Campingmöbel für den Selbstausbau: Module für große Transporter wie Sprinter, Ducato & Co.

Wer an modulare Camping-Ausbauten denkt, hat meist die Klassiker vor Augen: VW T6, V-Klasse oder Familienvans. Doch die wahre Revolution passiert gerade bei den großen Transportern. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Mercedes Sprinter oder MAN TGE – diese Fahrzeuge waren lange nicht im Fokus der Selbstausbau-Fans. Zu groß, zu unhandlich. Doch das ändert sich.

Seit einigen Jahren drängen immer mehr Hersteller mit cleveren Lösungen auf den Markt. Modulare Systeme, die sich nachrüsten lassen, ohne gleich das ganze Fahrzeug umbauen zu müssen. Der Clou? Sie passen sich an – je nachdem, ob Sie gerade zur Arbeit fahren, einen Wochenendtrip planen oder wochenlang unterwegs sind. Mal ist der Innenraum ein schicker Arbeitsplatz, mal ein gemütliches ...