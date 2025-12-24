4 Wohnwagen mit Klappbett: kompakte Modelle von Knaus, LMC und Tabbert

Wer im Urlaub häufig den Standplatz wechselt, schätzt die Vorteile eines kleinen und handlichen Wohnwagens. Abstriche bei Platz und Komfort möchte aber trotzdem keiner machen. Eine Lösung sind Wohnwagen mit Klappbett. Diese Betten verschwinden bei Nichtgebrauch in der Wand und werden nur dann über die Sitzgruppe geklappt, wenn sie wirklich gebraucht werden.

Ein wichtiger Vorteil der Klappbetten gegenüber klassischen Hubbetten, die unter der Decke hängen: Ein Klappbett schränkt die Stehhöhe im Wohnwagen nicht ein und verdeckt auch nicht die Dachluke. Dafür verdeckt das Klappbett natürlich ein etwaiges Seitenfenster in der Wand, in die das Bett geklappt wird – kein Vorteil ohne Nachteil.

Knaus Yaseo 340 PX und 500 DK Den Yaseo hat Knaus eigenen Angaben zufolge extra mit Blick auf kompakte und elektrische Zugfahrzeuge entwickelt. Beide Grundrisse – der 5,49 Meter kurze 340 PX und der 7,29 Meter lange 500 DK – setzen auf das platzsparende Klappbett, das über die großzügigen Face-to-Face-Sitzgruppen mit ihren gemütlichen Längssofas klappt. Im kurzen Yaseo 340 PX klappt das Bett aus der Rückwand, im Yaseo 500 DK ist die Schlafstätte in der Bugwand untergebracht.

Hersteller Das Bett im kurzen Yaseo 340 PX klappt aus der Rückwand über die Sitzgruppe.



Im CARAVANING-Test überzeugte das Klappbett im Yaseo 500 DK mit Größe und Komfort – es steht einem festen Bett kaum nach. Auch die großzügige Sitzgruppe, die das platzsparende Klappbett ermöglicht, überzeugte. Im Vergleich zu größeren Familiencaravans erfordert das Konzept jedoch Kompromisse. Zudem ist der Yaseo weder besonders leicht, noch günstig.

Technische Daten Yaseo 340 PX Gesamtlänge/-breite/-höhe: 5,49/2,20/2,60 m

5,49/2,20/2,60 m Masse fahrbereit: 913 kg

913 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1100 kg

ab 1100 kg Grundpreis: 23.860 Euro Technische Daten Yaseo 500 DK Gesamtlänge/-breite/-höhe: 7,29/2,20/2,60 m

7,29/2,20/2,60 m Masse fahrbereit: 1193 kg

1193 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1400 kg

ab 1400 kg Grundpreis: 29.990 Euro

LMC Style 400 F Der keine sechs Meter lange Style 400 F von LMC präsentiert sich als wahres Multitalent. Aus der Heckwand klappt ein bequemes Doppelbett für zwei Personen. Ist das Bett verstaut, gibt es richtig viel Platz auf den beiden Längssofas und am großen Tisch. Den Bugausbau teilen sich Küche und Bad.

Besonders clever: LMC bietet als Option ein Aufstelldach mit zwei weiteren Schlafplätzen an. So wird der kleine Wohnwagen zur familientauglichen Zwei-Zimmer-Wohnung. Oder das Paar übernachtet im Dachbett und spart sich das Aus- und Einklappen des Bettes im Wohnzimmer.

Hersteller Aus der Heckwand klappt ein bequemes Doppelbett für zwei Personen.



Im CARAVANING-Test gefiel gerade diese Möglichkeit eines zweiten Schlafzimmers außerordentlich. Auch die Bewegungsfreiheit im Wohnraum dank des raumsparenden Klappbetts überzeuge. Abzüge gab es für den nicht abgedichteten Toilettenschacht und den einfachen Deckel des Deichselkastens, der mit dem Fahrradträger kollidiert.

Technische Daten LMC Style 400 F Gesamtlänge/-breite/-höhe: 5,83/2,33/2,61 m

5,83/2,33/2,61 m Masse fahrbereit: 1022 kg

1022 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1300 kg

ab 1300 kg Grundpreis: 19.900 Euro Tabbert Pantiga 390 WD Der Tabbert Pantiga 390 WD setzt im Prinzip auf den gleichen Grundriss wie der LMC Style. Da der Wohnwagen aber insgesamt etwas länger ist, fällt die Sitzgruppe mit den beiden Längssofas im Pantiga noch größer aus. Küche und Bad teilen sich auch hier den Bug. Eine Option auf ein Schlafdach bietet Tabbert hingegen nicht – der 390 WD richtet sich an Paare.

Markenzeichen des Pantiga sind die extragroßen Seitenfenster. Löblich: Auch in der Heckwand baut Tabbert ein Fenster ein. Es kommt zum Vorschein, wenn das Bett in Schlafposition heruntergeklappt ist. Dazu gibt’s noch eine große Dachluke – viel mehr Licht und Luft kann ein kleiner Wohnwagen kaum bieten.

Hersteller Das Bettzeug kann im Pantiga direkt mit dem Bett in die Wand geklappt werden.



Im CARAVANING-Test punktete der Pantiga 390 WD mit diesem Konzept als kleines Raumwunder und mit exzellentem Schlafkomfort. Da man aber konzeptbedingt entweder Sitzgruppe oder Bett nutzen kann, bleibt einem häufiges Hin- und Herräumen nicht erspart. Immerhin: Das Bettzeug kann mit dem Bett in die Wand geklappt werden. Aktuell bietet Tabbert die besonders gut ausgestattete Finest Edition an.

Technische Daten Tabbert Pantiga 390 WD Gesamtlänge/-breite/-höhe: 6,22/2,32/2,60 m

6,22/2,32/2,60 m Masse fahrbereit: 1201 kg

1201 kg Zulässige Gesamtmasse: ab 1400 kg

ab 1400 kg Grundpreis: 27.730 Euro