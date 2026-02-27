5 Geheimtipps aus der Stellplatz-Radar-Community: diese Top-Plätze müssen Sie kennen!

Stellen Sie sich vor, Sie rollen mit dem Wohnmobil auf einen Platz, der einfach perfekt passt: ruhig, aber nicht abgelegen. Mit Natur vor der Tür, trotzdem nah an Kultur. Günstig, doch nicht überlaufen. Und vor allem – von echten Camperinnen und Campern geliebt und empfohlen.

Genau dafür gibt’s die Stellplatz-Radar-App – quasi den TripAdvisor fürs Wohnmobil. Hier bewerten echte Nutzerinnen und Nutzer ihre Stellplätze, teilen Fotos und geben Tipps, was wirklich lohnt. Keine gekauften Bewertungen, keine veralteten Infos – nur ehrliche Erfahrungen von Menschen.

In unserer Datenbank können wir die Top-Aufsteiger für Anfang 2026 herauslesen: Fünf Plätze, die plötzlich überall gefeiert werden, aber noch nicht jeder kennt.

1. Allgäu-Flair mit Flussidyll Hier fließt die Iller gemütlich vorbei, während Sie zwischen einem Alpenpanorama und dem mittelalterlichen Charme Kemptens parken.

87437 Kempten (D) Wohnmobilstellplatz Kempten an der Iller 25 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz an der Iller liegt direkt am Wasser. Innerhalb von 10 Minuten spazieren Sie über den Illersteg in die Altstadt. Erleben Sie Radtouren entlang des Flusses, Stadtbummel mit Pausen in historischen Cafés oder Ausflüge zu den nahen Bergen.

Die neueste Bewertung ist voll des Lobes:

Ganz toll durchdachter Platz! Als ich zuerst gelesen habe, dass Duschen 3 Euro kostet, fand ich das teuer. Die 3 Euro beziehen sich auf 100l Wasser, da kann man ganz locker 4x lange duschen. Große Plätze und die schöne Altstadt mit mittwochs und samstags Wochenmarkt, tolle Geschäfte und Restaurants sind perfekt. Wir kommen definitiv wieder!

2. Thüringer Wald für Entdeckungs-Trips Mitten im grünen Herzen Deutschlands: Friedrichroda ist das Tor zum Rennsteig, Märchenwald und Inselsee.

99894 Friedrichroda (D) WOMO Bahnhof Friedrichroda 39 Bewertungen 19,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz WoMo-Bahnhof Friedrichroda liegt direkt am Bahnhof – und der wiederum am Ortsrand der Kleinstadt. Friedchrisroda ist ein anerkannter Luftkurort; das Zentrum ist innerhalb von einer Viertelstunde zu Fuß erreichbar. Wandern Sie in der Region durch dichte Wälder, besuchen Sie das Schloss Reinhardsbrunn oder genießen Sie die regionale Küche in urigen Gasthäusern.

Die jüngste Bewertung schreibt:

Toller Platz in toller Umgebung. Kommen bestimmt mal wieder!

3. Weintour entlang der Mosel Hier treffen Camper auf Traumkulisse aus Weinbergen, Rad- und Wanderwege, gemütliche Straußwirtschaften und echte moselländische Lebensart.

54340 Thörnich (D) Wohnmobilstellplatz Ritschblick 10 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilstellplatz RitschBlick liegt idyllisch im Weinort Thörnich an der Mosel, direkt am bekannten Moselradweg – eine perfekte Basis für aktive und entspannte Tage in einer der schönsten Flusslandschaften Deutschlands. Bis nach Trier oder Bernkaste-Kues sind es jeweils ca. 30 Minuten Autofahrt entlang der Mosel.

Vor Ort zu bleiben, kann sich ebenfalls lohnen:

Um es kurzzuhalten, ein sehr schöner moderner Platz an der Mosel und beim Winzer. Man kann den leckeren Wein im Häuschen am Platz kaufen oder bei dem Betreiber Herrn Ludwig Junior. Der Radweg quasi am Platz lädt zu ausgedehnten Radtouren ein.

4. Die Südeifel lockt mit Ruhe Eingebettet in sanfte Hügel, Wälder und das Tal der Prüm, liegt das beschauliche Örtchen Waxweiler im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

54649 Waxweiler (D) Stellplatz Hiller 10 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf dem Wohnmobilstellplatz Hiller genießen Besucherinnen und Besucher gut ausgebaute Wander- und Radwege, darunter Abschnitte des Eifelsteigs und des Prümtal-Radwegs. In der Umgebung locken Burgruinen, kleine Eifelorte und Naturerlebnisse wie der Deutsch-Luxemburgische Naturpark.

Besonders macht den Platz seine persönliche Atmosphäre:

Einfach super, Betreiber sehr nett und hilfsbereit. Alles da, was man braucht, besser kann Stellplatz nicht sein. Wir kommen gerne wieder, auch wieder zum Wandern und Radfahren."

5. Der perfekte Stopover in Hessen Eine warme Mahlzeit, gemütliches Sitzen im Gasthaus und ein idyllischer Platz in der Natur – all das bietet dieser Platz nahe der A7, südlich von Kassel.

34587 Felsberg (D) Wohnmobilstellplätze Heiligenberg 59 Bewertungen 13,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Wohnmobilstellplatz Heiligenberg liegt in Nordhessen direkt am Burg-Hotel, das bis 20 Uhr warme Küche bietet. Besonders ist die ruhige Lage mit weitem Blick über das Edertal. Die historische Altstadt von Felsberg, die Seenplatte Ederfeld und die Burgruine Heiligenberg laden zum Beine vertreten ein.

Eine User-Bewertung beschreibt den Platz wie folgt:

Sehr nahe an der Autobahn, aber trotzdem sehr ruhig. Ideal für einen Zwischenstopp auf dem Weg durch Deutschland.