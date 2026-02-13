Gut und günstig oder alter Schrott? Gebrauchte Wohnmobile bis 35.000 Euro

Willkommen bei ihrem Wunschmobil zum Traumpreis: In dieser Preisklasse können Sie gute, günstige Gebrauchte finden. Absolut sicher trifft das zwar nicht zu, im Bereich zwischen 25.000 und 35.000 Euro bietet der Gebrauchtmarkt eine große Auswahl. Sie umfasst mittelalten und teils sogar jüngere Wohnmobile und Campingbusse, die ordentlich erhalten sind – im Gegensatz zur Billig-Preisklasse bis 15.000 Euro.

Wer bis zu 35.000 Euro ausgeben kann, eröffnet sich damit eine Spielwiese für Einsteiger- oder preisbewusste Umsteiger-Modelle. Aktuell finden Sie im Preissegment rund 90 Angebote beim Onlinemarktplatz Caraworld. Es sind keine Schnäppchen mehr, Fehltritte landen Camperinnen und Camper beim Kauf selten.

Natürlich gibt es ältere oder jüngere Wohnmobile in der Angebotsklasse oder welche, die mehr Strecke gemacht haben. Von gebrauchten Wohnmobilen in gutem Zustand zu einem fairen Preis lässt sich jedoch bei den meisten sprechen. Es ist jedoch wichtig, auf die Details zu achten.

Gebrauchte bis 35.000 Euro – typische Modelle Zwischen 8 und 18 Jahre alt sind die meisten Fahrzeuge aus der Liste, mit Kilometerständen zwischen 100.000 und 200.000 Kilometern. Man kann das Preissegment in folgende Untergruppen aufteilen:

Bis 27.000 Euro finden sich ältere oder mittelalte Modelle mit höherem Kilometerstand. Ein Beispiel ist der Chausson Twist 600 Prestige (2007) mit einem Festbett, Klimaanlage und einer Anhängerkupplung ebenfalls gut ausgestattet. Mit dem Hymer Camp CL C-CL 512 (2009) drängt sich aber auch ein gut erhaltener Alkoven mit nur knapp über 100.000 Kilometern Laufleistung in die Preisklasse.

Der Hymer Camp CL war um 2010 ein gefrager Alkoven auf Basis des Ford Transit. Ein Modell aus der Baureihe findet sich auch aktuell in den Angeboten.

Zwischen 27.500 bis 32.000 Euro gibt es einige gepflegte Integrierte und Teilintegrierte. Hier sind einige gute Angebote für Paare zu finden. Teilweise sogar noch recht junge Fahrzeuge, die gut in Schuss sind, wie der Eura Mobil Profila T 590 (2013) für zwei Personen. Etwas älter, aber immer noch top erhalten und für zwei Campende ausgelegt ist der Knaus Van TI 550 MD 2009

Wer mehr als 32.000 Euro auf den Tisch legen will, dem steht eine Auswahl an Campingbussen, die manchmal sogar nur fünf oder sechs Jahre alt sind und gut erhaltenen Wohnmobilen zwischen zehn und 15 Jahren zur Verfügung. Gerade bei den jüngeren Campingbussen, die ab 2020 gebaut worden sind,

Was an dem Preissegment auffällt, ist, dass es für knapp unter 35.000 Euro schon einige gebrauchte Dickschiffe gibt. Liner oder große Alkoven, die zwar etwas älter sind, aber mit gehobener und solider Ausstattung vorfahren. Ein Beispiel ist der Phoenix 720 G (2003).

Solide und Ausstattung mit Abstrichen Wohnmobile in diesem Preissegment bieten meist eine solide Basisausstattung: Gasheizung, Kühlschrank, Nasszelle mit WC und Dusche sowie einen Küchenblock. In einigen Modellen findet Campende sogar schon Hubbetten, die mit zwei zusätzlichen Schlafplätzen. Die meisten dieser Komponenten sind bei den angebotenen Fahrzeugen noch frei von Schäden durch die Langzeitbelastung.

Was zu sehen ist, sind die üblichen Gebrauchsspuren. Kanten und Ecken am Holz sind vermutlich etwas abgestumpft. Der Möbelbau ist nicht mehr ganz modern, wirkt aber noch zeitgemäß. Die weißen Kunststoff-Becken und -Duschen im Bad sind noch weiß und haben keine Patina angesetzt.

Jürgen Barotsch Um 2010 wurden Hubbetten immer häufiger Teil der Ausstattung von Wohnmobilen. Deshalb sind sie in nicht allen, aber einigen gebrauchten Fahrzeugen im Preissegment bis 35.000 Euro zu finden und erweitern das Mobil um zwei Schlafplätze.

Für die Wohnraumtechnik ist wichtig, dass zum Beispiel die Truma-Combi-Heizung um 2007 auf den Markt kam und bis heute verkauft wird. Der Großteil der gebrauchten Fahrzeuge verfügt also über eine Heizungs- und Warmwasseranlage, die modernen Standards entspricht. Eingebunden ist sie in eine funktionale Bordelektronik.

Komfortmerkmale wie drehbare Vordersitze, eine Markise und ein Fahrradträger sind häufig zu finden. Solarmodule auf dem Dach sind kein Standard, in der Altersklasse der Fahrzeuge jedoch relativ häufig als nachgerüstete Zusatzausstattung zu finden.

25.000 bis 35.000 Euro sind zwar viel Geld, der Preisunterschied zwischen gebrauchten Wohnmobilen im Bereich und neuen Modellen mit ähnlicher Ausstattung ist aber auch deutlich. Neue Wohnmobile mit moderner Heizung, robusten Möbeln und modernster Elektronik können oft das Zwei- bis Dreifache kosten, je nach Marke und Modell.

Zustand und Pflege sind die wichtigsten Faktoren Wichtiger als Alter und Kilometerstand ist bei Wohnmobilen in der Regel der Zustand des Wohnraums. Der hängt auch davon ab, wo das Wohnmobil unterwegs war und davon, ob es in Saisonpausen trocken und sicher stand oder auf feuchtem, nicht überdachtem Untergrund.

Bei Fahrzeugen aus der genannten Preisklasse lassen sich oft noch kaum oberflächliche Schäden entdecken. Deshalb sollten Campende beim Kauf genau auf den Aufbau und den Unterboden achten, insbesondere auf Dellen, Rost und Dichtungsrisse. Feuchtigkeit im Innenraum kann ein Hinweis auf undichte Stellen sein. Prüfen Sie das Dach und die Ecken gründlich.

Testen Sie bei der Probefahrt Bremsen und Motorgeräusche. Eine vollständige Fahrzeughistorie und aktuelle Wartungsberichte sind essenziell.

Kaufcheckliste für den Gebrauchtkauf Karosserie : Auf Rost, Dellen und Dichtungsrisse achten.

: Auf Rost, Dellen und Dichtungsrisse achten. Innenraum : Polster und Möbel auf Abnutzung prüfen, Feuchtigkeit testen.

: Polster und Möbel auf Abnutzung prüfen, Feuchtigkeit testen. Technik : Motorgeräusche, Bremsen und alle elektrischen Geräte testen.

: Motorgeräusche, Bremsen und alle elektrischen Geräte testen. Dokumentation : Serviceheft und HU-Berichte einsehen.

: Serviceheft und HU-Berichte einsehen. Ausstattung : Prüfen, ob alle gewünschten Extras wie Markise, Fahrradträger und Klimaanlage vorhanden sind.

: Prüfen, ob alle gewünschten Extras wie Markise, Fahrradträger und Klimaanlage vorhanden sind. Abstellplatz: Den Vorbesitzer nach dem Abstellplatz