11 Familien-Campingplätze für die Herbstferien: Indoor-Spielplätze, Hallenbäder, Wellness

Die Herbstferien stehen vor der Tür und viele Familien suchen nach einer Auszeit, die Natur, Abenteuer und gemütliche Stunden miteinander verbindet – bequem mit Wohnmobil oder Wohnwagen zu erreichen. Eine Woche steht Familien mit schulpflichtigen Kindern in den Herbstferien zur Verfügung. Nicht viel Zeit, um weit weg zu fahren und doch möchte man die Chancen auf gutes Wetter, Sonnenstunden und spannende Aktivitäten erhöhen. Doch wenn die Rechnung doch mal nicht aufgeht, will keiner eine Woche lang zu fünft im Wohnmobil oder Wohnwagen hocken. Wir haben 11 Familien-Campingplätze, die Alternativen für schlechtes Wetter bieten – gleich vor Ort oder in der direkten Umgebung.

Von weitläufigen Spielplätzen und Indoor-Spielwelten über Schwimmbäder, Kinderanimation und spannende Naturerlebnisse bis hin zu Wellnessbereichen für die Erwachsenen: Auf diesen Campingplätzen kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Ob ein entspannter Strandurlaub in Zeeland, ein aktiver Herbst in den Ardennen oder ein Abenteuerurlaub am Bodensee – für jede Familie und jeden Geschmack gibt es den passenden Platz. Und das Beste: Alle Ziele sind bequem mit dem Wohnwagen-Gespann oder Wohnmobil erreichbar, sodass eine stressfreie Anreise und flexible Urlaubsgestaltung garantiert sind. Schließlich macht man in einer Woche Herbstferien keine Weltreise mehr.

11 Familien-Campingplätze in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich und den Niederlanden Mit unseren ausgewählten Top-Campingplätzen für jede Region finden Familien die perfekte Mischung aus Natur, Aktivität und Komfort für eine unvergessliche Herbstferienwoche.

Campingplätze in Deutschland: Allgäu, Bodensee und Schwarzwald Wer die Herbstferien in Deutschland verbringen möchte, findet im Allgäu, am Bodensee und im Schwarzwald zahlreiche familienfreundliche Campingplätze. Von weitläufigen Spielplätzen über Hallenbäder bis zu Indoor-Spielwelten – hier ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Ein Campingurlaub in den Herbstferien in dieser Region kombiniert Natur, Abenteuer und entspannte Stunden am See oder in den Bergen.

1. Camping Hopfensee (Füssen)

87629 Füssen (D) Camping Hopfensee 25 Bewertungen 39,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage : Direkt am Hopfensee, mit Blick auf die Alpen.

: Direkt am Hopfensee, mit Blick auf die Alpen. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Großzügige Spielplätze, Indoor-Spielstadl, abwechslungsreiches Kinderprogramm.

: Großzügige Spielplätze, Indoor-Spielstadl, abwechslungsreiches Kinderprogramm. Besonderheit: Ideal für Familien, die Natur und Freizeitspaß kombinieren möchten. 2. Ferienparadies Kleinenzhof (Nordschwarzwald)

75323 Bad Wildbad (D) Campingplatz Kleinenzhof 9 Bewertungen 27,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

Lage : In ruhiger Lage im Nordschwarzwald.

: In ruhiger Lage im Nordschwarzwald. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Indoor-Schwimmbad, Sauna, Kinderanimation, Naturerlebnisse.

: Indoor-Schwimmbad, Sauna, Kinderanimation, Naturerlebnisse. Besonderheit: Ideal für Familien, die Natur und Wellness kombinieren möchten. 3. Campingpark Bad Liebenzell (Nagold)

75378 Bad Liebenzell (D) Campingpark Bad Liebenzell 2 Bewertungen 30,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage : Am Rande des Naturparks Schwarzwald.

: Am Rande des Naturparks Schwarzwald. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Indoor-Spielplatz, Freibad und Therme in direkter Nähe, Wander- und Radwege.

: Indoor-Spielplatz, Freibad und Therme in direkter Nähe, Wander- und Radwege. Besonderheit: Gut geeignet für Familien, die Aktivurlaub mit Entspannung verbinden möchten. Familiencampingplatz in den Niederlanden: Zeeland Zeeland ist das perfekte Ziel für einen Campingurlaub in den Herbstferien mit Kindern. Die Campingplätze direkt am Strand oder in der Natur bieten Indoor-Spielparadiese, Hallenbäder und zahlreiche Outdoor-Aktivitäten, wenn das Wetter mitmacht.

4. Camping Julianahoeve (Renesse, Zeeland)

4325 DM Renesse(NL) Camping Julianahoeve 3 Bewertungen 47,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Lage : Direkt am Nordseestrand.

: Direkt am Nordseestrand. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Indoor-Spielparadies, Hallenbad mit Rutschen, Kinderanimation, privates Sanitär mit Fußbodenheizung.

: Indoor-Spielparadies, Hallenbad mit Rutschen, Kinderanimation, privates Sanitär mit Fußbodenheizung. Besonderheit: Ideal für Familien, die Strände auch ohne Schwimmtemperaturen mögen. Familien-Campingplätze in Österreich: Tirol und Salzburger Land Tirol und das Salzburger Land bieten ideale Ziele für einen Campingurlaub in den Herbstferien mit der ganzen Familie. Mit Seen, Bergen und zahlreichen Outdoor- sowie Indoor-Aktivitäten versprechen die Campingplätze in dieser Region abwechslungsreiche Ferienaktivitäten: Wandern, Bootfahren oder Entspannen im Hallenbad oder Wellnessbereich – hier kommt jeder auf seine Kosten.

5. Ferienparadies Natterer See (Natters)

6161 Natters(AT) Ferienparadies Natterer See 15 Bewertungen 55,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage : Am eigenen Badesee, nur 7 km von Innsbruck entfernt.

: Am eigenen Badesee, nur 7 km von Innsbruck entfernt. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Indoor-Spielplatz, Kinderanimation.

: Indoor-Spielplatz, Kinderanimation. Besonderheit: Gratis Busfahrt nach Innsbruck ab zwei Nächten Aufenthalt. 6. Camping Zugspitz Resort (Ehrwald)

6632 Ehrwald(AT) Campingplatz Zugspitz Resort 18 Bewertungen 83,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage : Direkt am Fuß der Zugspitze.

: Direkt am Fuß der Zugspitze. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Indoor-Spielwelt, Schwimm- und Wellnessbereich, familienfreundliche Atmosphäre.

: Indoor-Spielwelt, Schwimm- und Wellnessbereich, familienfreundliche Atmosphäre. Besonderheit: Ideal für Familien, die Wellness und flexible Indoor-Angebote in wunderschöner Natur suchen. 7. Alpen-Caravanpark Achensee, Achenkirch

6215 Achenkirch(AT) Alpen-Caravanpark Achensee 11 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage : Am Wolfgangsee, umgeben von den Alpen.

: Am Wolfgangsee, umgeben von den Alpen. Öffnungszeiten : bis Mitte November und über Weihnachten/Neujahr

: bis Mitte November und über Weihnachten/Neujahr Highlights : Indoor-Spielplatz, Kurort in der Nähe, Wander- und Radwege.

: Indoor-Spielplatz, Kurort in der Nähe, Wander- und Radwege. Besonderheit : Perfekt für Familien, die Natur und Indoor-Aktivitäten kombinieren möchten.

: Perfekt für Familien, die Natur und Indoor-Aktivitäten kombinieren möchten. Hinweis: Schließt Mitte Oktober, geeignet für die Herbstferien von Hessen, Thüringen und Sachsen Familien-Campingplätze in Italien: Gardasee Der Gardasee ist ein perfektes Ziel für einen familienfreundlichen Campingurlaub in den Herbstferien. Die milden Temperaturen und zahlreichen Freizeitangebote machen die Campingplätze hier zu einem idealen Ort für Natur, Spaß und Erholung. Indoor-Spielplätze, Schwimmbäder und abwechslungsreiche Kinderprogramme sorgen dafür, dass auch an kühleren Tagen keine Langeweile aufkommt.

8. Camping Brione (Riva del Garda)

38066 Riva del Garda(IT) Camping Brione 6 Bewertungen 63,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt Feuerstelle vorhanden Offenes Feuer erlaubt

Lage : Direkt am Nordufer des Gardasees.

: Direkt am Nordufer des Gardasees. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Indoor-Spielplatz, Poollandschaft, Kinderanimation.

: Indoor-Spielplatz, Poollandschaft, Kinderanimation. Besonderheit : Ideal für Familien, die Natur und Freizeitspaß kombinieren möchten.

: Ideal für Familien, die Natur und Freizeitspaß kombinieren möchten. Hinweis: Mindestaufenthalt 4 Nächte 9. Camping Bella Italia (Peschiera del Garda)

37019 Peschiera del Garda(IT) Camping Bella Italia 6 Bewertungen 51,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Lage : Feriendorf am Südufer des Gardasees.

: Feriendorf am Südufer des Gardasees. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Indoor-Spielplatz, Poollandschaft, Kinderanimation, Shows, Restaurant.

: Indoor-Spielplatz, Poollandschaft, Kinderanimation, Shows, Restaurant. Besonderheit : Ideal für Familien, die Spaß und Erholung in direkter Nähe suche.

: Ideal für Familien, die Spaß und Erholung in direkter Nähe suche. Hinweis: Spezielle Deals für späte Sommerferien ab Mitte Oktober.

Familien-Campingplätze in Frankreich: Elsass und Lothringen Im Elsass und in Lothringen erwarten Familien charmante Dörfer, Weinberge und weitläufige Naturparks. Diese Familien-Campingplätze für die Herbstferien bieten sowohl Outdoor-Aktivitäten als auch Indoor-Spielmöglichkeiten, sodass ein abwechslungsreicher Campingurlaub in den Herbstferien garantiert ist. Ideal für Familien, die Kultur, Natur und Abenteuer verbinden möchten.

10. Camping de Masevaux (Masevaux)

68290 Masevaux(FR) Camping de Masevaux 26,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage : Im Herzen des Elsass, umgeben von Weinbergen.

: Im Herzen des Elsass, umgeben von Weinbergen. Öffnungszeiten: Ganzjährig geöffnet.

Ganzjährig geöffnet. Highlights : Spielplatz, Wander- und Radwege.

: Spielplatz, Wander- und Radwege. Besonderheit: Ideal für Familien, die Natur und Kultur kombinieren möchten. 11. Camping Verte Vallée (Xonrupt-Longemer)