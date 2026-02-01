Markenverzeichnis öffnen
Ratgeber
Tipps & Tricks

Wohnwagen Unterbodenschutz: Pflege-Tipps und Tricks für einen langlebigen Caravan

Unterbodenschutz für den Wohnwagen
So pflegen Sie Ihren Caravan richtig

vom Campingprofi seit 1959

Auch der Unterboden braucht Pflege. Wir sagen, wie oft und womit, und zeigen zudem, wie und mit welchem Aufwand er sich im Falle eines Schadens reparieren lässt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.02.2026
Unterbodenschutz Wohnwagen
Foto: mail@ingolfpompe.de

Ein funktionierender Wohnwagen Unterbodenschutz schützt die Bodenplatte dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Steinschlag. Besonders bei Caravans mit Holz-Sandwich-Boden ist eine regelmäßige Unterbodenpflege entscheidend, um Fäulnis und teure Folgeschäden zu vermeiden. Worauf es bei Holz- und GfK-Böden ankommt und welche Produkte geeignet sind, erklärt dieser Ratgeber.

Unterbodenschutz beim Wohnwagen: Schritt für Schritt

Ein intakter Wohnwagen-Unterbodenschutz schützt die Bodenplatte zuverlässig vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischen Belastungen. Besonders bei Caravans mit Holz-Sandwich-Boden ist regelmäßige Kontrolle und gezielte Pflege entscheidend, um Fäulnis und kostspielige Folgeschäden zu vermeiden. Mit etwas Vorbereitung lassen sich ...

