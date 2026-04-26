Camping-Ansturm im Sauerland: Zehn Top-Stellplätze zum Ausweichen für Wohnmobile

Campingurlaub vor der Haustüre scheint dieses Jahr beliebt zu sein.. Die Daten des Campingportals PiNCAMP zeigen zum Beispiel, dass im Sauerland bereits 57 % der Campingplätze für die Pfingstferien ausgebucht sind. Doch was macht das Sauerland so beliebt und auf welche Plätze können Reisende ausweichen?

Die Mittelgebirgsregion in Nordrhein-Westfalen und Nordhessen ist vor allem bei Aktivurlauber*innen für Wanderungen, Fahrradtouren oder auch den Wintersport beliebt. Deshalb trägt sie auch den Titel "Deutschlands inspirierende Outdoorregion". Wogende Hügel, große Wälder und zahlreiche Flüsse bilden ein angenehmes Urlaubs-Ambiente, für alle, die Natur und Erholung wertschätzen, aber dafür nicht hunderte Kilometer in weit entfernte Länder reisen wollen. Verschiedene Seen mit großen Strandbädern laden außerdem zum Schwimmen und Wassersport ein.

Kein Wunder also, dass die Camperinnen und Camper die Region 2026 offenbar förmlich überrennen. Sogar außerhalb der Ferienzeiten in den Bundesländern. Wer diese Urlaubsmassen umgehen will und auf die umfangreiche Ausstattung von Campingplätzen verzichten kann, ist auf den folgenden sehr beliebten Stellplätzen gut aufgehoben. Nähere Informationen zu Ausstattung, Preisen und Lage der Plätze finden Sie in unserem Stellplatzfinder.

1. 34633 Ottrau-Immichenhain: Wohnmobilstellplatz am Aussiedlerhof

34633 Ottrau (D) Stellplatz am Aussiedlerhof 15 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Gebührenpflichtiger Stellplatz an einem Bauernhof für 12 Reisemobile, Caravans und Zelte. Bezahlung beim Platzwart/Betreiber. WLAN, Toiletten, V+E am Platz. ÖPNV Haltestelle fußläufig erreichbar.

Stellplatz an einem Bauernhof für 12 Reisemobile, Caravans und Zelte. Bezahlung beim Platzwart/Betreiber. WLAN, Toiletten, V+E am Platz. ÖPNV Haltestelle fußläufig erreichbar. Preise: 2P./ Nacht 15 Euro, Strom für 80 Cent/kWh. Die Saison dauert von Anfang April bis Ende Oktober. So bewertete ein/e Nutzer/in unserer Stellplatz-Radar-App den Platz:

Super schöner Stellplatz , alles da was man braucht. Umgebung herlich und ruhig wir waren vor Saisonstart hier und durften über Ostern trotzdem bleiben. Super netter Betreiber, wir haben uns super wohl gefühlt und kommen sicherlich wieder. Preis \ Leistung Top.

2. 59889 Eslohe (Sauerland): Wohnmobilstellplatz am Kurpark

59889 Eslohe (Sauerland) (D) Stellplatz am Kurpark 12 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

Gebührenpflichtiger Stellplatz in der Ortsmitte für 5 Reisemobile. Direkt am Platz liegt ein Minigolfplatz und ein Hallenbad. Supermärkte, Restaurants und ÖPNV fußläufig zu erreichen. Bezahlung in der Touristen-Information, keine Reservierungen. Luftkurort, viele Wander- und Fahrradrouten in der Umgebung. Keine WCs, keine Duschen.

Stellplatz in der Ortsmitte für 5 Reisemobile. Direkt am Platz liegt ein Minigolfplatz und ein Hallenbad. Supermärkte, Restaurants und ÖPNV fußläufig zu erreichen. Bezahlung in der Touristen-Information, keine Reservierungen. Luftkurort, viele Wander- und Fahrradrouten in der Umgebung. Keine WCs, keine Duschen. Preise: 2P./ Nacht 10 Euro, Entsorgung inklusive. Wasser 1 Euro/50 L, Strom 1 Euro/kWh. In unserer Stellplatz-Radar-App findet sich auch eine Empfehlung für lokale Restaurants und Freitzeitziele:

Ein schöner Stellplatz direkt neben einem Minigolf Platz und dem örtlichen Schwimmbad. Sauber und ordentlich und nebenan plätschert die Esse. Eine Empfehlung ist die Domschänke der Brauerei, leckeres Bier und gepflegte sauerländische Gastlichkeit.

3. 59609 Anröchte: Wohnmobilstellplatz beim Waldfreibad

59609 Anröchte (D) Wohnmobilstellplatz beim Waldfreibad Anröchte 14 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kostenfreier Stellplatz außerhalb von Anröchte für 8 Wohnmobile. Freibad und Tennisplätze am Platz. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants im nahegelegenen Ort, ÖPNV-Haltestelle direkt am Platz. Duschen und WCs können im Freibad kostenpflichtig genutzt werden (Freibadsaison bis 16.09.). Stellplatz beleuchtet. Bezahlung an einem Automaten.

Stellplatz außerhalb von Anröchte für 8 Wohnmobile. Freibad und Tennisplätze am Platz. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants im nahegelegenen Ort, ÖPNV-Haltestelle direkt am Platz. Duschen und WCs können im Freibad kostenpflichtig genutzt werden (Freibadsaison bis 16.09.). Stellplatz beleuchtet. Bezahlung an einem Automaten. Preise: Wasser 1 Euro/100 L, Strom 50 Cent/kWh. Entsorgung kostenlos. Ein/e Nutzer/in der Stellplatz-Radar-App liefert wichtige Informationen zu großen Reisemobilen:

Dieser kostenfreie Stellplatz an einem Waldfreibad hat uns richtig überrascht. Selten eine so moderne Ausstattung in Bezug auf Ver- und Entsorgung sowie Strom gesehen und das noch zu einem günstigen Preis. Strom 50 ct/kwh, 10 ct/10 l Wasser. Alles auch mit Karte bezahlbar. Die Stellplätze sind eben, geschottert und schön breit. Im Sommer dürfte es auch schattig sein. Toller Ausgangspunkt für Hunderunde oder Radtouren. Einziger Haken: nicht für Mobile über 3,5 to oder länger als 7,20 m geeignet und Müllentsorgung ist ebenfalls nicht vorhanden. Aber das ist hier echt meckern auf hohem Niveau. Wir kommen gerne wieder.

4. 57439 Attendorn-Bürberg: Wohnmobilstellplatz Wanderreiten-Repetal in Attendorn

57439 Attendorn (D) Wanderreiten-Repetal 10 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3 kostenpflichtige Wohnmobilstellplätze an einer Wanderreit-Station. Wenige Minuten entfernt ist der Biggesee zum Schwimmen, Tretboot fahren und Wandern. Atta-Höhle im nahegelegenen Attendorn. Die Betreiber bieten Unterbringung, Verpflegung und Übungen für Reiter*innen und ihre Pferde an.

Wohnmobilstellplätze an einer Wanderreit-Station. Wenige Minuten entfernt ist der Biggesee zum Schwimmen, Tretboot fahren und Wandern. Atta-Höhle im nahegelegenen Attendorn. Die Betreiber bieten Unterbringung, Verpflegung und Übungen für Reiter*innen und ihre Pferde an. Preise: 2P./Nacht 15 Euro, Wasser 1 Euro/100 L, Strom 80 Cent/ Kwh. Entsorgung kostenlos. Ganzjährig geöffnet. Reservierung telefonisch möglich. 5. 59929 Brilon: Wohnmobilhafen Brilon

59929 Brilon (D) Wohnmobilhafen Brilon 44 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kostenpflichtiger Stellplatz für 12 Reisemobile an der Schützenhalle. Supermärkte, Restaurants, etc. sind zu Fuß erreichbar. Geschotterter, ebener Untergrund mit etwas Schatten durch vereinzelte Bäume. Grillen mit Elektro- und Gasgeräten ist erlaubt. Für große Reisegruppen können nach Absprache noch weitere Stellplätze gegenüber geöffnet und die sanitären Einrichtungen der Schützenhalle genutzt werden.

Stellplatz für 12 Reisemobile an der Schützenhalle. Supermärkte, Restaurants, etc. sind zu Fuß erreichbar. Geschotterter, ebener Untergrund mit etwas Schatten durch vereinzelte Bäume. Grillen mit Elektro- und Gasgeräten ist erlaubt. Für große Reisegruppen können nach Absprache noch weitere Stellplätze gegenüber geöffnet und die sanitären Einrichtungen der Schützenhalle genutzt werden. Preise: 10 Euro/Nacht, Wasser 1 Euro/80 L, Strom 50 Cent/kWh, WLAN, V+E sind inklusive. Bezahlung an einem Automaten. 6. 59581 Warstein: Warsteiner Camperpark

59581 Warstein (D) Warsteiner Camperpark 30 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kostenpflichtiger Stellplatz für 18 Mobile am Ortsrand von Warstein. Restaurant mit regionalen Spezialitäten direkt am Platz. Geschotterter Grund ohne Schatten. In der Nähe: Warsteiner Brauerei, Naherholungsgebiet Arnsberger Wald. WCs im Restaurant, Duschen gibt es keine. Die Restaurantbetreiber vermitteln gerne Freizeitangebote oder Besichtigungen und bieten selbst unter anderem Planwagenfahrten an.

Stellplatz für 18 Mobile am Ortsrand von Warstein. Restaurant mit regionalen Spezialitäten direkt am Platz. Geschotterter Grund ohne Schatten. In der Nähe: Warsteiner Brauerei, Naherholungsgebiet Arnsberger Wald. WCs im Restaurant, Duschen gibt es keine. Die Restaurantbetreiber vermitteln gerne Freizeitangebote oder Besichtigungen und bieten selbst unter anderem Planwagenfahrten an. Preise: 15 Euro/Nacht, Strom 1 Euro/kWh, Wasser 1 Euro/100 L, Entsorgung und WLAN kostenlos. Ganzjährig geöffnet. 7. 59939 Olsberg: Wohnmobilstellplatz Aqua Olsberg

59939 Olsberg (D) Stellplatz Aqua ­Olsberg 31 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kostenpflichtiger Stellplatz an einem Park mitten in Olsberg für 21 Reisemobile. Gepflasterte Wege, Rasen auf den Stellplätzen. Der Platz ist eben, beleuchtet aber ohne Schatten. Direkt am Platz liegt ein Thermalbad und der beliebte Ruhrtalradweg, die Innenstadt und ÖPNV sind fußläufig erreichbar.

Stellplatz an einem Park mitten in Olsberg für 21 Reisemobile. Gepflasterte Wege, Rasen auf den Stellplätzen. Der Platz ist eben, beleuchtet aber ohne Schatten. Direkt am Platz liegt ein Thermalbad und der beliebte Ruhrtalradweg, die Innenstadt und ÖPNV sind fußläufig erreichbar. Preise: 10 Euro/Nacht, Strom 1,50 Euro/2 kWh, Wasser 1,50 Euro/80 L, Entsorgung inklusive, Dusche für 1,50 Euro im Thermalbad. Anmeldung von 12:00 bis 21:00 Uhr im Aqua Olsberg. 8. 57392 Schmallenberg: Wohnmobilstellplatz an der Freizeitwelt Sauerland

57392 Schmallenberg (D) Stellplatz an der Freizeitwelt Sauerland 13 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kostenpflichtiger Stellplatz für acht Mobile und Gespanne am Ortsrand. Der Platz ist eben, Untergrund aus Schotter und Rasen, schöner Ausblick auf das Umland. Direkt am Platz ist die Freizeitwelt Sauerland mit Indoor-Trampolinen, Kletterwänden, Hochseilgarten und Rutschenparadies. In der Nähe gibt es verschiedene Wander- und Fahrradwege, außerdem ist Schmallenberg in wenigen Minuten zu erreichen.

Stellplatz für acht Mobile und Gespanne am Ortsrand. Der Platz ist eben, Untergrund aus Schotter und Rasen, schöner Ausblick auf das Umland. Direkt am Platz ist die Freizeitwelt Sauerland mit Indoor-Trampolinen, Kletterwänden, Hochseilgarten und Rutschenparadies. In der Nähe gibt es verschiedene Wander- und Fahrradwege, außerdem ist Schmallenberg in wenigen Minuten zu erreichen. Preise: 10 Euro/Nacht, Strom, Wasser, WLAN und Nutzung der sanitären Einrichtungen in der Freizeitwelt sind inklusive. Saison von April bis Oktober, Anreise ab 14 Uhr. 9. 59846 Sundern-Langscheid: Wohnmobilstellplatz am Sorpedamm

59846 Sundern (Sauerland) (D) Wohnmobilstellplatz am Sorpedamm 28 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kostenpflichtiger Stellplatz mit 24, geschotterten Plätzen für Reisemobile. Gelegen am Ortsrand von Langscheid neben einer Hauptstraße. Strandpromenade, Strandbad des Sorpesees und Innenstadt sind fußläufig erreichbar. Der Platz ist teilweise schattig, einige Parzellen sind stark abschüssig.

Stellplatz mit 24, geschotterten Plätzen für Reisemobile. Gelegen am Ortsrand von Langscheid neben einer Hauptstraße. Strandpromenade, Strandbad des Sorpesees und Innenstadt sind fußläufig erreichbar. Der Platz ist teilweise schattig, einige Parzellen sind stark abschüssig. Preise: 13 Euro/Nacht, Strom 70 Cent/kWh, Bezahlung nur mit Karte am Schrankensystem. V+E inklusive. 10. 59955 Winterberg-Siedlinghausen: Wohnmobilstellplatz An der Scheune

59955 Winterberg (D) An der Scheune 14 Bewertungen Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Kostenloser Stellplatz mit Platz für drei Wohnmobile am Ortsrand. Untergrund aus Schotter und Rasen. Sehr ruhig gelegen mit einem wunderbaren Ausblick über das Umland. Kontakt mit dem Betreiber per Telefon oder E-Mail. Ski- und Wandergebiete in Winterberg in wenigen Minuten erreichbar. ÖPNV und Einkaufmöglichkeiten in Siedlingshausen sind zu Fuß erreichbar.