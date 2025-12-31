Mobile Heizung für Wohnwagen + Wohnmobil: 230-V-, 12-V- und Akku-Geräte

Mobile Heizgeräte gewinnen im Wohnwagen zunehmend an Bedeutung – sei es als Ergänzung zur fest verbauten Heizung, als Notlösung bei technischen Ausfällen oder weil der eigene Wohnwagen oder der selbst ausgebaute Van gar nicht über eine fest verbaute Heizung verfügt.

Im Fokus stehen dabei elektrische Heizlüfter, die in der Regel mit 230 Volt arbeiten, also eine sichere Stromversorgung erfordern. Wer den Heizlüfter aus der Bordbatterie oder komplett autark betreiben will, findet auch 12-Volt-Geräte sowie Heizer mit integriertem Akku – muss jedoch Einschränkungen bei der Leistungsfähigkeit in Kauf nehmen.

Lesen Sie im Folgenden, welche Vor- und Nachteile die Gerätetypen haben und welche Modelle empfehlenswert sind.

230-Volt-Heizlüfter am besten mit Landstrom nutzen Das sind die klassischen Heizlüfter, wie man sie auch aus dem Haushalt kennt. Sie liefern oft eine sehr hohe Heizleistung (bis zu 2.000 Watt bei leistungsstarken Modellen). Dank ihrer hohen Leistungsaufnahme erwärmen sie den Wohnwagen sehr schnell, benötigen aber zwingend eine stabile 230-Volt-Stromversorgung, also Landstrom auf dem Campingplatz.

Stärken: Sehr starke Heizleistung, schneller Wärmeaufbau.

Schwächen: Nicht nutzbar bei Zwischenstopps unterwegs oder bei nur schwach abgesichertem Campingplatz-Netz.

Drei 230-Volt-Heizlüfter für den Campingbetrieb Im Folgenden listen wir einige Beispiele für 230-Volt-Geräte, die für den Einsatz beim Camping geeignet sind:

1. Berger Keramik-Heizlüfter Plus

Berger Der Keramik-Heizlüfter Plus von Fritz Berger ist mit 59,99 Euro der teuerste seiner Art in unserer Übersicht.

Leistung: 1.500 W

1.500 W UVP: 59,99 Euro

Berger Beim HeatWave Keramik Heizlüfter wird eine Fernbedienung für maximalen Komfort mitgeliefert.

Leistung: 1.500 W

1.500 W UVP: 49,99 Euro

Berger Die Keramik-Heizlüfter von Fritz Berger kommt mit einer automatischen Kippschaltung, die das Gerät ausschaltet, wenn es Bodenhaftung verliert.

Leistung: 1500 W

1500 W UVP: 29,99 Euro

Stärken: Funktionieren ohne Landstrom, als Zuheizer mitunter ausreichend.

Schwächen: Geringe Leistungsfähigkeit, kein Ersatz für 230-Volt-Gerät oder feste Heizung, bei längerem Betrieb große Batteriekapazität erforderlich.

Zwei 12-Volt-Heizlüfter für den Campingbetrieb Beispiele für 12-Volt-Geräte, die für den Campingbetrieb geeignet sind:

1. Brunner Blackfire Heizlüfter

Brunner Der Blackfire Heizlüfter von Brunner taugt als effiziente Mini-Heizung mit 12 V Gleichstrom.

Leistung: 120 W

120 W UVP: 14,90 Euro

Leistung: 150 W

150 W UVP: 20,90 Euro

Akku- oder batteriebetriebene Heizlüfter Diese Variante ermöglicht völlig autarkes Heizen ohne direkten Anschluss an das 230-Volt-Netz oder die 12-Volt-Bordversorgung, insofern ausreichend Akku-Kapazität vorhanden ist. Die typische Leistung liegt bei einigen Hundert Watt. Somit bestehen die gleichen Schwierigkeiten wie bei einem 12-Volt-Gerät: die Leistung ist zu gering, um wirklich als vollwertiger Heizungs-Ersatz zu fungieren, lediglich leichtes Zuheizen, etwa in der Übergangsjahreszeit, scheint machbar. Allerdings: Es finden sich für solche Geräte kaum seriöse Angebote, meist nur über chinesische Anbieter mit entsprechend schlechten Bewertungen im Netz.

Stärken: Funktionieren unabhängig von 230-Volt- und 12-Volt-Anschluss, als Zuheizer mitunter ausreichend.

Schwächen: Geringe Leistungsfähigkeit, kein Ersatz für 230-Volt-Geräte oder feste Heizung, längerer Betrieb nur mit großem Akku möglich, Lademöglichkeit für Akku erforderlich.

Abseits der beschriebenen Elektro-Geräte finden sich auch gasbetriebene Heizgeräte am Markt. Der Betrieb im Wohnwagen erfordert jedoch große Sorgfalt und ständige Überwachung. So muss stets sichergestellt sein, dass die Abgase sicher nach draußen gelangen und sich keine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid im Innenraum bildet.