Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Zubehör

Campingmöbel für den Selbstausbau: Module für große Transporter wie Sprinter, Ducato & Co.

Camping-Modulmöbel für Transporter
So machen Sie aus Ihrem Transporter ein Wohnmobil

Mit modularen Möbeln können Sie Ihren großen Van in wenigen Handgriffen zum Campingbus umbauen. Ein Marktüberblick.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.02.2026
Als Favorit speichern
re:van MAN TGEmodulares Bauteil
Foto: Dominic Vierneisel

Wer an modulare Camping-Ausbauten denkt, hat meist die Klassiker vor Augen: VW T6, V-Klasse oder Familienvans. Doch die wahre Revolution passiert gerade bei den großen Transportern. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Mercedes Sprinter oder MAN TGE – diese Fahrzeuge waren lange nicht im Fokus der Selbstausbau-Fans. Zu groß, zu unhandlich. Doch das ändert sich.

Seit einigen Jahren drängen immer mehr Hersteller mit cleveren Lösungen auf den Markt. Modulare Systeme, die sich nachrüsten lassen, ohne gleich das ganze Fahrzeug umbauen zu müssen. Der Clou? Sie passen sich an – je nachdem, ob Sie gerade zur Arbeit fahren, einen Wochenendtrip planen oder wochenlang unterwegs sind. Mal ist der Innenraum ein schicker Arbeitsplatz, mal ein gemütliches ...

Mehr zum Thema Möbelmodule