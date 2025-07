Kompakte Camping-Grills – Praxistests und Marktübersicht

Camping ohne Grill ist für uns kaum vorstellbar. Leider passen die Varianten für Haus und Garten selten neben Stühlen, Tisch und Klapprad in die Heckgarage. Ein kompakter Camping-Grill ist die Lösung. Diese Grills haben ein geringes Packmaß, sind leicht – das ist besonders wichtig bei knappen Zuladungsreserven – und lassen sich schnell auf- und abbauen. Wir haben eine Reihe unterschiedlicher Grills für Ihren Campingtrip getestet.

Gas, Elektro oder Holzkohle? Wir haben alle ausprobiert. Faltgrills mit Gasanschluss gehören genauso zu den von uns ausprobierten Modellen, wie Elektrogrills für den 230-Volt-Anschluss und Outdoor-Kohle-Grills, die zusammengefaltet in kleine Taschen passen. Also Modelle für alle Arten des Campings vom Städtetrip im Wohnmobil, über den Urlaub auf dem Campingplatz im Wohnwagen oder fürs Vanlife.

Kompakte Grills für Camper im Praxistest Die folgenden Geräte sind zwischen 2 und 22 Kilogramm schwer, sind eher kompakt und passen auch in kleinere Campingfahrzeuge.

Abien Magic Grill

Philip Heise Zum Grillen wird auf dem Abien Magic Grill kein Öl benötigt.



Der Abien Magic Grill ist ein minimalistisch designter, 3,1 kg schwerer Elektro-Tischgrill, der nur wenig Stauraum benötigt. Er eignet sich für Camper, die eine spannende, schicke und sehr kompakte Alternative zum klassischen E-Grill suchen.

Unsere Meinung:

Kann dank seiner magnetischen, leicht abnehmbaren Füße platzsparend und sogar vertikal gelagert werden. Wegen der Antihaftbeschichtung der 40 mal 30 cm großen Platte benötigt man zum Grillen kein Öl. Eine spezielle Polymer-Schichtheizung verteilt die Wärme gleichmäßig. Mit durchschnittlich nur 950 Watt lässt sich der Grill mit Wechselrichter oder Powerstation betreiben. Die Temperatur lässt sich in vier Stufen von 100–250 °C einstellen. Beim Reinigen kann die nach IPX6 strahlwassergeschützt Platte direkt abgespült werden; meist reicht schon ein feuchter Lappen, um Rückstände zu entfernen.

Kann nicht: mit großer Haltekraft punkten: Einer der Magnetfüße ist beim Anheben öfter abgefallen.

Preis : ab 249 Euro

: ab 249 Euro Kaufen : Abien Magic Grill bei Amazon.

: Abien Magic Grill bei Amazon. Wertung: empfehlenswert für anspruchsvolle Griller mit Landstromanschluss Cadac-Dometic Safari Chef 30 LP Deluxe

Der Cadac-Dometic Safari Chef 30 LP Deluxe ist ein besonders kompakter Gasgrill, der sich ideal für zwei Personen eignet. Seine Bauweise ist durchdacht: Dank einklappbarer Beine und der mitgelieferten Packtasche lässt sich der Grill komfortabel transportieren und platzsparend verstauen. Bei Bedarf kann er direkt auf dem Campingtisch betrieben werden – ein separater Grilltisch ist nicht erforderlich.

Die beschichtete Grillplatte lässt sich leicht reinigen, ebenso wie die anderen Einzelteile, die bequem ins Spülbecken passen. Besonders praktisch ist die geschlossene Konstruktion: Es gibt keine offenen Zwischenräume, in denen sich kleine Lebensmittelreste verfangen könnten.

Zur Ausstattung zählen zudem modulare Grillaufsätze. Optional ist umfangreiches Zubehör erhältlich, darunter Pizzastein, Pfannen oder spezielle Grillplatten. Damit lässt sich der Safari Chef 30 flexibel erweitern.

Unsere Meinung:

Der Safari Chef 30 punktet mit seiner kompakten, transportfreundlichen Bauweise, der einfachen Reinigung und vielseitigem Zubehör.

Eher für kleinere Portionen geeignet, da er nur eine Hitzezone besitzt und keine Warmhaltefunktion bietet.

Preis: 159,95 Euro

159,95 Euro Gewicht: 5,5 kg

5,5 kg Packmaß: 32 x 32 x 22 cm

32 x 32 x 22 cm Info & kaufen: Cadac Safari Chef 30 LP Deluxe bei Fritz Berger.

Cadac Safari Chef 30 LP Deluxe bei Fritz Berger. Wertung: empfehlenswert für 1–2 Personen Cadac Carrie Chief 40 BBQ

Becker Neuester Cadac – eine Marke, die zu Dometic gehört.

Der Cadac Carrie Chief 40 BBQ ist ein Gasgrill, der einen Feinschliff bekommen hat. Ein Dreibein-Klassiker, der dank reichlich Zubehör vielfältig als Kochstelle einsetzbar ist. Alle Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Der Gasgrill ist eigentlich für alle Anwendungen des Draußenkochens geeignet. Vom Packmaß eher etwas für Camper mit viel Stauraum. Sprich, was für die große Heckgarage.

Unsere Meinung:

Kann: neuerdings alle drei Beine in der Höhe verstellen. Für den Transport lassen sie sich auch abnehmen. Kann ansonsten: grillen, kochen, braten, garen. Mit integrierter Zündung. Kann dank Deckel mit Thermometer auch Gerichte durch indirekte Hitze garen oder warmhalten. Typisch für Cadac ist die Variabilität und die damit einhergehende große Vielfalt an verschiedenen "Kochstellenarten". Basis des Systems ist ein starker Brenner, der von einem Ring mit großem Durchmesser umgeben ist. Hier werden Töpfe, Pfannen oder der Grillrost aufgesetzt. Dieser ist gusseisern-schwer und hochwertig. Genauso die optionale Pfanne (70 Euro).

Kann nicht: beim Packmaß glänzen. Vor allem auch weil die Zusatzpfanne nicht zusammen mit dem Rost unter den Deckel passt. Es gibt zwar gute Taschen dazu, schwer und ausladend bleibt der Cadac trotzdem. Außerdem nervt, dass das Thermometer und andere Teile erst selbst montiert werden müssen.

Preis : 250 Euro für die Basisversion plus Pfanne.

: 250 Euro für die Basisversion plus Pfanne. Bewertung : empfehlenswert für CamperInnen mit viel Stauraum.

: empfehlenswert für CamperInnen mit viel Stauraum. Info & kaufen: Cadac Carrie Chief 40 BBQ bei Fritz Berger.

Cadac Grill-Standbein Leg-Leveller

Christian Becker Grillvergnügen auch auf unebenem Untergrund macht der Leg-Leveller möglich.

Mit dem Aufsatz hat man ein Cadac-Grillstandbein, um die Höhe des Grills zu variieren. Der Aufsatz ist für die Grillmodelle Cadac Carri Chef und Grillo Chef nutzbar.

Unsere Meinung:

Kann: dabei helfen, den Grill auf unebenem Boden zu nivellieren. Für die beiden Grillvarianten gibt es je ein speziell auf die Standbeine angepasstes Modell. Die Montage dauert rund eine Minute und der benötigte Schraubendreher liegt dem Produkt bei. Mittels einer Flügelschraube kann dann das Grillbein um bis zu drei Zentimeter angehoben werden. Dank großer Metallplatte steht der Grill auch auf weichem Untergrund stabil. Besonders praktisch ist die Möglichkeit des Nivellierens beim Einsatz der optionalen Cadac Paella-Pfanne oder Plancha, damit Fett und Öl sich nicht in einer Ecke sammeln.

Kann nicht: für andere Grills verwendet werden. Auf manchen Untergründen bräuchte man zwei Leg-Leveller, um den Grill wirklich waagerecht zu bekommen. Stellt man den Grill abends weg, sollten Sie sich die Position markieren, so lässt sich das Nivellieren am nächsten Tag sparen.

Preis : 10,95 Euro für die jeweilige Grillvariante

: 10,95 Euro für die jeweilige Grillvariante Kaufen: Cadac Grillstandbein Leg-Leveller bei Fritz Berger. Fire-Q Klappgrill

Der Fire-Q lässt sich auf kleinstem Raum verstauen und wird nach dem Grillen zur Feuerschale – welcher Camper wünscht sich das nicht? Zerlegt passt der Reisegrill in jedes Wohnmobil oder sogar in eine Fahrradsatteltasche. Aufgebaut hat der Fire-Q eine Grillfläche von 28 x 28 Zentimetern. Genug für ein Essen mit vier bis fünf Personen. Den ausführlichen Test des Fire-Q Klappgrill lesen Sie hier.

Nomadiq Gas BBQ Model 3.0

Der Nomadiq Gas BBQ Model 3.0 ist eine Weiterentwicklung des handlichen, tragbaren Gasgrills, den wir bereits letztes Jahr testen durften. Trotz seines geringen Packmaßes überzeugt er mit zwei großen Grillflächen. Damit eignet er sich hervorragend für Camper, die auch mal für mehrere Personen grillen möchten.

Beide Grillseiten lassen sich separat steuern, was eine gezielte Temperaturregelung ermöglicht – ideal, um verschiedene Speisen gleichzeitig zu garen oder fertiges Grillgut warmzuhalten. Der Grill wird mit robustem Tragegriff und gepolstertem Schultergurt geliefert, was ihn besonders transportfreundlich macht.

Die Grillplatten lassen sich unkompliziert entnehmen und austauschen. Die Reinigung erfordert allerdings etwas mehr Aufwand: Neben den Grillplatten sollte auch das Gehäuse gesäubert werden, wofür teilweise Werkzeug nötig ist. Aufgrund der Größe passt der Grill zudem nicht in jedes Spülbecken.

Die Verbesserungen des Nomadiq Gas-Grills sind minimaler Natur und fügen sich gut in das Gesamtbild. Nach wie vor finden wir den Nomadiq-Gasgrill eine empfehlenswerte Investition für Viel-Griller und variable Gruppen.

Unsere Meinung:

Der Nomadiq Gas BBQ 3.0 überzeugt mit großer Grillfläche, zwei individuell regulierbaren Temperaturzonen und guter Transportfähigkeit.

Allerdings verlangt er bei der Reinigung mehr Zeit und passt nicht in jede Spüle.

Preis: 299,95 Euro

299,95 Euro Gewicht: 5,6 kg

5,6 kg Packmaß: 40 x 36 x 16 cm

40 x 36 x 16 cm Info & kaufen: www.nomadiqbbq.com Nomadiq Gas BBQ (Vorgängermodell)

Andreas Becker Viel Zubehör: Wechselplatten, Neopren-Hülle mit Tragegurt, Grillmatte, Unterlage, Lappen, Kartuschenset, Adapter für 11kg-Gasflasche und Kühlrucksack.



"BBQ Everywhere!", ist das Motto des Nomadiq. Der kompakte Gasgrill wurde dafür entwickelt, überall und jederzeit schnell einsatzbereit zu sein. Aufklappen und Gas anschließen – entweder an eine übliche Gasflasche aus dem Wohnmobil oder für den Strandbesuch an eine kleine Kartusche – dauern nur wenige Sekunden. Zwei Abtropfpfännchen aus Hartplastik finden über Einkerbungen am Standfuß Halt. Das Grill-Vergnügen kann schnell beginnen.

Dank der beiden Flügel, die unabhängig voneinander reguliert werden, grillt auf einer Seite beispielsweise das Gemüse, während auf der anderen Seite Würstchen und Grillkäse brutzeln. An das Frühstück ist dank des vielseitigen Zubehörs ebenfalls gedacht: Während auf den Einsatzplatten auf einer Seite die Pancakes backen, brät auf der anderen der Speck.

Andreas Becker Dank des optionalen Trageriemens und der Neoprentasche ist der Grill sehr mobil und gut geschützt.



Für das Picknick am Strand macht ein Trageriemen den Nomadiq zur stylischen Handtasche. Zubehör wie der Kühlrucksack und der schicke Neopren-Überzug sehen nicht nur gut aus, sondern zeigen auch in der Praxis einen hohen Nutzwert. Wer den Grill vom Camper an den Strand tragen will, muss wissen: 6 kg wiegt der tragbare Grill. Das ist akzeptabel, jedoch kaum für längere Strecken zu Fuß geeignet, trotz des bequemen Tragegurts.

An die Wärmeverteilung der Platten über den dreieckigen Flammrohren muss man sich erst gewöhnen. Kennt man die Hitze-Zonen, erwartet einen ein vollumfängliches Grillerlebnis. Zu bemängeln bleibt die äußere Lackierung, die schon nach wenigen Durchgängen kleinere Schäden im Bereich des Verschlusses aufweist, und die Reinigung ist, wie bei vielen Grills, nicht einfach. Klappt man den Grill über Nacht zusammen, ohne ihn zu reinigen, läuft übriger Schmodder durch die Füße auf den Tisch. Die kleinen Abtropfschalen haben uns hier jedoch überrascht. Das überschüssige Öl sammelt sich beim Grillen präzise darin. Nur verlieren sollte man sie nicht.

Unsere Meinung:

Für vier bis sechs Griller

Getrennte Hitzeregulierung

Teilweise spülmaschinengeeignet (Platten)

Kompakte Größe und praktischer Tragegriff

Muss auseinander gebaut werden für eine vollständige Reinigung.

Reinigung des Korpus benötigt viel Platz

Recht schwer und klapprig (nicht für lange Fußwege)

Kleine Teile gehen leicht verloren

Preis : 280 Euro, im Set mit Zubehör bis 630 Euro

: 280 Euro, im Set mit Zubehör bis 630 Euro Kaufen : Nomadiq Gasgrill bei Camping Wagner.

: Nomadiq Gasgrill bei Camping Wagner. Wertung: empfehlenswert für Design-LiebhaberInnen und variable Gruppen Skotti Grill Max

Holger Schwarz Skotti Grill Max

Der Skotti Grill Max ist ein Grill, der aus insgesamt 14 Einzelteilen aus Edelstahl besteht, die zu einer Grillfläche von 40 mal 30 Zentimetern zusammengesteckt werden. Perfekt geignet ist er für Grill-Fans, die nicht nur mit Gas grillen wollen – denn der Skotti Grill Max kann auch mit Grillkohle oder Holz angefeuert werden.

Kann: Grillgut für etwa vier Personen grillen – und damit doppelt so viel wie sein kleiner Bruder, der Skotti Grill. Dank Zwei-Zonen-Grillfläche lässt sich die Hitze individuell steuern. Gut: Der Rost ist so gestaltet, dass auch kleineres Grillgut nicht nach unten fällt. Dank optionalem Adapter kann der Skotti an der Gasflasche aus dem Campingbus angeschlossen werden. Nach dem Gebrauch wird der Grill in seine Einzelteile zerlegt und kommt in die robuste, flache Packtasche. Mit 6,2 Kilogramm (inklusive Tasche) allerdings kein Leichtgewicht.

Kann nicht: auf ganzer Linie überzeugen, deshalb gibt es auch nur den Daumen zur Seite. Grund: Das Zusammenbauen der Steckteile ist etwas hakelig. Zum Anzünden benötigt man ein Feuerzeug oder Streichholz, einen Piezozünder gibt’s leider nicht. Die Temperaturregler sind sehr filigran und damit nicht optimal zu bedienen. Und: Eingebranntes Fett lässt sich vom Rost und den Auffangblechen am Boden nur mit Mühe beseitigen.

Preis : 349 Euro

: 349 Euro Gewicht : 6 kg mit Tasche

: 6 kg mit Tasche Bewertung : empfehlenswert für sehr schmale Stauräume.

: empfehlenswert für sehr schmale Stauräume. Kaufen: Hier können sie den Skotti Grill Max bestellen. Tefal Optigrill 4 in 1

Timo Großhans Damit der Grill den voreingestellten Gargrad automatisch trifft, sollte das Fleisch mindestens vier Zentimeter dick sein. Dünnere Stücke gart man besser manuell.



Mit Camping hat der Optigrill 4in1 erst mal wenig am Hut, zumal das 230-V-Gerät fast sieben Kilogramm schwer ist. Weil er mehrere Funktionen in sich vereint und als Backofen funktioniert, ist er für Camper dennoch eine Überlegung wert. Im Kontaktgrill-Modus erkennt er die Dicke des Grillguts und mit seinen 9 Vorwahlprogrammen soll automatisch der gewünschte Gargrad erreicht werden.

Beim Fleisch gelingt das allerdings erst ab 4 Zentimeter Dicke, darunter wird das Steak zu durch. Der Optigrill lässt sich aufgeklappt verwenden und so bekommen Reisende einen Barbeque-Tischgrill mit zwei Grillplatten. Wer eine Grillfläche durch die Ofenschale ersetzt, erhält einen offenen Bräter. Zum Backofen wird das Gerät durch Umklappen der oberen Hälfte über die Ofenschale. Wir haben das mit Lasagne ausprobiert. Das Ergebnis ist gut, aber nicht perfekt, denn die Überbackfunktion eines modernen Ofens erreicht er nicht so ganz.

Und was ist mit Pizza, Pommes oder Toast Hawaii? Geht alles ganz ordentlich. Wer solche Gerichte im Campingurlaub selbst zubereiten mag, kann dafür den Optigrill 4in1 verwenden – und hat zudem einen Tischgrill und Sandwichmaker. Beschichtung, Form und Handling sind top.

Unsere Meinung:

Der Grill lässt sich ganz aufklappen und – statt mit der Schale – auch mit zwei Grillplatten benutzen.

Die Farbe markiert den aktuellen Gargrad. Ganz darauf verlassen sollte man sich nicht.

Neun Vorwahlprogramme gibt es für verschiedene Fleisch- und Fischsorten sowie Sandwiches.

Ganz wie daheim gelang die Lasagne nicht. Unten etwas dunkel und oben zu wenig überbacken.

Kostet : ab 200 bis 270 Euro

: ab 200 bis 270 Euro Kaufen: Hier können Sie den Tefal-Grill direkt kaufen.

Hier können Sie den Tefal-Grill direkt kaufen. Bewertung: empfehlenswert Haus und Camper

Vinur kompakter Klappgrill

Alisa Bielicke Der Vinur-Klappgrill wird sehr heiß. Deshalb sollte der Grill immer auf einer feuerfesten Unterlage stehen.



Der Vinur ist ein leichter, kompakter, zusammenklappbarer Grill aus Edelstahl mit Transporttasche. Er ist perfekt für die Zubereitung von Steaks, Fisch, Grillkäse und -gemüse vor dem Reisemobil oder unterwegs bei einem Picknick.

Unsere Meinung:

Kann: platzsparend im Fahrzeug verstaut werden. Hierzu lässt sich der 2,7 Kilogramm schwere Vinur Klappgrill auf ein Packmaß von 29,9 mal 21 mal 5,2 Zentimetern bringen. Als Verschluss im zusammengeklappten Zustand dient eine Edelstahlspange, die zugleich die Funktion einer Grillzange übernimmt. Beim Grillen wird der Vinur ordentlich heiß, wobei sich die Hitzeverteilung unter dem zweiteiligen Rost als sehr gleichmäßig erweist. Der Klappgrill ist spülmaschinengeeignet und lässt sich so nach dem Urlaub ohne großen Aufwand wieder gründlich reinigen.

Kann nicht: auf brennbarem Untergrund benutzt werden. Der Grill wird sehr heiß. Da die Kohleschale nur wenige Zentimeter über dem Boden liegt, können sich Laub und Gras darunter entzünden. Nach Rücksprache mit dem Hersteller arbeitet man wohl bereits an einer hitzebeständigen Unterlage. Zudem eignet sich die Verschlussspange nur bedingt als Grillzange, und beim Transport in der Tasche klappert der Grill ziemlich stark.

Preis: Kostet ab 109,75 Euro inklusive Kohleeinsatz, Grillzange, zwei Rosten und Tasche.

Kostet ab 109,75 Euro inklusive Kohleeinsatz, Grillzange, zwei Rosten und Tasche. Wertung : empfehlenswert für schmale Stauräume

: empfehlenswert für schmale Stauräume Info & kaufen: Vinur kompakter Gasgrill bei Amazon. Weber Traveler

Der Weber Traveler ist ein mobiler Gasgrill, der sich ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Roadtrips oder Picknicks eignet. Mit seiner robusten Bauweise, darunter porzellanemaillierte Gusseisen-Grillroste für gleichmäßige Hitzeverteilung, bietet er sowohl Qualität als auch Komfort. Der Grill lässt sich dank eines hydraulischen Klappmechanismus mühelos auf- und abbauen und ist im zusammengeklappten Zustand einfach zu transportieren. Mit einer Grillfläche von 63,5 x 34,3 cm und einem großen Seitentisch bietet er genügend Platz für verschiedene Grillgerichte. Die Reinigung wird durch eine herausnehmbare Fettauffangschale erleichtert. Außerdem zeichnet siche der Grill durch eine effiziente Gasnutzung aus, wobei für längere Grillabende der Einsatz einer Gasflasche empfohlen wird. Trotz seines Gewichts von 22 kg bleibt der Weber Traveler durch seine Rollkonstruktion gut transportierbar.

Unsere Meinung:

Kann mit seinem hydraulischen Gestell schnell auf- und abgebaut werden und durch die Rollen einfach bewegt werden. Die hochwertigen Gusseisenroste überzeugen bei Grillen ebenso wie die leichte Reinigung.

Die kleine Gaskartusche ist schnell leer.

Preis: ab 380 Euro

ab 380 Euro Gewicht ; 22 kg

; 22 kg Packmaß :

: Info & kaufen : Den Weber Traveler hier bei Obi kaufen.

Den Weber Traveler hier bei Obi kaufen. Wertung: empfehlenswert für Gelegenheitsgriller Marktübersicht: weitere tragbare Camping-Grills Hier zeigen wir weitere Grillgeräte, die sich fürs Camping eignen.

Cadac E-Braai 40 FS

Mit der Übernahme von Cadac stieg Dometic in diesem Jahr in den Markt für Outdoor-Kochgeräte ein. Seither vertreibt der internationale Zubehör-Gigant Grills und Co. unter dem Namen "Cadac Dometic". Neu im Sortiment ist der 2-Cook Pro Deluxe, ein zweiflammiger Campingkocher mit nur fünf Kilogramm Gewicht. Angefeuert wird der Gaskocher via Piezozündung. Die im Lieferumfang enthaltenen Platten machen aus dem 155 Euro teuren 2-Cook Pro Deluxe einen Grill.

cadac Ab 2023 erhältlich: Der E-Braai 40 FS ist ein formschöner elektrischer Grill mit abnehmbaren Holzbeinen.

In das Jahr 2023 startet Cadac Dometic mit einer weiteren Neuheit. Den beliebten Citi Chef 40 FS, ein Gasgrill auf hölzernen Beinen, wird es in einer elektrischen Version geben. Der neue E-Braai 40 FS kommt mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern und einer elektrischen 2,3-kW-Heizspirale. Die Temperatur behält man über eine digitale Anzeige im Blick.

Preis : ab 289 Euro

: ab 289 Euro Gewicht : 8 kg

: 8 kg Kaufen: Hier können Sie den Cadac E-Braai 40 FS bei unserem Partnershop bestellen. Cadac Safari Chef 30 Der kleine Safari hat einen Durchmesser von rund 30 cm und eine Grillfläche von rund 28 cm. Praktisch sind die drei klappbaren Füße; dank ihnen nimmt der Gasgrill nur wenig Platz im Stauraum ein.

CADAC Safari Chef 30

Es gibt verschiedene Varianten für den Betrieb mit Gaskartuschen oder zum Anschluss an normale Fünf- oder Elf-Kilo-Flaschen. Wer den Safari-Grill an einer Außengassteckdose betreiben möchte, sollte darauf achten, dass die 30-mbar-Variante zu kaufen.

Mit zahlreichen optionalen Zubehörteilen wie Pizzastein oder Paellapfanne mutiert der Winzling zur praktischen Außenküche.

Preis : ab 125 Euro

: ab 125 Euro Gewicht : 3,5 kg

: 3,5 kg Kaufen: Hier können Sie den Grill bei unserem Partnershop Camping Wagner direkt bestellen. Campingaz Attitude 1200 2go

Der gasbetriebene Tischgrill mit einem Brenner hat eine Leistung von 2,4 kW. Mit 59 x 47 x 61 cm und 13 kg Gewicht ist er der größte und schwerste Grill dieser Sammlung. Dafür ist der Tischgrill mit seiner Rostfläche von 48 x 26 cm auch für reichlicheres Grillgut ausgelegt.

Campingaz Attitude 1200 2go

Ein Thermometer im Deckel hilft bei der Hitzeregulierung. Fett wird in einer ausziehbaren Schale aufgefangen, die leicht zu reinigen ist. Der Attitude 1200 2 Go ist für den Betrieb mit Gaskartuschen ausgelegt; eine CV-470-Plus-Kartusche von Campingaz soll für rund zwei Stunden Grillvergnügen ausreichen. Den Grill gibt es in Schwarz und in Grau.

Preis : 219 Euro

: 219 Euro Gewicht : 13 kg

: 13 kg Kaufen: Hier können Sie den Grill bei unserem Partnershop Camping Wagner direkt bestellen. Cazal Portable compact Grill

Ein richtiger Klappfix unter den Grills ist der Cazal Portable Compact Grill von Outwell. Zusammengelegt ist der Holzkohlegrill nur vier Zentimeter dick. Zum Grillen klappt man den Stahlgrill einfach auf, legt den Kohlerost ein und den zweiteiligen Rost obenauf.

Cazal Portable compact Grill

Der Cazal ist 30 mal 29 mal 29 Zentimeter groß (B x T x H). Für den Transport steckt man die Roste hochkant zwischen die Hälften und klappt den Grill zusammen. An zwei Grifflöchern lässt sich der Cazal transportieren.

Preis : ab 46 Euro

: ab 46 Euro Gewicht: 2,1 kg

2,1 kg Kaufen: Hier können Sie den Grill bei unserem Partnershop Camping Wagner direkt bestellen. Cobb Deluxe 30 mbar

Den Cobb-Grill gibt es in verschiedenen Varianten für Gas oder Kohlebetrieb. Der Deluxe 30 mbar ist speziell für den Anschluss an die Außengassteckdose gedacht und arbeitet mit 30 mbar Gasdruck.

Cobb deluxe 30 mbar

Der Edelstahlgrill mit spülmaschinenfester Ausstattung hat einen Durchmesser von 30 cm und eine Höhe von 40 cm. Er kann Temperaturen von 300 Grad erreichen. Dabei bleibt die Außenhülle kühl, und so kann er auch auf dem Tisch betrieben werden.

Preis: ab 284 Euro

ab 284 Euro Gewicht : 4 kg

: 4 kg Kaufen: Hier können Sie den Grill bei Amazon direkt bestellen. Fennek 2.0

Als komplette Barbecue-Station mit Grill, Deckel, Bodenblech und Tasche ist der Fennek 2.0 am Start. Der Edelstahlgrill wird mit Holzkohle befeuert und verfügt über einen höhenverstellbaren Grillrost mit 37,6 mal 24,3 Zentimeter Fläche. Außerdem rüstet Fennek den zusammensteckbaren 2.0 mit Kohleblech und -rost aus.

Fennek Grill, Deckel, Bodenblech und Tasche sind im Lieferumfang des Fennek 2.0 enthalten.

Beigelegt sind zwei Griffe, um den Rost vom Grill zu heben. Die dienen zudem als Flaschenöffner und zusammengesteckt als Grillzange.

Der Grill ist 39,3 mal 25,6 mal 31,3 Zentimeter groß (L/B/H). Die Packhöhe beträgt 2,7 Zentimeter.

Preis: 170 Euro als Set, 100 ohne Tasche

170 Euro als Set, 100 ohne Tasche Gewicht : 6 kg

: 6 kg Kaufen: Hier können Sie den Grill bei unserem Partnershop Camping Wagner direkt bestellen. Fritz Berger Koffer-Gasgrill

Grillen & kochen kann man mit dem Drei-Flammen-Koffer-Gasgrill von Fritz Berger sogar gleichzeitig. Hierzu ist der Standgrill mit einer rostfreien Kochplatte und einem leicht zu reinigenden 54 mal 24 Zentimeter großen Grillrost ausgestattet. Zudem lassen sich in die aus Stahlblech gefertigten Seitenteile Fleischklammern einhängen.

Fritz Berger Um einen Drei-Flammen-Koffer-Gasgrill handelt es sich bei diesem Grill von Fritz Berger.

Zum platzsparenden Verstauen gehört ein Stahlblechkoffer mit 63 mal 30 mal 12 cm zum Lieferumfang. Aufgebaut misst Grill 45 mal 90 mal 75 Zentimeter (B/H/T).

Preis : ab 119 Euro

: ab 119 Euro Gewicht: 10 kg

10 kg Kaufen: Hier können Sie den Fritz Berger Koffer-Gasgrill direkt kaufen. Holiday Travel

Grillen im Laptopformat – Mit dem Holiday Travel ist das möglich. Der geschlossene Koffer misst 37 mal 24 mal 8 Zentimeter. Für leichten Transport bringt der Hersteller an den aufklappbaren Seitenteilen Bügelgriffe an. So lässt sich der Grill wie eine Laptoptasche tragen.

Outwell Der Grill Holiday Travel lässt sich wie eine Laptoptasche tragen.

Die Grillfläche des Holiday Travel ist 33 mal 20 Zentimeter groß. Zum Grillen klappt man den Koffer auf und setzt die innen liegende Holzkohle-Kammer samt Rost auf die beiden Seitenteile. Dann noch den Rost zur Seite klappen und Holzkohle einfüllen.

Preis: ab 65 Euro

ab 65 Euro Gewicht : 2,5 kg

: 2,5 kg Kaufen: Hier können Sie den Grill bei unserem Partnershop Camping Wagner direkt bestellen. Lotus Grill Classic

Den Classic gibt es aktuell in sieben Farben, er gehört zu den Gebläsegrills. Ein Lüfter unter dem Kohlebehälter sorgt für schnelle und regulierbare Hitze. Die Außenhülle wird während des Grillens nicht heiß, und so kann der Classic auch bedenkenlos auf dem Tisch stehend verwendet werden.

Lotus Grill Classic

Vorteil dieses Grills ist, dass er oft auch an Orten benutzt werden kann, wo Holzkohlegrillen eigentlich verboten ist, da es keinen Funkenflug gibt. Außerdem ist er sparsam im Kohleverbrauch.

Der Grill hat einen Durchmesser von ca. 35 cm oben und 26 cm unten. Der Grillrost hat einen Durchmesser von 32 cm.

Preis : UVP 179 Euro

: UVP 179 Euro Gewicht : 3,7 kg

: 3,7 kg Kaufen: Hier können Sie den Grill bei unserem Partnershop Camping Wagner direkt bestellen. Knister Grill Premium

Der Knister Grill Premium ist perfekt, wenn spontan Gäste zum Essen auftauchen. Warum? Weil er sich in der Länge ausziehen lässt. So wächst die anfängliche Grillfläche von 28 mal 20 Zentimeter (L/B) auf 49 Zentimeter.

Knister Grill In der Länge ausgezogen werden kann der Knister Grill Premium.

Der aus Edelstahl gefertigte Grill steht auf zwei herunterklappbaren Bügeln, die hochgeklappt als Tragebügel dienen. Knister Premium ist 33 Zentimeter mal 40/62 Zentimeter mal 26 Zentimeter groß (H/L/B) und spülmaschinenfest.

Preis : ab 199 Euro

: ab 199 Euro Gewicht: 4,5 kg

4,5 kg Kaufen: Hier können sie den Knister Grill Premium bestellen. Primus Kuchoma

Vollgas für den Kuchoma von Primus. Denn es ist quasi Wurst, ob eine 220-g-Kartusche oder eine 11-Kilo-Gasflasche den transportablen Grill befeuert. Entzündet wird per Knopfdruck mit Piezo-Funken, für gleichmäßige Hitze sorgt ein horizontales Brennrohr mit 2.500 Watt Leistung.

Primus Der Kuchoma wiegt 4,6 Kilogramm.

Grillrost mit Keramik-Antihaftbeschichtung und Edelstahl-Tropfschale sind abnehmbar und spülmaschinenfest. Der Kuchoma ist 44 x 30,6 x 15,6 Zentimeter groß.

Preis: ab 219 Euro

ab 219 Euro Gewicht : 4,6 kg

: 4,6 kg Kaufen: Hier können sie den Primus Kuchoma bestellen. Una Grill

Stylisch unterwegs ist man mit dem Una Grill. Beim Kauf hat man die Wahl unter fünf Farben: Türkis, Cremeweiß, Blau, Dunkelgrau und Rot. Zum Grillen wird der Deckel abgenommen und als Standfuß unter den Korpus gesteckt.

UNA Grill Der Grill wird mit Holzkohle befeuert und ist spülmaschinenfest.

Befeuert wird der Una mit Holzkohle. Besonders praktisch: Beim Transport verschließt der Deckel den Grillrost vollständig. So bleibt die Kleidung auch dann sauber, wenn der wie ein Henkelmann am Lederriemen hängende Grill gegen das Hosenbein stößt.

Der Una ist 43 mal 16 mal 9 Zentimeter groß, aus Edelstahl und spülmaschinenfest.

Preis : 129 Euro

: 129 Euro Gewicht: 3,7 kg

3,7 kg Kaufen: Hier können sie den Una Grill bestellen. Weber Smokey Joe Premium

Den kompakten Holzkohlegrill gibt es in sieben verschiedenen Farben. Der umlaufende Metallbügel fixiert gleichzeitig den Grilldeckel, und so ist der Smokey Joe einfach zu transportieren. Außerdem fungiert der Bügel auch als Deckelhalter beim Grillen. So hat man entweder die Hände zum Wenden des Grillguts frei, oder der Deckel dient als Windschutz.

Weber Smokey Joe Premium

Die Grillmaße: ca. 36 x 43 x 42 cm (B x H x T). Mit drei Lüftungsöffnungen lässt sich die Glut und damit die Hitze gut regulieren. Ein Hitzeblech verhindert, dass der Deckelgriff zu heiß wird.