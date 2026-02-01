Wohnwagen Unterbodenschutz: Pflege-Tipps und Tricks für einen langlebigen Caravan

Ein funktionierender Wohnwagen Unterbodenschutz schützt die Bodenplatte dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Steinschlag. Besonders bei Caravans mit Holz-Sandwich-Boden ist eine regelmäßige Unterbodenpflege entscheidend, um Fäulnis und teure Folgeschäden zu vermeiden. Worauf es bei Holz- und GfK-Böden ankommt und welche Produkte geeignet sind, erklärt dieser Ratgeber.