Geheimtipp Seecamping Mentl: Tradition und Technik am Ossiacher See

Für Josef Lauritsch schien der Weg klar gezeichnet: Matura machen, Elektrotechnik und Wirtschaft studieren – und endlich herauskommen aus dem Mikrokosmos eines Campingplatzes, gegründet von Opa und Oma, in dem er aufwuchs. Doch schon bald stellte er fest, dass ihn die Praxis mehr fesselt als theorielastige Studiengänge. Er sattelte um, absolvierte eine Ausbildung zum Koch und zur Servicekraft – und leitet seit 2017 gemeinsam mit seiner Mutter Gabriele Lauritsch den Traditionsbetrieb am Südufer des Ossiacher Sees.

Die Kenntnisse in modernster Technik helfen ihm, neue Wege zu gehen: zum Beispiel bei der Installation der Solarpanels oder der Ausstattung des Hofladens mit Selbstbedienungsterminal, das eine lange Öffnungszeit erlaubt. Josef Lauritsch möchte jedoch nicht alles automatisieren und einen Mittelweg gehen, indem er etwa die am Bildschirm bestellten Brötchen persönlich ausgibt. "Früher waren die Gäste geselliger", sagt er, und heute kämen überwiegend Familien – und viele blieben nur kurz.

Thomas Cernak Morgenstimmung am Strand: Frühschwimmer haben ihre Runden gedreht und verlassen das Wasser.



Schade, denn die Region bietet viele attraktive Möglichkeiten, die Ferien aufregend zu gestalten, dass ein paar Tage dafür nicht reichen.

Der besondere Tipp: Schiffahrt auf dem Ossiacher See Uferorte vom Wasser aus entdecken: Bis zu achtmal täglich verkehren auf dem Ossiacher See die Schiffe der Ossiacher Schifffahrtsgesellschaft. Anlegestationen der MS Ossiach und MS Gerlitze: Landskron, Annenheim, Sattendorf, St. Urban, Bodensdorf, Ossiach und Steindorf.

Thomas Cernak Schiff ahoi! MS Ossiach (hier im Bild) und MS Gerlitze bringen die Gäste zu den schönsten Zielen rund um den Ossiacher See.



Mögliche Ausflugsziele sind unter anderem Burg Landskron, Affenberg, Adventure-Park Gerlitze, Finsterbach Wasserfälle, Slowtrail Bleistätter Moor, Stift Ossiach, Sommerrodelbahn und Ossiacher Schluchtenweg. Zustieg mit Rollstuhl (kein E-Rollstuhl) ist in Sattendorf möglich. Besonderes Angebot: "Frühstück am Schiff" ab Ossiach oder Bodensdorf.

Camping Mentl im Überblick

9523 Villach(AT) Seecamping Mentl

Größe und Charakter: 2,5 ha, leicht geneigtes Wiesengelände mit ebenen Terrassen im strandnahen Bereich zwischen Straße und See. Schatten durch Laub- und Nadelbäume. Ufer mit zwei sandigen Badebuchten, Steg und Liegewiese mit Holzliegen. Zum Zentrum 6 km. 178 Stellplätze (70–100 qm), davon 164 mit Wasser- und Abwasseranschlüssen, 9 Mietunterkünfte.

Ausstattung: 2,5 / 3

Freizeitwert: 3 /