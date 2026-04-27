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Campingglück im Womoland Nordstrand: Stellplatz im Wattenmeer bietet Ruhe und Erholung

Stellplatz-Tipp Womoland Nordstrand
Natur pur und Campingglück im Wattenmeer

Das Womoland sorgt für Erholung: Wer im Wohnmobil die perfekte Mischung aus Natur, Ruhe und Komfort sucht, ist hier richtig.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.04.2026
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Areal
Foto: promobil Stellplatz-Radar

Das Seeheilbad Nordstrand vor den Toren Husums ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Es ist perfekt für Reisende im Camper oder Wohnmobil geeignet, denn im Ortsteil Pohnshalligkoog befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Nordsee ein ganzjährig geöffneter Wohnmobilstellplatz: Das Womoland Nordstrand.

Mit 44 Stellplätzen, einer Zeltwiese und vier Ferienwohnungen hat der Stellplatz auf der Halbinsel eine angenehme Größe. Außerdem ist er laut Gästebewertung in der Stellplatz-Radar App "selbst Mitte Juli nicht überfüllt".

Service und Ausstattung sind top

Darüber hinaus punktet der Platz bei Camperinnen und Campern mit einer "familiären Atmosphäre", "freundlichem Service und toller Ausstattung". Ebenfalls beliebt sind die wöchentlich stattfindenden Grillabende und die frischen Fischbrötchen, die die Gäste jeden Freitag direkt auf dem Platz kaufen können.

Für alle wichtigen Dinge, die das Campingglück vervollständigen, ist ebenfalls gesorgt. Das Angebot auf dem Platz umfasst einen Brötchen- und Gasflaschenservice sowie einen Fahrrad- und E-Bike-Verleih.

Womoland Nordstrand bietet moderne Sanitäranlagen mit Duschen und WCs sowie Strom, Frischwasser und Entsorgungsmöglichkeiten für Grauwasser und Kassettentoiletten. Flächendeckendes WLAN, ein ÖPNV-Anschluss in der Nähe runden das komfortable Angebot ab. Hunde sind hier ebenfalls willkommen.

Das können Sie rund ums Womoland erleben

Schafe
GettyImages/Marc Stephan

Auch die Umgebung hat einiges zu bieten: Wattenmeer, Deiche und Schafe.

Das Umland lockt allen voran mit dem Wattenmeer, das zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Bei Wattwanderungen gibt es für Klein und Groß viel zu entdecken. Auf zwei Rädern erkundet man entspannt die Küstenlandschaft oder verbindet einen schönen Spaziergang mit Vogelbeobachtungen.

Reiten, Angeln oder Wassersport sind ebenfalls beliebte Aktivitäten. Empfehlenswert sind zudem kleine Ausflüge ins charmante Hafenstädtchen Husum, zum Leuchtturm Westerheversand oder auf die Hallig Hooge.

25845 Nordstrand (D)
Womoland Nordstrand
56 Bewertungen
26,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
Feuerstelle vorhanden

Für wen ist Womoland Nordstrand perfekt?

Insgesamt richtet sich Womoland Nordstrand vor allem an Camperinnen und Camper, die bewusst auf der Suche nach Entschleunigung sind und Wert auf eine naturnahe Umgebung legen. Familien, Paare, Alleinreisende und Wohnmobilisten, die kleinere, persönliche Stellplätze bevorzugen, finden hier ideale Bedingungen.

Nicht der Richtige für Sie? Hier zeigen wir Ihnen weitere Top-Stellpätze an der Nordsee.

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