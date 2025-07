Tiny-House-Wohnwagen aus Polen: Niewiadow Villetta 780

Mit dem Villetta 780 stellt Niewiadow in Polen schon 2024 einen Wohnwagen vor, der sich von der Masse abhebt. 2026 soll der ungewöhnliche Caravan jetzt auch nach Deutschland kommen. Eine gute Gelegenheit sich den Riesen einmal anzusehen.

Der fast 8 Meter lange Caravan mit Tiny-House-Anmutung verzichtet außen bewusst auf Rundungen oder dekorative Schürzen-Elemente. Stattdessen dominieren gerade Linien, schlichte Kanten und ein sachlicher Look mit Giebeldach. Eine Erscheinung, die man zuletzt beim Hobby Landhaus-Caravan gesehen hat – der heute aber nicht mehr im Handel ist. Auch im Innenraum des Villetta 780 herrscht funktionale Klarheit: Der Auf- und Ausbau erinnert eher an eine kompakte Ferienwohnung als an ein klassisches Freizeitfahrzeug.

Trotz seiner markanten Tiny-House-Optik ist der Villetta 780 als zugelassener Straßenanhänger konzipiert. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.500 Kilogramm und einem Leergewicht von rund 2.320 Kilogramm eignet er sich für flexible Standortwechsel – ganz ohne Sondergenehmigung. Mit 2,55 m Außenbreite reizt er dabei jedoch das Maximum aus. Für häufiges Reisen auf europäischen Straßen ist er also nicht ausgelegt. Die sechs Zentimeter starken Wände und das ebenso gedämmte Dach machen ihn nach Herstellerangabe auch für den Ganzjahreseinsatz tauglich.

Wohnraum mit klarer Gliederung

Niva-Power GmbH Der Grundriss ist der einer langen Drei-Zimmer-Wohnung: Schlafzimmer, Wohnraum + Küche, Kinderzimmer und Bad.



Das Innenraumkonzept folgt einem stringenten Aufbau: Ein zentraler Flur verbindet die einzelnen Bereiche miteinander. Im mittleren Teil befindet sich der Wohn- und Küchenbereich. Dieser nimmt rund 6,4 Quadratmeter ein und bietet Platz für eine Sitzgruppe mit Tisch, die sich bei Bedarf zu einem 1,60 × 2,15 Meter großen Doppelbett umwandeln lässt. Die Küchenzeile ist mit einem zweiflammigen Elektrokochfeld, einem 90-Liter-Kompressorkühlschrank und Spüle ausgestattet.

Im hinteren Bereich liegt das große Schlafzimmer mit einem fest installierten Doppelbett (1,45 × 2,00 Meter) und Stauraum in Form von Oberschränken. Am anderen Ende des Caravans schließt sich der separate Kinderbereich an. Hier finden zwei Etagenbetten (0,75 × 1,90 Meter) samt eigenem Kleiderschrank Platz. Die Raumaufteilung ist kompakt, aber durchdacht. Das Bad, etwa 2,2 Quadratmeter groß, enthält eine Duschkabine, Waschbecken, Toilette und – ungewöhnlich für diese Fahrzeugklasse – eine kleine automatische Waschmaschine.

Technische Ausstattung und Optionen

Niva-Power GmbH Warmes Wasser zum Duschen und Waschen. Das Bad im Villetta 780 hat etwas mehr als zwei Quadratmeter.



Beheizt wird der Villetta 780 mit vier elektrischen Konvektionsöfen (je 500 W), jeweils einem pro Raum. Zusätzlich sorgt eine 230-Volt-Fußbodenheizung für behagliche Wärme im Winter. Warmwasser liefert ein elektrischer Durchlauferhitzer. Ein externer Wasseranschluss erlaubt den Anschluss an städtische Netze – typisch für Mobilheime auf Dauercampingplätzen oder privaten Grundstücken.

Optional sind weitere Ausstattungspakete erhältlich:

ein Elektropaket mit zusätzlichen 230 V-Steckdosen inkl. USB-Anschlüssen

mit zusätzlichen 230 V-Steckdosen inkl. USB-Anschlüssen eine Thule-Markise (4,00 × 2,75 m, Serie 8000)

(4,00 × 2,75 m, Serie 8000) diverse Wechselrichter für 12- oder 24-Volt-Systeme

für 12- oder 24-Volt-Systeme eine Bodenschürze als Windschutz Alle Optionen sind ab Werk erhältlich und lassen sich laut Preisliste vom Importeur Blyss einzeln konfigurieren. Der Grundpreis des importierten Villetta 780 liegt bei ca 40.000 Euro brutto.

Für wen ist der Villetta 780 gedacht?

Niva-Power GmbH Der Villetta 780 ähnelt einer Ferienwohnung mit einer Art Flur, von dem drei Zimmer und ein Bad abgehen.



Die Zielgruppe für diesen Wohnwagen dürfte weniger im klassischen Campingpublikum zu finden sein. Vielmehr richtet sich das Fahrzeug an Nutzer, die ein mobiles Tiny House suchen – zum Beispiel für ein langfristiges Stellplatzprojekt auf dem Land oder als flexible Ferienwohnung. Die Kombination aus zugelassenem Fahrgestell, Ganzjahresdämmung und vollständiger Wohnraumausstattung macht den Villetta auch für saisonunabhängige Einsätze interessant. Dabei bleibt das Design betont nüchtern: keine verspielten Farben, keine glanzvollen Dekorelemente – dafür klare Linien und reduzierte Formensprache.

In einem Markt, der sich zunehmend um kompakte Vanlife-Fahrzeuge und maximale Flexibilität dreht, öffnet der Villetta eine Nische für Nutzer, die Wert auf den bekannten Wohnkomfort ihres Eigenheims legen – ohne gänzlich auf Mobilität zu verzichten. Mit einem Grundpreis von um die 40.000 Euro ist er günstiger als ein reguläres Tiny House, jedoch teurer als die meisten Mittelklasse-Wohnwagen.

Niewiadow Villetta 780: Infos und Daten

Blyss Die äußerliche Erscheinung des Niewiadow Villetta 780 ist schlicht, kantig und wiedererkennbar dank des Giebeldachs.



Grundpreis: ca. 40.000 Euro brutto (je nach Importeur)

40.000 Euro brutto (je nach Importeur) Gesamtgewicht: 2.700 kg

2.700 kg Leergewicht: ca. 2.330 kg

ca. 2.330 kg Abmessungen (außen): L: 9,37 m (mit Deichsel), B: 2,55 m, H: 3,20 m

L: 9,37 m (mit Deichsel), B: 2,55 m, H: 3,20 m Chassis: Tandemachse, Al-KO-Fahrwerk, gebremst, straßenzugelassen

Tandemachse, Al-KO-Fahrwerk, gebremst, straßenzugelassen Schlafplätze: bis zu 6 Personen Wer sind Niewiadow und Kempingi Olsztyn? Die Niewiadow Trailer Factory ist ein traditionsreicher polnischer Hersteller von Wohnwagen und Anhängern mit über 50 Jahren Branchenerfahrung. Die Wohnwagenproduktion begann 1966, bekannt wurde das Unternehmen u. a. durch die kompakte Baureihe N‑126. Heute bietet Niewiadow über 200 Modelle an – von kompakten Caravans bis zu Spezialanhängern.