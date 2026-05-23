Hier werden Camping-Träume wahr: Die 3 besten Campingplätze an Badeseen in Deutschland

Wer in Deutschland campen und baden will, findet eine riesige Auswahl an traumhaften Badeseen mit Top-Campingplätzen – abseits des überlaufenen Bodensees. Hier sind die drei absoluten Geheimtipps für 2026, die mit klarem Wasser, perfekter Infrastruktur und einzigartigem Flair punkten. Pack die Badesachen ein, es wird nass, sonnig und unvergesslich!

1. Waginger See (Bayern): Der wärmste Badesee Oberbayerns Der Waginger See ist nicht nur der wärmste Badesee Oberbayerns, sondern auch einer der schönsten. Eingebettet in die Voralpenlandschaft, glänzt er mit türkisblauem Wasser, flachen Uferzonen und einem eigenen Sandstrand – perfekt für Familien, Paare und Wassersportfans. Segeln, Surfen, Stand-Up-Paddling oder einfach nur planschen: Hier kommt jeder auf seine Kosten. Die Alpenkulisse macht das Ganze noch spektakulärer.

Campingplatz-Tipp: Camping Schwanenplatz liegt direkt am See und ist ein echter Geheimtipp. Der Platz bietet nicht nur einen eigenen Sandstrand, sondern auch einen Spielplatz, ein Animationsprogramm für Kinder und top moderne Sanitäranlagen. Das Personal ist super freundlich, und die Atmosphäre ist entspannt – ideal für alle, die Urlaub ohne Stress wollen. Einziger Wermutstropfen: Hunde sind hier nicht erlaubt. Von Ende April bis Anfang Oktober geöffnet.

83329 Waging am See (D) Camping Schwanenplatz 3 Bewertungen 44,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

2. Bostalsee (Saarland): Der größte See im Südwesten Der Bostalsee ist der größte See im Saarland und ein echtes Multitalent: Zwei Sandstrände, Liegewiesen, Surf- und Segelmöglichkeiten, Tretbootverleih und sogar eine eigene Saunalandschaft. Der See liegt mitten im Naturpark Saar-Hunsrück und ist ein Paradies für alle, die Action und Entspannung kombinieren wollen. Die Wasserqualität ist erstklassig, und die Umgebung lädt zu Radtouren und Wanderungen ein.

Campingplatz-Tipp: Campingplatz Bostalsee ist einer der größten Plätze der Region und bietet über 400 Parzellen – von einfach bis luxuriös. Das ganze Jahr über geöffnet, aber nur in der Hauptsaison gibt es einen Supermarkt und Imbiss. Das absolute Highlight: die neue Saunalandschaft, in der du nach einem Tag am See richtig abschalten kannst.

66625 Nohfelden (D) Campingplatz Bostalsee 5 Bewertungen 48,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Senftenberger See (Brandenburg): Die größte künstliche Wasserlandschaft Europas Der Senftenberger See ist ein echtes Wunderwerk: Aus einem ehemaligen Tagebau entstand die größte künstliche Wasserlandschaft Europas. Sieben Kilometer Sandstrand, Liegewiesen, FKK-Bereiche und sogar Hundestrände machen den See zu einem der vielseitigsten Badeseen Deutschlands. Rund um den See führt ein 18 Kilometer langer Rad- und Wanderweg, gesäumt von Restaurants, Spielplätzen und Aussichtspunkten. Hier kommt garantiert keine Langeweile auf!

Campingplatz-Tipp: Familienpark Senftenberger See ist ein 5-Sterne-Campingplatz und perfekt für Familien. Kinder bis 15 Jahre campen kostenlos, es gibt ein Animationsprogramm, ein eigenes Kinderwaschland und einen Sandstrand mit Wasserrutsche. Die Sanitäranlagen sind blitzsauber, und die Mitarbeiter werden für ihre Freundlichkeit gelobt. Der Platz ist von April bis Oktober geöffnet und ein echter Geheimtipp für alle, die Action und Entspannung suchen.

01968 Großkoschen (D) Familienpark Senftenberger See 3 Bewertungen 52,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Noch nicht der richtige See und Campingplatz für Sie dabei? Hier zeigen wir Ihnen die 16 besten Badeseen in allen 16 Bundesländern Deutschlands.