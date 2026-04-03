Spontaner Oster-Trip in die Natur? 7 Tiny House Campingplätze in Europa

Campingurlaub muss nicht immer Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt heißen. Wie wäre es, Ostern in einem Tiny House zu verbringen? Kleine, gemütliche Häuschen auf Campingplätzen in ganz Europa verbinden Komfort mit Natur, Freiheit und einem Hauch Abenteuer genauso gut wie jede andere Campingform.

Spontaner Oster-Trip: Diese Campingplätze bieten Tiny Houses an Wir stellen 7 Campingplätze mit Tiny Houses vor, die sich perfekt für einen kurzen oder längeren Frühjahrs-Trip eignen – vom Spreewald bis in die Toskana.

1. Eurocamp Spreewaldtor in Brandenburg Viel Nähe zur Natur und zu beliebten Ausflugszielen bietet das Eurocamp Spreewaldtor, ein familienfreundlicher Campingplatz im Spreewald. Neben einem abwechslungsreichen Animationsprogramm für Kinder verfügt die Anlage über einen Wellnessbereich, ein Schwimmbad sowie eine Badestelle am Groß Leuthener See. Auch ein Restaurant, ein Minimarkt und ein Brötchenservice gehören zur Ausstattung.

15913 Groß Leuthen (D) Eurocamp Spreewaldtor 4 Bewertungen 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Das Tiny House "Paula" ist rund 16 Quadratmeter groß und bietet auf mehreren Ebenen Platz für bis zu vier Personen. Es verfügt über eine voll ausgestattete Küche, ein eigenes Badezimmer sowie einen gemütlichen Wohnbereich.

2. Waldcamping am Brombachsee in Bayern Umgeben von dichten Wäldern und nur wenige Schritte vom Ufer entfernt, befindet sich dieser idyllische Campingplatz. Wer gerne wandert oder Rad fährt, hat hier eine perfekte Ausgangslage für tolle Touren durchs Fränkische Seenland. Der Platz bietet neben einem Fahrradverleih und Spielplatz einen Kiosk und Brötchenservice.

91785 Pleinfeld (D) Waldcamping am Brombachsee 13 Bewertungen 49,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die Tiny Houses sind unterschiedlich ausgestattet und richten sich sowohl an Paare als auch an Familien oder Campende mit Hund. Je nach Kategorie stehen Küche, Bad und gemütliche Schlafbereiche zur Verfügung. Einige Modelle verfügen sogar über eine eigene Dachterrasse.

3. Alpencamping Nenzing in Österreich Eingebettet in die beeindruckende Alpenlandschaft Vorarlbergs befindet sich dieser moderne Campingplatz für Naturliebhabende und Ruhesuchende. Die Anlage bietet neben einem großzügigen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Ruheräumen auch ein Restaurant sowie Einkaufsmöglichkeiten und einen Brötchenservice. Tolle Wander- und Radwege führen direkt am Platz vorbei.

6710 Nenzing(AT) Alpencamping Nenzing 22 Bewertungen 54,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die Tiny Houses sind aus Holz gebaut, hell und gemütlich eingerichtet. Sie verfügen über Küchen, Badezimmer und Wohnbereiche, einige Modelle bieten zudem Balkone oder Terrassen mit Blick auf die Berge.

4. Camping Viva in der Schweiz Camping Viva in Graubünden ist ein naturnaher Campingplatz für Outdoor-Fans und Ruhesuchende. Zur Ausstattung gehören moderne Sanitäranlagen, ein kleiner Shop für den täglichen Bedarf sowie ein Brötchenservice. Zudem profitieren Gäste von der Nähe zu zahlreichen Wander- und Radwegen sowie Möglichkeiten für Wassersport und Ausflüge in die umliegende Berglandschaft.

7189 Tujetsch(CH) Camping Viva 57,03 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

Die Tiny Houses verfügen über kleine Küchen, Bäder und Wohnbereiche und einige Modelle bieten sogar Terrassen mit Blick auf die Berge. So verbinden Sie kompaktes, komfortables Wohnen mit der typischen Camping-Atmosphäre mitten in der Schweizer Natur.

Info: Vom 7. April bis 13. Mai 2026 ist die Zufahrt – und damit auch die Nutzung des Campingplatzes – nur am Wochenende erlaubt. Bis und mit Ostern bleibt die Zufahrt täglich ohne Einschränkungen geöffnet.

5. Camping de Grienduil in den Niederlanden Viel Ruhe, Natur und eine familiäre Atmosphäre bietet der kleine Campingplatz Camping de Grienduil in der Provinz Utrecht. Umgeben von Wiesen und Wasserläufen, ist die Anlage besonders bei Ruhesuchenden und Naturfreunden beliebt. Neben großzügigen Stellplätzen verfügt der Platz über gepflegte Sanitäranlagen, einen kleinen Spielbereich für Kinder sowie einen Fahrradverleih, mit dem sich die idyllische Umgebung erkunden lässt. Ein Brötchenservice sorgt zudem für einen entspannten Start in den Tag.

4243 JS Nieuwland(NL) Camping De Grienduil 2 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

Das Tiny House auf dem Campingplatz ist rund 20 Quadratmeter groß und bietet Platz für bis zu vier Personen. Es verfügt über eine kompakte, voll ausgestattete Küche, ein eigenes Badezimmer sowie einen gemütlichen Wohnbereich mit Schlafmöglichkeiten auf mehreren Ebenen. Große Fenster sorgen für viel Licht und schaffen eine enge Verbindung zur Natur.

6. River Camping Bled in Slowenien Direkt am Flussufer gelegen, befindet sich River Camping Bled. Der Platz wird besonders von Paaren und Familien geschätzt, die gerne Zeit in der Natur verbringen. Neben modernen Sanitärgebäuden bietet die Anlage auch ein Restaurant, einen kleinen Shop sowie einen Brötchenservice und einen Fahrradverleih. Vom Campingplatz aus starten verschiedene Wander- und Radwege. Kleiner Wermutstropfen für alle, die nur über die Osterfeiertage verreisen wollen oder können: Der Campingplatz öffnet erst ab dem 17. April.

4248 Lesce(SI) River Camping Bled 17 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Neben klassischen Stellplätzen finden sich auch hier moderne Tiny Houses, die aus Holz gebaut und gemütlich eingerichtet sind. Große Fenster rahmen die idyllische Flusslandschaft ein, sodass man schon beim Frühstück das Plätschern des Wassers genießen kann.

7. Camping Village Orlando in Italien Zwischen Olivenhainen und Weinbergen erleben Campende in der Toskana eine besonders genussvolle Form des Natururlaubs. Die Anlage bietet zahlreiche Serviceleistungen wie ein Restaurant mit regionaler Küche, einen Poolbereich, Sport- und Freizeitangebote sowie Einkaufsmöglichkeiten und einen Brötchenservice. Für Familien gibt es zudem Animationsprogramme und Spielbereiche für Kinder.

52022 Cavriglia(IT) Camping Village Orlando in Chianti 1 Bewertung WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Neben klassischen Unterkünften wie Tiny Houses, die über voll ausgestattete Küchen, Badezimmer und gemütliche Wohn- und Schlafbereiche verfügen, finden sich auf der Anlage auch besonders ausgefallene Glamping-Optionen – etwa ein liebevoll umgebauter amerikanischer Schulbus oder Retro-Wohnwagen, die ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis mit viel Individualität bieten.