettböden lassen sich zudem hochklappen, um das Ladevolumen bei Bedarf zu vergrößern.

Karys 6.5 – der mit Längs-Hubbett Ebenfalls 6,36 Meter lang, setzt der 6.5 auf ein elektrisches Längsdoppelbett als Hubbett – unser Fotomodell und die wohl vielseitigste Variante der Baureihe.

Dinette und Tischkonzept Was alle drei Grundrisse verbindet, ist das durchdachte Wohnkonzept. Jedes Modell verfügt über eine Dinette mit einem hängenden, ausziehbaren Tisch, der zusätzlich eine Verlängerungsplatte bietet.

Werk Mit wenigen Handgriffen baut man außen einen Tisch oder eine Arbeitsplatte an.



Die Zusatzplatte lässt sich auch als kleine Ablagefläche an der Wand befestigen oder sogar im Freien nutzen. Verstaut wird sie in einer großen Klappe unter dem Boden, in der auch der Tisch selbst Platz findet.

Küche: Durchdacht auf kleinem Raum Die Längsküchenzeile überzeugt mit einer Arbeitsplatte aus Acrylstein und einer multifunktionalen Spülbeckenabdeckung, die gleichzeitig als Schneidebrett dient. Darunter: drei Maxi-Schubladen und ein multifunktionaler Auszugskorb mit zwei herausnehmbaren Einlegeböden.

Am Fußende des Betts sind Schrank und 84-Liter-Kompressorkühlschrank kombiniert – optional ist ein 138-Liter-Kühlschrank erhältlich. Zusätzliche Arbeitsfläche entsteht durch eine ausziehbare Arbeitsplatte im Eingangsbereich.

Zwei praktische Details bringt der Karys mit: Ein herausnehmbares Fach mit 220-V-Steckdose bietet Platz für Küchenzubehör. Eine Führungsschiene sorgt für Ordnung bei Küchenutensilien.

Bett und Bad Das Schwenkwandbad mit drehbarer Wand und Fenster war bereits beim Admiral an Bord und bleibt dem Karys erhalten. Auf kompaktem Raum entsteht so ein flexibel nutzbares Vollbad mit variabler Größe. Eine faltbare, an der Decke montierte Kleiderstange ergänzt den Bereich praktisch.

Alle Modelle setzen auf Memory-Foam-Matratzen auf Holzlattenrosten. Gepolsterte Wandpaneele mit LED-Leuchten, Handytaschen und eine Tasche an der Rückwand sorgen für Komfort im Detail. Die Wand- und Deckenflächen sind auch hier mit Soft-Touch-Beschichtungen versehen.