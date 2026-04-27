Campingglück im Womoland Nordstrand: Stellplatz im Wattenmeer bietet Ruhe und Erholung

Das Seeheilbad Nordstrand vor den Toren Husums ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Es ist perfekt für Reisende im Camper oder Wohnmobil geeignet, denn im Ortsteil Pohnshalligkoog befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Nordsee ein ganzjährig geöffneter Wohnmobilstellplatz: Das Womoland Nordstrand.

Mit 44 Stellplätzen, einer Zeltwiese und vier Ferienwohnungen hat der Stellplatz auf der Halbinsel eine angenehme Größe. Außerdem ist er laut Gästebewertung in der Stellplatz-Radar App "selbst Mitte Juli nicht überfüllt".

Service und Ausstattung sind top Darüber hinaus punktet der Platz bei Camperinnen und Campern mit einer "familiären Atmosphäre", "freundlichem Service und toller Ausstattung". Ebenfalls beliebt sind die wöchentlich stattfindenden Grillabende und die frischen Fischbrötchen, die die Gäste jeden Freitag direkt auf dem Platz kaufen können.

Für alle wichtigen Dinge, die das Campingglück vervollständigen, ist ebenfalls gesorgt. Das Angebot auf dem Platz umfasst einen Brötchen- und Gasflaschenservice sowie einen Fahrrad- und E-Bike-Verleih.

Womoland Nordstrand bietet moderne Sanitäranlagen mit Duschen und WCs sowie Strom, Frischwasser und Entsorgungsmöglichkeiten für Grauwasser und Kassettentoiletten. Flächendeckendes WLAN, ein ÖPNV-Anschluss in der Nähe runden das komfortable Angebot ab. Hunde sind hier ebenfalls willkommen.

Das können Sie rund ums Womoland erleben

GettyImages/Marc Stephan Auch die Umgebung hat einiges zu bieten: Wattenmeer, Deiche und Schafe.



Das Umland lockt allen voran mit dem Wattenmeer, das zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt. Bei Wattwanderungen gibt es für Klein und Groß viel zu entdecken. Auf zwei Rädern erkundet man entspannt die Küstenlandschaft oder verbindet einen schönen Spaziergang mit Vogelbeobachtungen.

Reiten, Angeln oder Wassersport sind ebenfalls beliebte Aktivitäten. Empfehlenswert sind zudem kleine Ausflüge ins charmante Hafenstädtchen Husum, zum Leuchtturm Westerheversand oder auf die Hallig Hooge.

25845 Nordstrand (D) Womoland Nordstrand 56 Bewertungen 26,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

Für wen ist Womoland Nordstrand perfekt? Insgesamt richtet sich Womoland Nordstrand vor allem an Camperinnen und Camper, die bewusst auf der Suche nach Entschleunigung sind und Wert auf eine naturnahe Umgebung legen. Familien, Paare, Alleinreisende und Wohnmobilisten, die kleinere, persönliche Stellplätze bevorzugen, finden hier ideale Bedingungen.

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