Tiny House oder Mobile Home? Das passt besser zu deinem Camper-Lifestyle

Die Bandbreite reicht von einfachen Schlaffässern oder Pods über voll ausgestattete Mietwohnwagen bis hin zu Tiny Houses und Mobilheimen mit Bad und Küche. Besonders beliebt sind diese Mietunterkünfte bei Campingneulingen , die spontan ein Wochenende in der Natur verbringen wollen.

In fixen Mietunterkünften sind Camperinnen und Camper wetterunabhängiger als im Zelt oder Dachzelt. Außerdem können Tiny House oder Mobile Home ideal für Familien oder Gruppen sein, die Camping ausprobieren wollen, ohne eine Campingausrüstung zu besitzen oder anschaffen zu müssen.

In welcher Unterkunft muss man welchen Kompromiss schließen? Wo trifft der Minimalismus auf die harte Realität? Und wie kann ein Tiny House punkten?

Die Mobilheime auf dem Camping Les Actinidias in Berrias-et-Casteljau versprechen viel Platz für Familien oder größere Gruppen.

Metrics99 via Stellplatz Radar

Tiny Houses wirken oft wie kleine Design-Statements – mit viel Holz, großen Fensterfronten und durchdachten Raumkonzepten vermitteln sie trotz ihrer Größe ein modernes Wohngefühl.

Mobile Homes hingegen setzen eher auf Funktionalität: Sie ähneln innen klassischen Wohnungen, außen oft Fertigbauten – weniger minimalistisch, dafür pragmatischer.

Ansonsten unterscheiden sie sich in Bauweise, in der Rechtslage und bei ihren Kosten in der Anschaffung.